Taxi2Airport.com: Das Taj Mahal - Das beliebteste "Weltwunder" in den sozialen Medien

Das Taj Mahal in Indien ist in den sozialen Medien das beliebteste der "New7Wonders of the World" (Neue 7 Weltwunder).

Die internationale Taxi-Plattform Taxi2Airport analysierte das soziale Engagement mit den New7Wonders of the World, indem sie sich die Anzahl der Facebook-Likes zu Beiträgen über diese Wunder, die Twitter-Follower von Seiten dieser Wunder, Instagram-Hashtags, das Tagging dieser Monumente und Pins auf Pinterest in Bezug auf diese Wunder angesehen hat. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden dann im Social Engagement Index 2019 gewertet, wo spezielle Gebäude und Bauten auf einer 100-Punkte-Skala eingestuft wurden.

Indisches Weltwunder

Mit insgesamt 94 Punkten ist das Taj Mahal das beliebteste Weltwunder in den sozialen Medien. Das weiße Marmormausoleum von Agra schneidet auf Facebook und Twitter am besten ab, mit 929.544 Likes auf Facebook und 179.187 Followern auf Twitter. Auf Pinterest und Instagram hingegen landet das Taj Mahal in Sachen Popularität auf dem dritten Platz.

Chichén Itzá - Zweiter Platz

Im Index für soziales Engagement belegte Chichén Itzá in Yucatán (Mexico) mit insgesamt 92 Punkten den zweiten Platz. In Bezug auf soziales Engagement erhielt Chichén die meisten Punkte von Pinterest, mit einer Anzahl von 2.587 Pins. Auf Facebook und Twitter belegte die berühmte Stadt der Mayas den zweiten Platz, auf Instagram den fünften Platz.

Rangordnung der anderen Weltwunder

An dritter Stelle liegt gemäß Taxi2Airport Machu Picchu mit 89 Punkten, gefolgt von dem Kolosseum von Rom (88 Punkte), der Chinesischen Mauer (81 Punkte), die Christusstatue am Gipfel des Berges Corcovado in Brasilien (81 Punkte) und Petra in Jordanien (77 Punkte). Trotz des relativ "positiven" Rankings von Petra auf Facebook (5. Platz) schneidet diese historische und archäologische Stadt auf jeder anderen Social-Media-Plattform schlecht ab und belegt dort jeweils den letzten Platz.

Den Social Engagement Index finden Sie hier: https://www.taxi2airport.com/en/blog/wonders-social-index/

REDAKTIONELLE HINWEISE

Die Ergebnisse des Index des sozialen Engagements basieren auf einem Punktesystem. Auf jeder Social-Media-Plattform begann jedes Wunder bei 70 Punkten und konnte pro Plattform maximal 98 Punkte erhalten.

Pro Social-Media-Plattform erhielten die Wunder Punkte, die von 1 Punkt (geringstes Engagement) bis 7 (höchstes Engagement) reichten. 0 Punkte = Punktzahl 70 (Startbasis), 1 Punkt = Punktzahl 74, 2 Punkte = Punktzahl 78, 3 Punkte = Punktzahl 82, 4 Punkte = Punktzahl 86, 5 Punkte = Punktzahl 90, 6 Punkte = Punktzahl 94 und 7 Punkte = Punktzahl 98. Die Gesamtpunktzahl basiert auf dem Durchschnitt aller Punkte pro Social-Media-Plattform.

