NAU Hotels & Resorts : Salema Beach Village - Kommen Sie zu uns und entdecken Sie den verborgenen Zauber der Algarveküste

Salema liegt abseits jener Algarve, die als Ort für turbulentes Treiben und viel Publikum bekannt ist, für überfüllte Strände und fröhlich durchfeierte Nächte, und dennoch ist es eine Algarve, die man unbedingt kennenlernen sollte. Obwohl auch Salema an dieser berühmten Küste liegt, die mit einem milden Klima und Stränden von unvergleichlicher Schönheit beschenkt ist, entpuppt sich das Fischerdorf als ein verborgener Schatz, ein Geschenk für jeden, der Ruhe, Exklusivität und Authentizität der Orte und ihrer Menschen den Vorzug gibt. Hier befindet sich nicht nur der Strand von Salema, den die britische Zeitung 'The Guardian' auf Platz 15 der fünfzig besten Strände der Welt gesetzt hat, hier liegt auch Salema Beach Village, eine Ferien-Anlage, in der Privatsphäre und Komfort für einen Traumurlaub gegeben sind.

Der Ort gehört zu Vila do Bispo und schmiegt sich ein in den Naturpark 'Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina'. Salema Beach Village, das zur Gruppe NAU Hotels & Resorts gehört, bietet ein Premium-Erlebnis in Abgeschiedenheit, fernab vom Massentourismus, der die Algarveküste kennzeichnet.

Dieses Resort wurde im September 2016 eröffnet. Es besteht aus 114 Villen vom Typ V2 und V3 (d.h., Häuser mit 3 bzw. 4 Schlafzimmern), die alle zur Selbstversorgung eingerichtet sind. In Verbindung mit dem Komfort und der Qualität von Einrichtung und Service zieht dieser Ferienort heute Gäste aus der ganzen Welt an.

Der Strand 'Praia da Salema' liegt nur 500 Meter entfernt und die Häuser des Salema Beach Village erstrecken sich in sanfter Hanglage nach Süden einen Hügel entlang mit atemberaubendem Blick auf das Meer. Die Villen zeichnen sich durch großzügig geschnittene Räume und hohen Komfort ebenso aus, wie durch die schlichte, komfortable Linie des Interieurs, ausgedehnte Veranden und Terrassen, durch die das Tageslicht in die Räume flutet, sowie durch Terrassen und private Gärten, die einen außergewöhnlich schönen Meerblick bieten.

Wer gerne etwas an der frischen Luft unternehmen möchte, findet im Sport & Fun Park unserer Anlage ideale Bedingungen zum Sporttreiben. Dieser unvergleichliche Ort hat ein Outdoor-Fitnesscenter und zwei Profi-Plätze für Paddle-Tennis. Die Kleinen haben viel Spaß im Kinderpark, wo Einrichtung und Spielzeug auf verschiedene Altersgruppen zugeschnitten ist.

Zur Anlage gehört ferner ein Außen-Pool, eine Pool-Bar, kostenloses WLAN in allen Villen und Gemeinschaftsanlagen sowie saisonabhängig ein Shuttle zum Strand. Wir organisieren zahlreiche Aktivitäten in der näheren Umgebung, u.a. Golf, Surfen, Vogelbeobachtung, Trekking, Bootsausflüge oder Ausritte.

Salema Beach Village befindet sich in dem Fischerdörfchen Salema, nahe der bekannten Kreisstadt Vila do Bispo und dem Kap 'Ponta de Sagres'. Der Ort hat gute Zufahrtsmöglichkeiten und liegt nur 30 Autominuten von der Auffahrt zur Autobahn A2 und 60 Minuten vom Flughafen Faro entfernt. Der Ort hat seine Ursprünglichkeit bewahrt und lebt in enger Verbindung zu den Traditionen von Meer und Küste. Salema liegt eingebettet in eine Landschaft, in der die strahlend weißen Häuser sich vom blauen Hintergrund von Meer und Himmel abheben und Ihre Ferienfoto für die Erinnerung an unvergessliche Ferien illustrieren.

Für Reservierung und Buchung Ihres Aufenthaltes im Salema Beach Village nutzen Sie bitte das Kontaktformular auf der Webseite der Gruppe NAU Hotels & Resorts, schicken eine E-Mail an bookings@nauhotels.com oder rufen uns unter der Nummer 213 007 009 an.

