Innovativ und multifunktional: Neues Zubehör für Outdoor-Kocher von Bushcraft Essentials

Der Frühling naht in diesem Jahr schneller denn je und mit ihm steigt die Lust, sich aktiv in der Natur zu bewegen. Für all jene, die dabei etwas Komfort genießen möchten, hat Bushcraft Essentials eine Reihe innovativer und multifunktionaler Zubehörteile entwickelt, die Hand in Hand gehen mit den weit bekannten Bushbox Outdoor-Kochern. Vom Multifunktions-Einschub aus Titanium über einen praktischen Windschutz bis hin zur stilvollen Ledertasche für die Bushbox Outdoor-Kocher werden Abenteurern eine Vielzahl neuer Möglichkeiten geboten.

Abenteurer und Outdoor-Enthusiasten weltweit schätzen bereits den Komfort der verschiedenen Bushbox Kocher von Bushcraft Essentials. Nun wird die Produktfamilie um ein ausgeklügeltes Zubehör erweitert: den Multifunktions-Einschub. Das Gehäuse ist als Edelstahl- oder Titanium-Version sowie in zwei Größen erhältlich: einmal für die kleinere Bushbox LF/LF Titanium und auch für die große Bushbox XL/XL Titanium. Die Bushboxen lassen sich kinderleicht einschieben und sind sicher, sauber und platzsparend im Rucksack verstaut. Doch der Einschub bietet unter anderem noch weitere Einsatzmöglichkeiten:

- Als feuerfeste, trockene Unterlage verwendet, lassen sich darauf beispielsweise Feathersticks schnitzen oder Rinde schaben, um ein Feuer zu entfachen. Das entzündete Material kann direkt vom Einschub in die aufgestellte Bushbox gegeben werden. - Er dient als stabile Unterlage für die Bushbox, die sich mit nur einem Handgriff in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Einschubs einrasten lässt. Praktisch, da die Bushbox so auch auf instabilem Gelände wie Sand oder Schnee sicheren Stand hat. - Der Einschub schützt den Untergrund vor heißer Glut und fängt etwaige Feuerrückstände auf. So kann die Bushbox beispielsweise auch mal auf dem heimischen Balkon verwendet werden. - Auch wer draußen gerne kocht, wird die Vielseitigkeit des durchdachten Multifunktions-Einschubs schätzen, da er sich als Unterlage für die Zubereitung von Mahlzeiten ebenso verwenden lässt wie als Deckel fürs Kochgeschirr. Sogar Eier lassen sich darauf braten.

Multifunktions-Einschub Bushbox LF/LF Titanium: Maße ca. 14 x 10,5 x 1,5cm Edelstahl: Gewicht ca. 155g / UVP: 19,90EUR Titanium: Gewicht ca. 90g / UVP: 39,90EUR Multifunktions-Einschub Bushbox XL/XL Titanium: Maße ca. 19 x 13 x 1,5cm Edelstahl: Gewicht ca. 255g / UVP: 24,90EUR Titanium: Gewicht ca. 145g / UVP: 49,90EUR

Oft gewünscht und endlich im Sortiment: die passende Ledertasche für die Bushboxen von Bushcraft Essentials als stilechter Begleiter auf jedem Abenteuer. Die handgefertigten, qualitativ überragenden Taschen sind in zwei Größen erhältlich: passend für die kleineren Modelle Bushbox LF/LF Titanium sowie die großen Kocher Bushbox XL/XL Titanium. Sie bieten ausreichend Platz, um darin den Kocher und passendes Zubehör wie Topfauflagen und Universalrost sicher zu verstauen. Die Taschen bestehen aus hochwertigem, pflanzlich gegerbtem Rindsleder, sind mit stabilen Nähten für maximale Haltbarkeit ausgestattet und lassen sich per Druckknopf mit einer Hand öffnen und sicher wieder verschließen. Über die an der Rückseite angebrachten Schlaufen lassen sich die Ledertaschen am Hosenbund, Gürtel oder Rucksack befestigen. Die Ledertasche Bushbox XL verfügt zusätzlich über einen D-Ring, der beispielsweise die Befestigung am Karabiner ermöglicht.

Ledertasche Bushbox LF/LF Titanium: Maße ca. 16,5 x 12,5 x 4cm / Gewicht ca. 90g / UVP: 29,90EUR Ledertasche Bushbox XL/XL Titanium: Maße ca. 21,5 x 16 x 3,5cm / Gewicht ca. 150g / UVP: 44,90EUR

Zusätzlich wird es vier Premium-Sets geben, die neben der Bushbox LF/LF Titanium bzw. XL/XL Titanium außerdem Topfauflagen, einen Universalrost und die Ledertasche Bushbox LF/XL beinhalten. UVP 94,90 EUR - 189,90 EUR.

Ebenfalls unverzichtbar und vielfach angefragt, ergänzt der Bushbox Windschutz aus edel eloxiertem Aluminium das Sortiment rund um die acht Outdoor-Kocher von Bushcraft Essentials. Aus drei Teilen gefertigt und mit der gleichen bewährten, hochwertigen Scharniertechnik der Bushboxen ausgestattet, bietet der Windschutz bei jeder Wetterlage die Möglichkeit, ein Feuer zu unterhalten und im Freien zu kochen. Gleichzeitig spart er Brennstoff, indem die Flamme nahezu ohne Wärmeverlust optimal nach oben gelenkt wird. Auch als Wärmereflektor ist der Bushbox Windschutz ein praktischer Begleiter in der Natur. Super leicht und faltbar passt der kompakte Windschutz platzsparend in jeden Rucksack.

Maße ca. 45 x 24 x 0,2cm (aufgestellt), ca. 15,5 x 24 x 0,5cm (zusammengeklappt) / Gewicht ca. 280g / UVP: 19,90EUR

Die Neuheiten sind ab sofort unter www.bushcraft-essentials.com und voraussichtlich ab Ende März 2020 im gut sortierten Outdoor-Handel sowie über Amazon erhältlich.

Weitere Informationen zu Bushcraft Essentials und den Produkten finden Sie unter www.bushcraft-essentials.com sowie hier:

Über Bushcraft Essentials

Bushcraft Essentials wurde 2012 mit der Vision gegründet, der stetig wachsenden Bushcraft-Bewegung und allen Menschen, die gerne in der Natur unterwegs sind, grundlegende und gleichzeitig funktionelle und qualitativ hochwertige Ausrüstungsgegenstände an die Hand zu geben. Insbesondere hat sich Bushcraft Essentials dem Thema Hobo-Kocher bzw. Mehrstoff-Kocher verschrieben. Auf diesem Gebiet hat Bushcraft Essentials mit innovativen Produkten und durch überragende Qualität "Made in Germany" in sehr kurzer Zeit Weltruf erlangt. Die Kocher von Bushcraft Essentials sind heute auf allen Kontinenten und in über 50 Ländern im Einsatz.

Die Kocher sind leicht und zeichnen sich durch minimales Packmaß, große Vielseitigkeit und hochwertige Verarbeitung aus. Alle Kocher werden ausschließlich in Deutschland produziert und mit umweltschonenden Verfahren hergestellt. Dabei wird bewusst auf Oberflächenveredelungen verzichtet, da diese meist umweltbelastend sind. Auch der Einsatz von Plastik wird weitestmöglich vermieden, die Produkte werden in Papierverpackungen oder Baumwolltaschen verpackt.

Alle Produkte von Bushcraft Essentials sind auf vielseitige Verwendbarkeit, Stabilität und lange Lebensdauer ausgelegt. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Produkte auch bei Menschen hochgeschätzt sind, denen es auf Zuverlässigkeit ankommt und die ihnen ihr Leben anvertrauen: So haben die Kocher Expeditionen in die Arktis und in Wüsten begleitet und sind bei Sondereinheiten mehrerer Länder im Einsatz.

