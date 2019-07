ENGIE Impact

ENGIE gründet ENGIE Impact als elementare Säule seiner Null-CO2-Strategie

Neue Beratungs- und Service-Organisation verbindet Nachhaltigkeitsexpertise und digitale Analytik

Köln

Mit der Gründung von ENGIE Impact vereint der Wegbereiter für eine dekarbonisierte, dezentrale und digitale Energiezukunft die Unternehmen ENGIE Insight, Ecova UK, Red Engineering und die Beratungs- und Advanced-Analytics-Division von Tractebel. ENGIE Impact bietet Beratung und Dienstleistungen für die Entwicklung, Umsetzung und Nachverfolgung von Nachhaltigkeitsstrategien an, um die Nachhaltigkeitstransformation für Unternehmen, Städte und Regierungen weltweit zu beschleunigen.

Bürger, Kunden, Investoren und die Zivilgesellschaft fordern von Unternehmen und Kommunen mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel. Im Februar 2019 verabschiedete ENGIE eine Strategie, die darauf abzielt, Unternehmen und Kommunalverwaltungen die Möglichkeit zu geben, ihren Übergang zum CO2-freien Wirtschaften auf einfache, integrierte und finanzierte Weise zu erreichen.

Als Teil dieser Bemühungen wurde ENGIE Impact ins Leben gerufen. Das Unternehmen wird weltweit mit Führungskräften aus unterschiedlichen Organisationen zusammenarbeiten, um maßgeschneiderte Strategien und spezifische Roadmaps festzulegen, damit diese ihre Nachhaltigkeits- und CO2-Ziele in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall und darüber hinaus erreichen. Mit 18 Niederlassungen weltweit und dem Hauptsitz in New York City verfügt ENGIE Impact heute über ein Portfolio von 1.000 Kunden, darunter 25 % der Fortune-500-Unternehmen, an mehr als 1.000.000 Standorten.

Nur 15% der engagierten Unternehmen erreichen ihre Ziele

Über 500 Unternehmen haben sich im Einklang mit dem Pariser Abkommen öffentlich zu Nachhaltigkeitszielen verpflichtet. Wobei sich immer mehr Unternehmen CO2-Neutralität zum Ziel setzen. Mehr als 90 der größten Städte der Welt haben sich dem C40-Netzwerk angeschlossen, bestehend aus den Megacitys der Welt, die sich dem Klimawandel verpflichtet haben. Darüber hinaus hat New York City kürzlich das ehrgeizigste CO2-Reduktionsziel der Welt unterzeichnet.

Doch das Erreichen kurzfristiger Ergebnisse ist schwierig, wenn langfristige Geschäfts- und Umweltbedrohungen bestehen bleiben: Nur 15% der engagierten Unternehmen sind auf einem guten Weg, diese Ziele zu erreichen. Gleichzeitig berichten Unternehmen, dass sie über eine Billion Dollar an Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel identifiziert haben. Die Komplexität bei der Identifizierung und dem Handel mit Nachhaltigkeits-Investments führt dazu, dass unzählige Möglichkeiten jeden Tag ungenutzt bleiben.

Marktbarrieren mithilfe jahrzehntelanger Expertise beseitigen

Neben der effektiveren Bewertung neuer Technologien und Geschäftsmodelle durch strategische Engagements wird ENGIE Impact Marktbarrieren beseitigen, um die Nachhaltigkeit in großem Maßstab zu fördern. Dabei koordiniert das Unternehmen die globale Implementierung der richtigen Lösungen für seine Kunden. Dies beinhaltet die Möglichkeit, die komplette Lösungs- und Technologie-Expertise von ENGIE zu vereinen, um für jeden Kunden den richtigen Weg zur Verbesserung seiner Vermögenswerte, Modernisierung seiner Energieanlagen und Optimierung des Energieverbrauchs zu finden.

Diese Kombination wird Unternehmen und Kommunen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen, die Komplexität des Übergangs zu bewältigen, wirtschaftliche Risiken zu verringern und finanzielle Sicherheit zu bieten.

"Die Gesellschaft macht Fortschritte in Richtung einer Zukunft ohne Kohlenstoffausstoß, aber der Wandel geschieht nicht schnell genug. Unternehmen und Kommunen können ihre Maßnahmen gegen den Klimawandel deutlich beschleunigen", sagt Olivier Biancarelli, Executive Vice President der ENGIE Group. "Mit ENGIE Impact und CEO Mathias Lelievre sind wir stolz darauf, gemeinsam mit unseren Kunden die Nachhaltigkeitstransformation und den Übergang zur kohlenstofffreien Zukunft anzuführen. ENGIE Impact wird gemeinsam mit seinen Kunden umweltfreundlichere, profitable Lösungen entwickeln und anwenden, die von erstklassigem Fachwissen und erstklassiger Technologie unterstützt werden."

"Für Unternehmen, Städte und Regierungen, die auf dem Weg zur CO2-Freiheit vor vielen komplexen Herausforderungen stehen, ist ENGIE Impact in der Lage diese Komplexität zu bewältigen. Von der Strategie bis zur Umsetzung, in der richtigen Geschwindigkeit und Größe", ergänzt Isabelle Kocher, CEO der ENGIE-Gruppe. "Wir eliminieren Hindernisse auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien Welt. Daher stärkt und beschleunigt ENGIE Impact die Gesamtmission von ENGIE und schafft damit einen Mehrwert für unsere Kunden und alle Aktivitäten der Gruppe."

Weitere Informationen zu ENGIE Impact können auf https://www.engieimpact.com gefunden werden.

Über ENGIE Impact

ENGIE Impact liefert Nachhaltigkeitslösungen und -dienstleistungen für Unternehmen, Städte und Regierungen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen umfasst bestehende und bewährte Portfoliogeschäften der ENGIE-Gruppe und vereint eine breite Palette strategischer und technischer Fähigkeiten, um ein umfassendes Angebot zu bieten, das Kunden bei der Bewältigung ihrer komplexen Nachhaltigkeitsherausforderungen von der Strategie bis zur Umsetzung unterstützt. ENGIE Impact ist Teil der ENGIE-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des kohlenstofffreien Übergangs.

Über die ENGIE GROUP

Unsere Gruppe ist eine globale Referenz für kohlenstoffarme Energie und Dienstleistungen. Als Reaktion auf die Dringlichkeit des Klimawandels ist es unser Ziel, weltweit führend im Bereich des kohlenstofffreien Übergangs "as a service" für unsere Kunden, insbesondere globale Unternehmen und lokale Behörden, zu werden. Wir stützen uns auf unsere Kernaktivitäten (erneuerbare Energien, Gas, Dienstleistungen), um wettbewerbsfähige Komplettlösungen anzubieten.

Mit unseren 160.000 Mitarbeitern sowie unseren Kunden, Partnern und Stakeholdern sind wir eine Gemeinschaft aus kreativen Erbauern, die sich jeden Tag für einen harmonischeren Fortschritt einsetzt.

Umsatz 2018: 60,6 Milliarden Euro. Die Gruppe ist an den Börsen in Paris und Brüssel gelistet (ENGI) und in den wichtigsten internationalen Finanzindizes (CAC 40, DJ EURO STOXX 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) sowie Nicht-Finanzindizes (DJSI World, DJSI Europe und Euronext Video Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governancen) vertreten.

