Fifth Wall legt neuen Fonds in Höhe von 503 Mio. US-Dollar auf, den bisher größten Risikokapitalfonds für Immobilien

Mit über 1 Milliarde US-Dollar verwalteten Vermögen und mehr als 50 strategischen Investoren aus 11 Ländern hat Fifth Wall das größte Immobilieneigentümer-Konsortium zusammengestellt, um in hochmoderne Start-ups zu investieren und die globale Immobilienbranche zu verändern

Heute hat Fifth Wall, die größte Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Technologien für die globale Immobilienwirtschaft (Property Technology oder "Proptech") konzentriert, den Abschluss seines zweiten Immobilien-Technologiefonds bekanntgegeben. Der überzeichnete Fund II in Höhe von 503 Mio. US-Dollar hat das Volumen des ursprünglichen Fonds von Fifth Wall, der im Mai 2017 mit 212 Mio. USD schloss, mehr als verdoppelt.

Fifth Wall hat für seinen Funds II von den größten und einflussreichsten Immobilieneigentümern, -betreibern und -entwicklern weltweit 503 Mio. US-Dollar aufgebracht. Diese Investoren sind die gefragtesten Kunden und Partner für die Unternehmer und Start-ups, in die Fifth Wall investiert. Durch die Zusammenführung so vieler Immobilieneigentümer zu einem einzigen Fonds verschafft das einzigartige Anlagemodell von Fifth Wall großen Immobilienunternehmen, Zugang zu den innovativsten neuen Technologien, die ihr Unternehmen verändern können.

Der erste Fonds von Fifth Wall wurde von nur neun strategischen Immobilieninvestoren in den USA aufgelegt; Fund II zog ein starkes globales Investoreninteresse von über 50 strategischen Unternehmensinvestoren aus 11 Ländern auf sich, wodurch sich das verwaltete Gesamtvermögen des Unternehmens auf über 1 Milliarde US-Dollar erhöhte. Zu den Investoren, die sich an Funds II beteiligen, gehören unter anderem Gecina in Frankreich, MERLIN Properties in Spanien, British Land und SEGRO in Großbritannien, Kenedix und Mitsubishi Estate in Japan, Keppel Corporation in Singapur und viele in den USA, darunter CBRE, Cushman & Wakefield, D.R. Horton, Equity Residential, Essent, Hines, Host Hotels & Resorts, Hudson Pacific Properties, Lennar, Macerich, Marriott International, Metlife Investment Management, News Corp, PulteGroup, Starwood Capital, Related Companies und Toll Brothers.

"Während die Immobilien- und Technologiebranche sich immer näher kommen, ist Fifth Wall zu einem zentralen Punkt dieser Konvergenz geworden und hat ein Niveau der strategischen Zusammenarbeit gefördert, das so in der Immobilienbranche noch nie zuvor vorherrschte", sagte Brendan Wallace, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Fifth Wall. "Fifth Wall sieht starke Netzwerkeffekte in unserem einzigartigen Fondsmodell, da es zu einer zentralen Plattform für die weltweit größten Immobilienunternehmen wird, um Erkenntnisse auszutauschen und auf neue Technologien zur Ausdehnung ihres Geschäfts zuzugreifen. Für unsere Unternehmer, d. h. mehr als 50 strategische Unternehmensinvestoren weltweit, öffnet Fifth Wall effizient Vertriebskanäle für ihre Produkte, und wir haben ein Team zusammengestellt, das den Erfolg dieser Partnerschaften und Integrationen unterstützt."

"Wir sind bestrebt, Unternehmen zu finden und mit ihnen zusammenzuarbeiten, die uns bei der Entwicklung der nächsten Generation von Technologielösungen für unsere Kunden, unsere Kollegen und die Bauumgebung helfen können", sagte Brett White, Executive Chairman & CEO von Cushman & Wakefield. "Wir glauben, dass wir mit Fifth Wall einen großartigen Partner und Berater gefunden haben, und zusammen können wir dazu beitragen, die Kunden von Cushman & Wakefield in den Mittelpunkt einiger der innovativsten Technologielösungen unserer Branche zu stellen."

Fifth Walls Fund II ist heute der größte aktive Risikokapitalfonds im Raum Los Angeles und das Unternehmen ist von acht Mitarbeitern zum Zeitpunkt des ersten Fondsabschlusses im Mai 2017 auf heute mehr als 30 Mitarbeiter angewachsen.

"Los Angeles ist eine Wirtschaftsmetropole - ein Ort, an dem sich Unternehmen niederlassen und schnell sehr erfolgreich werden", sagte Bürgermeister Eric Garcetti. "Unternehmen wie Fifth Wall haben unsere Wirtschaft zu neuen Höhen verholfen, und die erfolgreiche Auflegung eines neuen Fonds ist die jüngste Erinnerung daran, dass Unternehmen in Los Angeles nicht nur die Geschichte prägen - sie schreiben Geschichte."

Fifth Wall hat ein neunköpfiges strategisches Beratungsteam aufgebaut, das seine Immobilieninvestoren bei der Bewältigung der strategischen und operativen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer Technologien unterstützt und ihnen bei der Strukturierung von Partnerschaften, Integrationen, Verträgen und Vertriebsabkommen hilft. Das Team arbeitet eng mit seinen strategischen Investoren zusammen, um die Investitionen von Fifth Wall in Unternehmen wie Opendoor, Lime, Hippo, VTS und Industrious zu unterstützen.

"Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Immobiliendienstleistungen und -technologien, um die Art und Weise, wie wir unsere Wohn- und Geschäftshäuser in Frankreich entwickeln und verwalten, zu verbessern", sagte Méka Brunel, Chief Executive Officer von Gecina. "Wir haben uns mit Fifth Wall zusammengetan, um antizipieren zu können, was als Nächstes kommt und uns mit idealen Partnern und Technologien zu verbinden, damit wir unseren Kunden die besten Lösungen anbieten können."

Fifth Wall ist die größte Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Technologien für die globale Immobilienwirtschaft (Property Technology oder "Proptech") konzentriert. Mit einem Vermögen von 1 Milliarde US-Dollar, das über drei Fonds verwaltet wird, verbindet Fifth Wall die weltweit größten Eigentümer und Betreiber von Immobilien mit den Technologieunternehmern, die die Zukunft der physischen Umwelt neu definieren. Fifth Wall wird durch einen globalen Mix von strategischen Limited Partners (LPs) unterstützt, darunter British Land, CBRE, Cushman & Wakefield, D.R. Horton, Equity Residential, Gecina, GLP, Hines, Host Hotels & Resorts, Hudson Pacific Properties, Lennar, Lowe's Home Improvement, Macerich, Marriott International, MERLIN Properties, MetLife Investment Management, Mitsubishi Estate, News Corp, Prologis, PulteGroup, SEGRO, Starwood Capital, Related Companies, Toll Brothers und andere. Diese LPs stellen die größten potenziellen Kunden und Partner für das globale Ökosystem der Built World dar, was zu richtungsweisenden Investitionen und Partnerschaften in Bezug auf die vielversprechendsten Portfoliounternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Privatimmobilien, Handel, Industrie, Gastgewerbe und mehr führt. Weitere Informationen über Fifth Wall finden Sie unter www.fifthwall.vc.

