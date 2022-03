Lotus

Lotus Eletre: der erste elektrische Hyper-SUV der Welt

Hethel, England, 30. März 2022 (ots/PRNewswire)

Der völlig neue und vollelektrische Lotus Eletre wird vorgestellt, ein auffälliger und fortschrittlicher Hyper-SUV und der erste einer neuen Art von rein elektrischen SUVs. Mit der Weltpremiere dieses Fahrzeugs hat die laufende Transformation von Lotus - von einem britischen Sportwagenhersteller zu einem wirklich globalen Unternehmen und einer Marke für Hochleistungsfahrzeuge - ihren bisher wichtigsten Meilenstein erreicht.

Der Eletre nimmt die Kernprinzipien und die Lotus-DNA aus über 70 Jahren Sportwagendesign und -technik auf und entwickelt sie zu einem begehrenswerten, völlig neuen Lifestyle-Auto für die nächste Generation von Lotus-Kunden weiter.

Das berühmte Know-how des Unternehmens in Sachen Fahrverhalten, Lenkung und optimierter Aerodynamik wurde sorgfältig und respektvoll weiterentwickelt. Der Eletre nimmt das Herz und die Seele des neuesten Lotus-Sportwagens - Emira - und die revolutionäre Aerodynamik des vollelektrischen Evija-Hypercars auf und interpretiert sie als Hyper-SUV neu.

Der Eletre ist ein Produkt von globaler Bedeutung, ein leuchtendes Symbol für nachhaltige Mobilität für ein weltweites Publikum. Er verkörpert Emotionen, Intelligenz und Prestige und erweitert die Reichweite des Lotus-Namens, der Marke und des renommierten Fahrer-Engagements auf neue Zielgruppen.

Der Eletre ist eine kühne neue Dimension des Lotus Performance Car Portfolios und stellt eine Reihe von Neuheiten für Lotus dar - das erste fünftürige Serienfahrzeug, das erste Modell außerhalb des Sportwagensegments, das erste Lifestyle-Elektrofahrzeug und der „vernetzteste" Lotus aller Zeiten. Und doch bleibt er ein echter Lotus, ein wunderschönes Auto „carved by air", vollgepackt mit bahnbrechender Technologie, echter sportlicher Leistung und Einfachheit des Zwecks, entworfen und entwickelt von einem leidenschaftlichen, globalen Team. Der Lotus Eletre ist voller Charakter und Persönlichkeit.

Der Eletre ist allradgetrieben, hat eine Batteriekapazität von über 100kWh und eine Leistung von 600 PS. Ein 350-kW-Ladegerät, das auf einem 800-Volt-System basiert, ermöglicht eine Reichweite von 400 km in nur 20 Minuten. Die angestrebte maximale WLTP-Reichweite des Fahrzeugs beträgt ca. 600 km.

Matt Windle, Geschäftsführer von Lotus Cars, kommentierte: „Der Eletre ist ein kühnes und revolutionäres neues Fahrzeug, mit dem wir unserer Verpflichtung nachkommen, Lotus in völlig neue Fahrzeugsegmente zu bringen, während wir unsere globale Attraktivität und Zugänglichkeit erweitern. Dies ist ein bedeutsamer Punkt in unserer Geschichte und ein klares Signal für unseren anhaltenden Wunsch, unser Unternehmen umzugestalten. Er ist ein echter Lotus, und wir sind zuversichtlich, dass er die Kunden von Performance Cars begeistern wird und eine klare Alternative zu den etablierten Anbietern in diesem Segment darstellt. Der Eletre hat die Seele eines Lotus und die Benutzerfreundlichkeit eines SUV."

Qingfeng Feng, CEO, Group Lotus, fügte hinzu: „Der Eletre, unser Hyper-SUV, ist ein neues, leistungsstarkes Auto einer ikonischen Marke und wird all jene ansprechen, die den Nervenkitzel des Fahrens lieben. Es ist eine einzigartige Kombination aus schönem Design, außergewöhnlicher dynamischer Leistung und Alltagstauglichkeit. Der Eletre markiert einen Wendepunkt für unser Unternehmen und unsere Marke.

„Der Eletre ist eine überzeugende Alternative für alle, die sich ein echtes Fahrerauto wünschen, deren Lebensstil aber etwas Praktischeres als einen traditionellen Sportwagen verlangt. Und das ist erst der Anfang für Lotus - es gibt noch viel mehr zu tun

Der Eletre ist das erste Fahrzeug einer neuen Reihe von Premium-Elektrofahrzeugen, die in einer völlig neuen, hochmodernen Produktionsstätte in Wuhan, China, gebaut werden. Das Auto wurde nach dem Motto „Born British, Raised Globally" entwickelt, wobei die Entwicklung im Vereinigten Königreich erfolgte und von Teams in China, Schweden und Deutschland unterstützt wurde. Das Design wurde von einem internationalen Team mit Sitz im Lotus Tech Creative Centre in Warwickshire, Großbritannien, geleitet.

Peter Horbury, Senior VP, Executive Advisor, Design, Lotus, kommentierte: „Der Eletre ist eine der seltenen kreativen Möglichkeiten im Design von Hochleistungsfahrzeugen - die Chance, mit einem leeren Blatt Papier zu beginnen. Das Ergebnis ist ein „Hyper-SUV", das sich wirklich von dem unterscheidet, was es auf dem Markt gibt; der Eletre läutet eine neue Ära der rein elektrischen SUVs ein."

Der Eletre basiert auf der brandneuen und äußerst vielseitigen Electric Premium Architecture von Lotus. Das bodennahe Design sorgt für ein hervorragendes Fahrverhalten, und der EPA lässt sich problemlos an verschiedene Batteriegrößen, Motoren, Komponentenanordnungen und intelligente Fahrtechnologien anpassen.

Die Plattform wird die Grundlage für eine völlig neue Reihe von Premium-Lifestyle-Elektrofahrzeugen von Lotus bilden.

Der Lotus Eletre wird ab sofort weltweit verkauft, die ersten Auslieferungen erfolgen im Jahr 2023. Für weitere Informationen besuchen Sie www.lotuscars.com.

