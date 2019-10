Vungle

Blackstone schließ die Übernahme von Vungle, einer führenden Plattform für mobiles Performance-Marketing, ab

Vungle befördert Jeremy Bondy zum Chief Operating Officer

Blackstone (NYSE:BX) gab heute bekannt, dass die von Blackstone verwalteten Private-Equity-Fonds ("Blackstone") die zuvor angekündigte Übernahme von Vungle abgeschlossen haben. Es handelt sich dabei um eine führende Plattform für mobiles Performance-Marketing für Video-Werbung in Apps auf mobilen Endgeräten.

Die Herausgeber von mehr als 60.000 mobilen Apps weltweit vertrauen auf Vungle, darunter auch Top-Marken wie Rovio, Zynga, Pandora, Microsoft und Scopely. Das Unternehmen erzielt mehr als vier Milliarden Videoaufrufe pro Monat über eine Milliarde Einzelgeräte und landet bei den Branchenindizes für mobile Performance regelmäßig auf Platz eins für plattformübergreifende Nutzerbindung. Vungle verfügt über einen Hauptsitz in San Francisco und Niederlassungen in London, Berlin, Beijing, Tokyo, Singapore und Seoul.

Die Übernahme bringt Vungles führende Performance-Marketing-Plattform für In-App-Werbung mit Blackstones nachweislichem Erfolg in der Zusammenarbeit mit Kategorie-Führern zusammen, um das Wachstum der Plattform weiter zu unterstützten und zu beschleunigen.

"Vungles tiefgreifende Expertise im rasant wachsenden Markt für In-App-Performance-Marketing und Fokus auf das mobile Erlebnis positionieren das Unternehmen ideal für dauerhaften Erfolg", so Sachin Bavishi, Principal bei Blackstone. "Wir freuen uns darauf, Vungle dabei zu unterstützen, die Plattformfunktionen weiter auszubauen und neue Märkte zu erkunden, um Webetreibenden und Herausgebern noch besser dienen zu können."

Martin Brand, Senior Managing Director bei Blackstone dazu: "Wir freuen uns über den Abschluss dieser Transaktion und darauf, in Vungle zu investieren und einen Businessplan mit dem Ziel eines beschleunigten Wachstums zu verfolgen."

Rick Tallman, CEO von Vungle, dazu: "Wir sind begeistert, ein Teil des Blackstone-Portfolios zu werden und das nächste Kapitel in der Geschichte von Vungle zu schreiben. Mit den Ressourcen und Fachkenntnissen, die Blackstone uns zur Verfügung stellt, werden wir an unseren nachweislichen Erfolg als bewährter Wegweiser für mobiles Wachstum und mobile Interaktion für die weltweit größten Marken anknüpfen können."

Im Zuge des Abschlusses der Transaktion wurde Jeremy Bondy zum ersten COO von Vungle befördert. Er wird auch zukünftig für die weltweiten Umsatzeinnahmen und die Vungle Creative Labs verantwortlich sein und gleichzeitig für optimierte Betriebsabläufe im gesamten Unternehmen sorgen.

"Jeremy ist eine erfahrene und bewährte Führungskraft, die verlässlich Ergebnisse liefert", fügt Tallman hinzu, "Jeremys vertriebliche und betriebliche Führung waren geradezu erfolgsentscheidend für unser rasantes und profitables Wachstum in den letzten fünf Jahren. Ich freue mich darauf, eng mit ihm in seiner neuen Rolle zusammenzuarbeiten und unser Unternehmen weiter auszubauen, um unseren Kunden noch besser dienen zu können."

Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als Finanzberater für Vungle und Guggenheim Securities, LLC ist der Finanzberater für Blackstone hinsichtlich der Transaktion. DLA Piper LLP (US) berät Vungle rechtlich und Blackstone beauftragte Simpson Thacher & Bartlett LLP als Rechtsbeistand.

Informationen zu Blackstone

Blackstone ist eine der weltweit führenden Investment-Firmen. Wir streben danach, positiven wirtschaftlichen Einfluss zu nehmen und langfristige Werte für unsere Investoren, die Unternehmen, in die wir investieren, und die Gegenden, in denen wir arbeiten, zu erzielen. Wir erreichen dieses Zeil, indem wir herausragende Menschen und flexibles Kapital nutzen, um Unternehmen dabei zu unterstützten, Probleme zu lösen. Unsere Geschäfte mit 545 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen umfassen Anlageinstrumente auf globaler Basis mit den Schwerpunkten Private-Equity, Immobilien, Staatsanleihen und Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen, spekulative Kredite, Sachwerte und Sekundärfonds. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackstone.com. Folgen Sie Blackstone auf Twitter: @Blackstone.

Informationen zu Vungle

Vungle dient als bewährter Wegweiser für Wachstum und Interaktion, der verändert, wie Nutzerinnen und Nutzer Apps entdecken und erleben. Entwickler mobiler Anwendungen arbeiten mit Vungle zusammen, um ihre Apps mithilfe innovativer In-App-Werbeerlebnisse, die durch Einblicke inspiriert und mit Kreativität entwickelt wurden, zu monetisieren. Werbetreibende vertrauen auf Vungle, um hochwertige Nutzerinnen und Nutzer weltweit zu erreichen, zu akquirieren und an sich zu binden. Vungle entwickelt Tools, die datengestützte Einkäufe und UX-Empfehlungen, Werbeformat-Innovationen, kreative Automatisierung und vieles mehr umfassen. Vungles Daten-optimierte Werbespots laufen auf mehr als einer Milliarde Einzelgeräte. Sie sorgen für mehr Interaktion und steigern die Einnahmen für Herausgeber und Werbetreibende, darunter Indie-Studios aber auch große Marken, wie Rovio, Zynga, Pandora, Microsoft und Scopely. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen überall auf der Welt: London, Berlin, Beijing, Tokyo, Seoul, Singapore. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.vungle.com oder auf Twitter unter @Vungle

