TMP Worldwide

TMP Worldwide erweitert global Präsenz durch Akquise von Maximum - einer Recruitment Marketing Tech Firma

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

TMP Worldwide, ein globaler Marktführer im Bereich der Talent Acquisition Technologie, baut erweitert ihr Technologie und Produkt Portfolio durch die Übernahme von Maximum. Maximum ist eine Recruitment Marketing Tech Firma mit Hauptsitz in den Niederlanden. Bekannt durch ihr intelligentes Talent Acquisition Portal, welches einzigartige und voll angepasste Candidate Experiences erstellt, hilft das Software Angebot TMP's TalentBrew Career Site und Recruitment Marketing Plattform zu stärken.

Maximum fokussiert sich auf Entwicklung, Strategie, kreative Umsetzung und Strategie und hat in seiner 20-jährigen Geschichte wiedererkennbare Employer Brands entwickelt. Die Firma ist durch ihr Talent Acquisition Portal 'Rudder' bekannt, dieses erstellt einzigartige und voll angepasste Candidate Experiences. Maximum's Software Angebot ist eine starke Erweiterung zu TMP's TalentBrew Career Site und Recruitment Marketing Platform.

Michelle Abbey, Geschäftsführerin von TMP Worldwide sagt: "Durch die kürzlichen Übernahmen von Maximum und Perengo zeigt TMP ein Commitment im europäischen Markt zu wachsen. Wir werden durch erfahrene Marketing und AdTech Teams verstärkt, damit wir unseren internationalen Kunden einen noch besseren Service bieten können. Unser Ziel ist es unseren Kunden die beste Technologie mit der besten Beratungsexpertiese auf dem Markt zu bieten. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich TMP mit dem Markt weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse der Kunden hört."

"Wir sind sehr froh, dass beide Teams in Zukunft zusammenarbeiten werden und somit die Expertise beider Organisationen zusammengelegt wird." sagt Mark van Buuren, Geschäftsführer von Maximum.

"Diese Übernahme verstärkt unsere strategischen Fähigkeiten und erweitert unsere Reichweite. Davon profitieren unsere jetzigen und künftigen Kunden."

Die Firma wird weiterhin als Maximum unter der Führung von Mark van Buuren im Markt auftreten, jedoch wird die Organisation innerhalb von TMP Worldwide organisiert.

TMP Worldwide ist eine Portfolio Firma von Gemspring Capital, einer Private Equity Firma aus Westport, Connecticut.

Über TMP Worldwide

TMP Worldwide ist ein globaler Marktführer im Bereich der Talent Acquisition Technologie. Die Firma ist bestrebt neue Ansätze zu finden, wie man Technologie, strategisches Denken und kreativen Service vereint, um ihren Kunden die vollständigste und technisch fortschrittlichste Lösung am Markt bereit zu stellen. TMP betreut Kunden aus verschiedensten Industrien von Gesundheitswesen, über Verwaltung bis hin zu Technologie und allen weiteren Märkten und schafft es dabei, die Art und Weise wie Arbeitgeber mit Talenten interagieren, zu revolutionieren.

Über Gemspring Capital

Gemspring Capital ist eine Private Equity Firma mit 355 Millionen Dollar an Equity Kapital. Die Gesellschaft fokussiert sich auf middle-market Firmen und hat ihren Hauptsitz in den USA. Gemspring hat einen praxisorientierten Ansatz und ist bestrebt das Umsatzwachstum und die Wertschöpfung ihrer Firmen zu steigern. Zielfirmen haben bis zu 350 Millionen Dollar an Umsatz und sind in den Bereichen Business Services, Gesundheitswesen, Industrial Services, Software, tech-fokussierten Dienstleistungen oder spezialisierte Produktion tätig.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/352899/tmpw_dba_4c_notagline__4__Logo.jpg

Pressekontakt:

Neta Yoffe

TMP Worldwide

646-613-2244

press@tmp.com

Original-Content von: TMP Worldwide, übermittelt durch news aktuell