Chengdu Media Group

Beiträge der Times Young Creative Awards 2022 für kulturelle und kreative Werke rund um Chengdu enthüllt

Chengdu, China (ots/PRNewswire)

Die Preisverleihung der Times Young Creative Awards 2022, die gemeinsam von der Want Want China Times Media Group und der Chengdu Media Group gesponsert wurden, fand am 16. Dezember in Chengdu statt. Dabei wurden auch die Gewinner offiziell bekannt gegeben. Insgesamt wurden 99.694 Beiträge aus China, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Italien, Südkorea, Belgien, Malaysia und anderen Ländern eingereicht. Schließlich wählte das Organisationskomitee die Gewinner der Gold-, Silber- und Bronzepreise aus insgesamt 175 Einsendungen der jeweils drei besten Beiträge in jedem Wettbewerbsbereich aus.

Gleichzeitig wurde der von der Chengdu Media Group ausgeschriebene themenspezifische Preis mit dem Titel „Introducing Chengdu with Cultural and Creative Works in Digital Form-Design Award for Park City Demonstration Zone in Our Eyes" verliehen. Im Rahmen der Kampagne wurden Entwürfe aus den Kategorien Werbung, Souvenirs und Landschaften vorgestellt und drei Arbeiten für den Gold-, Silber- und Bronzepreis sowie mehrere Auszeichnungen für hervorragende Arbeiten ausgewählt. Die maximale Gewinnsumme beträgt 10.000 RMB. Die Arbeit „Games" („Spiele"), ein Werbedesign der Studenten Ma Ying, Hui Huaxiao und Wang Xueyuan von der Universität Sichuan, gewann den Goldpreis.

„Tip of the Iceberg" („Spitze des Eisbergs") der privaten Taibei High School in Chinese Taipei gewann den Silberpreis und das Werk „Redesign of Industrial Relics under the Concept of Landscape Urbanism" („Neugestaltung von Industrierelikten im Rahmen des Landschaftsurbanismus") des Yantai Institute of Technology wurde mit dem Bronzepreis ausgezeichnet. „This is Anren Ancient Town in Chengdu" („Die historische Stadt Anren in Chengdu") von der Technischen Universität Chengdu erhielt neben anderen Werken den Excellent Award.

Die diesjährigen Times Young Creative Awards umfassen die Wettbewerbsregionen Chinesisches Festland, Chinesisch-Taipeh und Übersee und erhielten 1.063 Beiträge von 3.976 jungen Designern aus der ganzen Welt. Die Arbeiten dieser jungen Designer stellten die charakteristischen Merkmale von Chengdu, wie schneebedeckte Berge, Parks, Pandas, die Sichuan-Oper, Fuß-und Radwege, Seen und Nektarvögel, auf vielfältige Art und Weise dar. Das Stadtbild der Zukunft in Chengdu, nach dem eine Stadt inmitten von Parks gebaut wird, Parks die Stadt durchziehen und alles rund um das Haus grün ist, wird zur Inspiration für das Design von Chengdu, das im Rahmen des neuen Entwicklungskonzepts ein Modellprojekt für eine Parkstadt schaffen will. Die Initiative verbindet persönliche Träume mit urbanen Träumen, indem sie sichtbare, hörbare und interaktive physische Bilder in Form von digitalem Kulturschaffen erzeugt und alle Menschen in den Aufbau von Chengdu zu einer Parkstadt einbezieht.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1973176/1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/beitrage-der-times-young-creative-awards-2022-fur-kulturelle-und-kreative-werke-rund-um-chengdu-enthullt-301709164.html

Original-Content von: Chengdu Media Group, übermittelt durch news aktuell