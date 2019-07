SpyCloud

SpyCloud expandiert nach Europa, den Nahen Osten und Afrika

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Experten für die Verhinderung von Kontoübernahmen kündigen Erweiterung der internationalen Kundenbasis und einen wichtigen neuen Personalzugang für die EMEA-Region an

SpyCloud, der führende Anbieter im Bereich der Prävention von Kontoübernahmen (Account Takeover, ATO), hat seine Vertriebs- und Supportaktivitäten auf Europa, den Nahen Osten und Afrika ausgeweitet, und zwar innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss einer 21 Millionen US-Dollar schweren Finanzierungsrunde der Serie B Anfang dieses Jahres.

Internationales Wachstum ist eines der erklärten Ziele des Unternehmens für das Jahr 2019. SpyCloud hat mittlerweile mehr als ein Dutzend neuer Kunden in der EMEA-Region aus den Bereichen Luftfahrt, Energie, Hochschulbildung, Versicherung, Informationstechnologie, Fertigung und professionelle Dienstleistungen, darunter eine der weltweit 10 führenden Anwaltskanzleien.

"Wir sind uns darüber im Klaren, dass exponierte Kontoanmeldedaten sensible Geschäftsdaten gefährden. SpyCloud schützt Tausende von Experten auf der ganzen Welt vor Kontoübernahmen und sorgt dafür, dass kritische Geschäftsdaten vor unrechtmäßigem Zugriff geschützt werden", so Youssef Oujdi, Leiter von Cyber Security beim globalen Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal.

Im Rahmen des Wachstums des engagierten EMEA-Teams wurde ein neuer Vertriebsleiter für die EMEA-Region ernannt. Neill Cooper wird die Bemühungen leiten, Unternehmen und ihre Kunden in der Region vor Kontoübernahmeangriffen zu schützen. SpyCloud verhindert Kontoübernahmen, indem sie exponierte Zugangsdaten für Mitarbeiter- und Kundenkonten so früh wie möglich identifizieren und Unternehmen damit in die Lage versetzen, gefährdete Konten proaktiv zu korrigieren.

"In den letzten zehn Jahren habe ich mit Unternehmen zusammengearbeitet, um innovative Lösungen für alle Merkmale der Authentifizierungssicherheit bereitzustellen. Ich war von SpyCloud beeindruckt, weil ihre Lösung unerlässlich ist, um Kontoübernahmeangriffe zu verhindern, die routinemäßig von Zugriffsverwaltungstools übersehen werden", so Cooper.

"Unternehmen in der EMEA-Region haben im letzten Jahr ein umfassenderes Verständnis der Einstellung von Kunden zu Sicherheitspraktiken und den Auswirkungen von Datenverlust gewonnen. SpyCloud bietet die beste Verteidigung gegen die sich wie ein Dominoeffekt ausbreitenden Auswirkungen von Angriffen, die aus dem riesigen Schwarzmarkt für gestohlene Benutzernamen und Passwörter resultieren", so Cooper.

SpyCloud beabsichtigt, in diesem Jahr zusätzliche Verkaufstalente in der EMEA-Region einzustellen, um das Wachstum dort voranzutreiben und mehr Unternehmens- und Privatkunden vor Übernahmegriffen zu schützen. Im Laufe ihrer Untersuchungen identifizierte SpyCloud mehr als 23 Milliarden kompromittierte Zugangsdaten, die Unternehmen auf der ganzen Welt betreffen.

Weitere Informationen über den globalen Status der Kompromittierung von Anmeldedaten finden Sie im Bericht von SpyCloud für das Jahr 2018 hier.

Informationen über SpyCloud

SpyCloud ist führend in der Prävention von Kontoübernahmeangriffen (Account Takeover, ATO) und schützt Milliarden von Verbraucher- und Mitarbeiterkonten entweder direkt oder durch Produktintegration. Unsere preisgekrönten Lösungen verhindern proaktiv Betrugsversuche und verhindern, dass Kriminelle von gestohlenen Informationen profitieren können. Um mehr zu erfahren oder herauszufinden, ob Ihr Unternehmen durch Kontoübernahmeangriffe gefährdet ist, besuchen Sie bitte die Seite https://spycloud.com/.

