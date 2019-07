Hemingway Rum Company

Die Hemingway Rum Company verstärkt in Europa die Präsenz ihres von Ernest Hemingway inspirierten Produkts Papa's Pilar Rum

Das Unternehmen begann Anfang 2019 mit dem Vertrieb in Schweden, Tschechien, Griechenland und Dänemark und plant, in weiteren europäischen Märkten vertreten zu sein

Hemingway Rum Company, der Hersteller der preisgekrönten Ultra-Premium-Produkte Papa's Pilar® Dark und Blonde, begann Anfang dieses Jahres mit dem Vertrieb in Schweden, Tschechien, Griechenland und Dänemark und verfolgt aktiv Expansionsmöglichkeiten in weiteren europäischen Märkten. Das Unternehmen eröffnete im Februar eine Fulfillment-Anlage in den Niederlanden, um der Expansion in Europa gerecht zu werden. Papa's Pilar ist ein von Ernest "Papa" Hemingway inspiriertes Getränk und wurde im Rahmen des Nachlasses von Ernest Hemingway kreiert, um das literarische Vermächtnis und den Sinn für Abenteuer dieses Schriftstellers zu feiern.

"Papa's Pilar, inspiriert von einem der größten Abenteurer und Schriftsteller der Welt, Ernest Hemingway, wurde auf den europäischen Märkten sehr gut aufgenommen, seit wir Anfang des Jahres mit dem Vertrieb begonnen haben", sagte James Kempland, Global Managing Director für Papa's Pilar. "Der europäische Markt für Ultra-Premium-Rum wächst rasant, und wir mussten bereits die Produktion in den USA erhöhen, um dieses exklusive Marktsegment mit unserem einzigartig reichhaltigen und komplexen Dark und Blonde Rum zu versorgen."

Die Hemingway Rum Company hat ihren Sitz in Key West, Florida - der Stadt, die Hemingway einst Heimat nannte - und betreibt die Papa's Pilar Distillery und den Experience Center ganz in der Nähe jenes Standortes, an dem Hemingway einst sein Boot Pilar anlegte. Papa's Pilar Dark und Blonde Rums sind Produkte, die von Master Blender Ron Call kreiert werden. Dafür werden handverlesene Rums mit unverwechselbarem Charakter aus dem gesamten Karibischen Becken verwendet.

Informationen zur Hemingway Rum Company, LLC

Hemingway Rum Company, LLC ist ein Spirituosenhersteller, der sich auf Ultra-Premium-Rummischungen konzentriert, inspiriert von einem der weltweit legendärsten Autoren und Abenteurer Ernest "Papa" Hemingway sowie seinem Boot Pilar. Die Hemingway Rum Company stellt seine ursprünglichen Produkte, die preisgekrönten Papa's Pilar®Dark und Blonde Rums, in seiner Destillerie und dem Erlebniszentrum in Key West, Florida her. Die Hemingway Rum Company wurde im Rahmen des Nachlasses von Ernest Hemingway ins Leben gerufen und unterstützt stolz lokale Organisationen, die sich dem abenteuerlichen, literarischen Vermächtnis und der konservatorischen Pflege von Hemingways Erbe widmen.

