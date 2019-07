The Dead Daisies: Locked, Loaded And Ready To Fire!!

Spitfire Music

"Locked And Loaded The Covers Album" ab 23. August 2019 auf Spitfire Music/SPV erhältlich

The Dead Daisies sind eine zeitgemäße Rockband, die richtig auf den Putz haut und tolle Musik der Vergangenheit hochleben lässt. Kurz gesagt: Die Band besteht aus Rockfans, die es auch immer bleiben werden.

Auf jedem Album der Band wurde bislang mindestens ein großartiger Song aus allen Epochen gecovert, von frühen Blues-Meistern bis zu Classic-Rockern und Superstars der jüngeren Zeit. So viele Spitzenmusiker, so viele unvergängliche Texte, so viele überlebensgroße Riffs.

"Dies ist eine Hommage an unsere Helden - Bands, die uns beeinflussten, als wir als Teenager ihre Platten kauften. Jetzt haben wir sie alle auf ein Album gepackt, das mächtig rockt!! Vielleicht sieht man uns als 'Rockstars', aber eigentlich sind wir nur riesige Musikfans!" - John Corabi

Die gecoverten Songs stammen allesamt von einer langen Liste unser Lieblings-Stücke, darunter ehrliche Klassiker oder auch einfach Songs, bei denen wie alle lächeln, schwitzen und schreien - die Band genau wie das Publikum.

Erwarten kann man den typischen Daisies-Stil mit großen Gitarren, großen Vocals und immer ein bisschen Dreck unter unseren kollektiven Nägeln. Genauso mögen wir es, weshalb wir immer gerne die Setlist durchmischen und sie in unsere Live-Auftritte einbauen.

Also dreht auf, denn die Songs brauchen eine gute Portion Lautstärke für ein großes Lächeln auf dem Gesicht. Ein toller Song ist schließlich ein toller Song.

Das am 23. August 2019 erscheinende Album wird in verschiedenen Formaten angeboten, einschließlich DigiPak CD, farbige Schallplatte mit CD in Papierhülle, digitaler Download und Streaming.

Für dieses Projekt wurden sämtliche Titel remastert, wobei "Rockin' In The Free World (Live)" und "Highway Star (Live)" zum ersten Mal überhaupt auf ein Album gepackt wurden.

Es lebe die Rockmusik!!!

Titelliste:

1. Midnight Moses 2. Evil 3. Fortunate Son 4. Join Together 5. Helter Skelter 6. Bitch 7. American Band (Live) 8. Revolution 9. Rockin' In The Free World (Live) 10. Highway Star (Live)

