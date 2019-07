Riesenposter gegen Luftverschmutzung: Außenwerbespezialist setzt auf innovative Umwelttechnologie zur Säuberung der Luft

Outsite Media GmbH

Die Outsite Media GmbH vermarktet als Innovation in Deutschland die neue Technologie "The Breath" in Verbindung mit Riesenposterwerbung mit dem Ziel der Verbesserung der Luftqualität deutscher Innenstädte. Gesundheitsschädliche Stoffe, die durch Verkehr, Industrie und Landwirtschaft vermehrt in die urbane Luft gelangen, werden durch das neue Material "The Breath" in unbelastete Atemluft umgewandelt. Damit nutzt der OOH-Spezialist seine bis zu 1.000m² großen Riesenposter für mehr als reines Marketing und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Klimaverbesserung.

"The Breath" ist ein Gewebe, bestehend aus drei Schichten, welches schädliche Luftpartikel absorbiert und aus der Luft herausfiltert. Der Reinigungsprozess ist komplett passiv: Die natürliche Bewegung der Luft wird genutzt, ohne zusätzlichen Energiebedarf. So kann ein großformatiges Riesenposter in einem Jahr die Schadstoffe von bis zu 400.000 Autos aus der Luft filtern! Der Stoff wird an der Rückseite des Riesenposters montiert und wirkt fortan für rund sechs Monate absorbierend, geruchsneutralisierend, keimtötend. Anschließend wird das Gewebe ausgetauscht.

"The Breath" ist ab sofort als Ergänzung zu klassischer Riesenposterwerbung buchbar. Die erste Kampagne, bei der das neuartige Riesenposter zum Einsatz kommt, könnte kaum passender sein: In Zusammenarbeit mit der Mediaagentur PHD Germany setzt der Automobilhersteller SEAT erstmals bei der Installation eines Riesenposters auf "The Breath". Das 100m² große Riesenposter ist aktuell am Lenbachplatz in München zu sehen. "Auch in Zukunft möchten wir zusammen mit unseren Kunden einen Beitrag leisten, die Atemluft in den Städten zu verbessern", so Stefan Koop, Sales Director bei Outsite Media.

Outsite Media, Beteiligungsunternehmen des Ambient-Marktführers Edgar Ambient Media Group GmbH, bezieht das Material exklusiv aus Italien. Der Produzent hat nach drei Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit "The Breath" erfolgreich zur Marktreife gebracht. Deutschland ist nun das zweite Land, das mit "The Breath" die Atemluft verbessert. Das Material wird sukzessive an weiteren deutschen Riesenposterstandorten installiert.

Outsite Media ist bundesweit führender Spezialist in der Vermarktung großformatiger Außenwerbung mit mehr als 200 Werbeflächen in 45 deutschen Städten. Die beeindruckenden Riesenposter mit einer Größe von bis zu 1.000 m² sprechen urbane Zielgruppen aufmerksamkeitsstark und mit hoher Reichweite an.

Seit über 10 Jahren im Out-of-Home Geschäft tätig, setzt Outsite Media Maßstäbe in der Vermarktung und Umsetzung von Riesenpostern. Als erster und einziger OOH-Anbieter, der die zertifizierte "The Breath"-Technologie exklusiv auf dem deutschen Markt anbietet, zeigt sich erneut die Innovationskraft des Mönchengladbacher Unternehmens.

