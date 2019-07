Pasha Brands Ltd.

Pasha Brands unterzeichnet einen Vertrag mit Great North Distributors für die nationale Distribution

- Pasha Brands Ltd. ("Pasha") (CSE: CRFT) (OTC:CRFTF) FSE:ZZD), Nordamerikas größtes Craft-Cannabis-Markenhaus, freut sich, die Unterzeichnung eines Vertrags mit Great North Distributors, Inc. ("Great North") bekanntgeben zu dürfen. Dabei handelt es sich um Kanadas ersten nationalen Vertriebsbroker für legalisiertes Cannabis für den Erwachsenengebrauch, der Pashas Craft-Cannabisprodukte in Kanada vertreiben wird.

Durch die neue Partnerschaft erhält Pasha Brands Zugang zu Great Norths landesweitem Vertriebs- und Distributionsnetzwerk, das erfahrene Vertriebs- und Marketingteams, etablierte Beziehungen zu sämtlichen staatlich lizenzierten Abgabestellen sowie die Abdeckung Kanadas zahlreicher privatwirtschaftlicher Händler umfasst.

"Unser Vertrag mit Great North ist aus vielerlei Gründen von großer Bedeutung," so Jason Longden, CEO von Pasha Brands. "Mittels BC Craft Supply Co. werden kleine Craft-Produzenten überall in Kanada nun landesweite Vertriebsvertretung für ihre weltberühmten Craft-Produkte genießen - ohne jemals selbst Akquise betrieben zu müssen. Die Erfahrung des Leitungsteams von Great North im Wein- und Spirituosensektor lässt sich gut auf die neu etablierte kanadische Cannabisbranche übertragen. Für unsere Pläne, unser Geschäft überall in Kanada auszubauen, ist dies von unschätzbarem Wert."

Great North wurde von den Eigentümern von Southern Glazer's Wine & Spirits, dem weltweit vorherrschenden Distributor für alkoholische Getränke, gegründet und verfügt über eine Reichweite, die jede der Provinzen Kanadas abdeckt. Überdies hat Great North etablierte Beziehungen und Erfahrung in der Arbeit mit sowohl provinziell als auch privat betriebenen Einzelhändlern. Great North wendet branchenführende Datenanalysefähigkeiten aus der Wein- und Spirituosenbranche auf die neue Cannabisbranche an, um Anbietern somit einen kraftvollen, datengestützten Ansatz für den Cannabisvertrieb zu bieten.

Doug Wieland, Executive Vice President und General Manager von Southern Glazer's Wine & Spirits of Canada und Great North Distributors, gab Einblick in die Entscheidung, sich mit Pasha Brands zusammenzuschließen. Er bemerkte: "Nachdem wir im Verlauf des letzten Jahres das Pasha Team und die Craft-Produzenten in der Lieferkette der BC Craft Supply Co. kennenlernen durften, sind wir der festen Ansicht, dass der nächste große Schritt im Cannabissektor in Kanada die Craft-Produkte sein werden. Wir freuen uns darauf, diese Produkte schnell und gut verfügbar auf den Markt zu bringen, und können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Kanadier und Kanadierinnen auf diese extrem begehrte Klasse der Cannabis-Produkte reagieren werden."

Mit einer bewährten Erfolgsbilanz bezüglich der Leistung und Vertriebssteigerung von Küste zu Küste wird Great North dafür sorgen, dass Pasha Brands, die Tochtergesellschaften des Unternehmens und ihre Produkte bei Cannabis-Händlern überall im Land vertreten sind. Great Norths etabliertes Cannabis-Vertriebsteam war bereits vor der Legalisierung einsatzbereit und wird für den Verkauf des wachsenden Marken- und Produktportfolios von Pasha an kanadische Cannabishändler verantwortlich sein.

Gemäß dem Vertrag wird die BC Craft Supply Co. Cannabisprodukte von lizenzierten Mikro-Bauern für die Verarbeitung und den Vertrieb der Endprodukte über das provinzielle und territoriale Distributionssystem der kanadischen Regierung einkaufen.

Informationen zu Pasha Brands

Pasha sitzt in Vancouver, British Columbia, und ist ein vertikal integriertes Markenhaus aus der Prohibitionszeit, das tief in der weltweit anerkannten Craft-Cannabisbranche von British Columbia verwurzelt ist. Mit bewiesenen Fertigkeiten im Cannabisanbau, in der Genforschung und -entwicklung, der Produktverarbeitung und dem Einzelhandel befindet sich Pasha durch ein Netzwerk aus hunderten Craft-Cannabisanbietern unter dem Pasha-Deckmantel in einer einzigartigen Position auf dem seit kurzem legalen Cannabismarkt.

Die Pasha-Tochtergesellschaft, Medcann Health Products Ltd., ist ein durch Health Canada lizenzierter Anbauer und Verarbeiter mit einer Lizenz für den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada.

Pasha und BC Craft entwickeln ebenfalls einen Craft-Cannabis-Campus, der sich das Ziel gesetzt hat, Craft-Qualität in den seit kurze legalen Cannabis-Markt zu bringen. BC Craft ist bestrebt, Craft-Bauern dabei zu helfen, die Sicherheitsfreigabe und Lizenzierung zu erhalten, um als Mikro-Bauern anbauen zu können. Der Fokus liegt dabei auf Information und Compliance, um Anbauer in den regulierten Cannabis-Angebotsmarkt zu bringen.

Pashas Stammaktien werden an der CSE unter dem Symbol "CRFT" und an der FSE unter dem Symbol "ZZD" gehandelt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pashabrands.com

Informationen zu Great North Distributors

Great North Distributors, Inc. ist eine kanadische Tochtergesellschaft der Southern Glazer's Wine & Spirits, Nordamerikas größtem Distributor für Wein und Spirituosen und dem vorherrschenden Unternehmen für die Datenauswertung zu alkoholischen Getränken. Southern Glazer's verfügt über Betriebe in 44 US-Bundesstaaten und dem District of Columbia sowie Kanada und der Karibik. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 21.000 Teammitglieder. Southern Glazer's bittet alle Kunden und erwachsenen Verbraucher, die Produkte des Unternehmens verantwortungsbewusste zu vermarkten, zu verkaufen, auszugeben und zu genießen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.southernglazers.com.

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierböse) übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die vom Management verfasst wurde.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält gemäß dem kanadischen Wertpapiergesetz bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich Aussagen hinsichtlich der Vertretung der Produkte von Pasha Brands in ganz Kanada und der Expansion des Geschäfts von Pasha Brands außerhalb Kanadas. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendiger Weise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obgleich diese als vernünftig gelten, bestimmten bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen können. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen, da sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen angenommen unterscheiden können. Entsprechend sollten Leser und Leserinnen sich nicht zu Unrecht auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Pasha lehnt hiermit jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Presse- und Investorenkontakt: Emerald Asuncion, communications@pashabrands.com, (236) 521-5135

