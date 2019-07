Key Surgical LLC

Key Surgical unterzeichnet Vertrag zur Übernahme von Insitumed

Globaler Anbieter erweitert Produktportfolio

Key Surgical LLC, ein global führender Anbieter von Zubehör für die Anwendung in sterilen Verfahren und Operationssälen, gab heute die Übernahme der in Hamburg, Deutschland ansässigen Insitumed GmbH bekannt. Diese strategische Übernahme erweitert das Endoskopie-Portfolio von Key Surgical und vergrößert gleichzeitig die weltweite Präsenz des Unternehmens.

Die Übernahme von Insitumed ist die jüngste Initiative von Key Surgical zur Erweiterung seines Produkt- und Materialangebots, mit der man sich auf bessere Patientensicherheit und chirurgische Ergebnisse konzentriert. Seit der Fusion im Jahr 2017 mit Interlock Medizintechnik GmbH und Clinipak, Ltd. ist Key Surgical signifikant gewachsen und versorgt aktuell mehr als 10.000 Krankenhäuser und chirurgische Zentren in 70 Ländern. Das Unternehmen wird sein Portfolio, das aktuell aus mehr als 5.000 Produkten und Verbrauchsmaterialien für chirurgische Eingriffe sowie für die Reinigung und Sterilisation chirurgischer Instrumente besteht, um die Endoskopie-Produkte von Insitumed erweitern.

JV Wulf, Präsident von Key Surgical Europe, sagte dazu: "Insitumed genießt aufgrund seiner innovativen, auf den Kunden ausgerichteten Produktentwicklung einen ausgezeichneten Ruf und profitiert von seinen soliden Geschäftsbeziehungen mit Arztpraxen und Endoskopieabteilungen in diversen Krankenhäusern. Mit der Zusammenführung unserer Unternehmen setzen wir bei Key Surgical einen weiteren, spannenden Schritt nach vorn, während wir unser Produktangebot kontinuierlich erweitern und verbessern, sodass wir unsere Kunden und deren Patienten rund um die Welt optimal unterstützen können."

Wolfgang Drews, Geschäftsführer von Insitumed, fügt hinzu: "Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit Key Surgical. Unsere Produktangebote ergänzen sich sehr gut und gemeinsam haben wir die Möglichkeit, unser Portfolio für Kunden deutlich zu vergrößern und unsere Reichweite auf neue geografische Märkte auszudehnen."

Über die finanziellen Vertragsbedingungen der Fusion wurde nichts bekannt gegeben.

Informationen zu Key Surgical

Key Surgical ist ein global führender Anbieter von Produkten, die für sterile Verfahren und die Anwendung in Operationssälen eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet Tausende Produkte und Verbrauchsmaterialien an, die sich auf die Wiederaufbereitung von Instrumenten konzentrieren und in Operationssälen sowie für Patientenbehandlungen in annähernd 10.000 Einrichtungen in 70 Ländern im Einsatz sind. Key Surgical mit Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, ist ein Unternehmen der Water Street Healthcare Partners, ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf die Gesundheitsbranche konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf keysurgical.com.

