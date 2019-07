Primeur

Primeur gewinnt Ausschreibung für MFT der Banca d 'Italia

Primeur gewinnt Ausschreibung mit Primeur Ghibli Next(TM) , seiner sicheren und flexiblen MFT-Lösung, die sich ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Investitionen in bestehende Rahmensysteme einfügt, und stärkt so seine Position im Bankensektor

Primeur hat die Ausschreibung der Banca d'Italia (der italienischen Zentralbank) für die Lieferung einer Managed-File-Transfer-Lösung gewonnen, die es der Banca d'Italia ermöglichen wird, auf dem Inlandsmarkt mindestens in den nächsten fünf Jahren mit über 1.200 Finanzinstituten, ISTAT (dem offiziellen italienischen Statistikinstitut), Consob (der Behörde, die für die Regulierung des italienischen Wertpapiermarktes zuständig ist), der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) Dateien und Daten auszutauschen.

Die Lösung von Primeur umfasst die Installation der Hybrid-Integrationsplattform Primeur Ghibli Next(TM) als MFT-Lösung im Rahmensystem der Banca d'Italia, um entsprechend den Anforderungen der Bank an maximale Sicherheit, Skalierbarkeit und Effizienz den Austausch von Dateien und Daten zwischen internen Anwendungen und mit externen Parteien zu ermöglichen.

Was Primeur Ghibli Next(TM) von anderen Angeboten unterscheidet, ist nicht nur seine Fähigkeit, sich ohne die Notwendigkeit, die Anwendungen zu ändern, an bestehende komplexe Rahmenbedingungen anzupassen, die, wie im Fall der wie die der Banca d'Italia, im Laufe der Zeit um zusätzliche Schichten angewachsen sind, sondern auch die Möglichkeit der Wiederverwendung vorgestalteten Integrationsflüssen und die Tatsache, dass die Plattform offen ist, was die Integration von Software von Drittanbietern ermöglicht.

Das Projekt ist hochstrategisch, denn die MFT der Banca d'Italia stellt das Kernelement für den Austausch der gesammelten Daten bei der Wahrnehmung der Kontroll- und Aufsichtsfunktionen von Krediten und Risiken. im nationalen Bankensystem, in Zusammenarbeit mit der EZB und dem ESZB dar.

Die Daten, die dank der MFT-Lösung Primeur Ghibli Next(TM) erfasst und ausgetauscht werden, zeigen wichtige Indizes zu den Gesundheits- und Risikobedingungen des nationalen und europäischen Bankensystems auf und liefern Daten an die Centrale Rischi (das Kreditbüro der Banca d'Italia), Anacredit (Analytical Credit Dataset, einen Datensatz mit detaillierten Informationen über einzelne Bankkredite in der Eurozone) und RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data). Die Zunahme der Datenmenge und des Datenvolumens erforderte eine zuverlässigere und effizientere Lösung.

Da sich die Banken- und Finanzbranche kontinuierlich weiterentwickelt und die digitale Transformation die Logik und das Geschäftsmodell des Marktes erheblich verändert, benötigte die Banca d'Italia - um ihre Aufgaben der Beobachtung, Aufsicht und der Gewährleistung des Bankensektors des Landes zu erfüllen - die Lösung mit dem größten Entwicklungs- und Anpassungspotenzial.

"Die Gewinnung eines so renommierten Kunden wie der Banca d'Italia ist ein wichtiger Meilenstein für Primeur. Unsere Lösungen, die auf dem italienischen Finanzmarkt bereits als De-facto-Standard gelten, werden von nun an auch die italienische Zentralbank unterstützen, die uns meiner Meinung nach auch deswegen ausgewählt hat, weil wir uns von unseren größeren Wettbewerbern unterscheiden", sagt Stefano Musso, CEO der Primeur Group. "Was uns auszeichnet, ist, dass wir unseren Kunden zuhören und unsere Plattform dank ihres Feedbacks kontinuierlich verbessern. Diese so einfache, aber so wichtige Fähigkeit ist bei den großen Unternehmen von heute verloren gegangen und hat sich zu einem Wettbewerbsvorteil für uns entwickelt."

