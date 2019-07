3B Scientific

3B SMART ANATOMY - die neue Generation anatomischer Modelle

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

3B Scientific hat heute mit 3B SMART ANATOMY eine neue Generation von anatomischen Modellen auf den Weltmarkt gebracht. 3B SMART ANATOMY wurde entwickelt, um die Lücke zwischen analogem und digitalem Lernen zu schließen.

Virtual meets Reality - das Konzept von 3B SMART ANATOMY

3B Scientific hat sich mit 3D4Medical zusammengeschlossen, um eine umfangreiche Kursbibliothek mit 3B SMART ANATOMY Kursen zu erstellen. 3D4Medical ist der weltweit führende Entwickler von realistischen dreidimensionalen anatomischen Inhalten, die in einer virtuellen 3D-Umgebung gerendert werden.

3B Scientific hat die Art und Weise, wie Studenten die menschliche Anatomie erlernen, jahrzehntelang aktiv geprägt. Mit ihrem globalen Netzwerk von Spezialisten und dem Ziel, die medizinische Ausbildung voranzutreiben, war die Realisierung des Konzepts "Virtual meets Reality" für die Anatomie der nächste natürliche Schritt: die Bereitstellung virtueller Modelle in 3D zusammen mit den realen Modellen.

3B SMART ANATOMY ist eine exklusive Kombination von realistischen anatomischen Modellen mit unglaublich detaillierten virtuellen Modellen in der mehrfach ausgezeichneten Complete Anatomy Plattform (App und Software).

Jedes originale 3B Scientific® Anatomiemodell wird nun mit einem Smart Label ausgeliefert, das den Zugang zu diesen virtuellen 3B SMART ANATOMY Kursen sowie ein Gewährleistungs-Verlängerung von 3 auf 5 Jahre ermöglicht. Alles ohne zusätzliche Kosten für den Kunden.

Anatomiekurse, Quizfragen und der genaueste 3D-Anatomieatlas

Mit den 3B SMART ANATOMY Kursen erhalten Kunden nun Zugang zu 23 Anatomievorträgen, 117 interaktiven virtuellen Modellen und 39 Quizfragen. Diese werden kontinuierlich um weitere anatomische Kursthemen erweitert. Die Complete Anatomy Plattform beherbergt diese Kurse und ist selbst der genaueste 3D-Anatomieatlas, der derzeit erhältlich ist. Die ultrahohe Leistung von Complete Anatomy über alle Plattformen hinweg (Smartphone, Tablets und Computer) und die hochauflösenden Inhalte mit 17.000 interaktiven anatomischen Komponenten haben ihrem Entwickler 3D4Medical bereits mehrere Preise eingebracht.

Ein weiterer Vorteil von Complete Anatomy liegt darin, dass sie Dozenten und Medizinstudenten ein Werkzeug an die Hand gibt, mit dem sie die menschliche Anatomie lehren, studieren und präsentieren können. Mit der Software können die Studierenden "on the go" lernen, ihr Wissen in Quizfragen testen und sich auf Prüfungen vorbereiten. Dozenten können mit dem Curriculum Manager ihre Anatomievorlesungen vorbereiten (oder Zeit mit vorbereitetem Kursmaterial sparen), individuelle Quizfragen für ihre Studenten erstellen und ihren Lernfortschritt verfolgen.

Für alle, die Complete Anatomy testen möchten, eröffnet sich mit dem Smart Label bei den 3B SMART ANATOMY Modellen ein weiterer Vorteil: Eine kostenlose dreitägige Testversion der Vollversion von Student Plus kann von jedem heruntergeladen werden, der das Label nach der Registrierung des Modells scannt.

Medizinische Ausbildung mit 3B SMART ANATOMY: Wo Virtuelles auf Realität trifft!

Über die 3B Scientific Gruppe

3B Scientific wurde 1948 in Hamburg gegründet und hat sich zum weltweit führenden Hersteller von anatomischen und biologischen Bildungsmodellen entwickelt. 3B Scientific ist in über 100 Ländern weltweit vertreten und hat sich zum Ziel gesetzt, die medizinische und gesundheitliche Versorgung durch die Qualität, Bandbreite und globale Reichweite relevanter Bildungs- und Simulationsprodukte zu verbessern.

Um mehr über 3B Scientific und 3B SMART ANATOMY zu erfahren, besuchen Sie bitte 3bscientific.com.

Über 3D4Medical

3D4Medical verändert das medizinische Lernen und die medizinische Praxis auf der ganzen Welt und ist führend bei der Herstellung bahnbrechender 3D-Anwendungen und -Plattformen für die Medizintechnik. 3D4Medical zielt darauf ab, das Leben von Patienten, Studenten, medizinischen Fachkräften und Pädagogen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Um mehr über 3D4Medical zu erfahren, besuchen Sie bitte 3d4medical.com.

