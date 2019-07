Bushcraft Essentials GmbH

Aufklappen, Anfeuern, Kochen: Die Bushbox als unverzichtbarer Begleiter für jedes Outdoor-Abenteuer

Bild-Infos

Download

Erding (ots)

Ob Mikroabenteuer, Glamping oder Bushcrafting, die Beweggründe und Arten, sich in der Natur zu bewegen sind inzwischen so vielseitig wie die Trends, die Jahr für Jahr entstehen. Doch eines haben sie alle gemein: die Lust, Natur zu genießen, Kraft zu tanken, draußen zu sein. Doch was wäre das Outdoor-Erlebnis ohne eine warme Mahlzeit oder ein gemütliches Feuer? Die trendigen Bushbox-Kocher von Bushcraft Essentials ermöglichen beides und sind dabei auch noch platzsparend, sauber und schonen die Ressourcen.

Unter dem Motto "There's a perfect outdoor for everyone" brachte es die kürzlich zu Ende gegangene OutDoor-Messe auf den Punkt: Der ungeheure Hunger nach Abenteuer und die Lust, sich ins Freie zu begeben, packen immer mehr Menschen, die in mehr Freizeitaktivitäten denn je ihre Erfüllung finden können. Ob Kajak-Tour durch den Spreewald, Biken über die Schwäbische Alb oder Wandertour in den Alpen - die Natur bietet viel Raum für Entdecker. Wer sich unterwegs einen belebenden Kaffee oder eine warme Mahlzeit zubereiten möchte oder gar eine mehrtägige Tour geplant hat, ist gut beraten, einen zuverlässigen Outdoor-Kocher im Gepäck zu haben.

Bushcraft Essentials bietet acht kompakte Kocher, so genannte Bushboxen, für nahezu jeden Anwendungsbereich an - vom kleinsten Mikrokocher, der in die Geldbörse passt, bis zur XL-Version für längere Expeditionen. So lässt sich beispielsweise die Bushbox LF dank ihrer einzigartigen ausgefeilten Scharniertechnik mit nur wenigen Handgriffen aufklappen und nach Gebrauch ebenso leicht wieder sehr schmal zusammenfalten und platzsparend im Rucksack verstauen. Aufgestellt verwandelt sich das Leichtgewicht in einen voll funktionsfähigen Kocher zum Zubereiten von heißen Getränken, Suppen oder leckeren One-Pot-Gerichten und eignet sich mit dem dazu erhältlichen universell einsetzbaren Rost auch für das Grillen von Fleisch und Würstchen. Auch das bei Familien beliebte Stockbrot gelingt über dem Feuer in der Bushbox ebenso wie ein krosses Toastbrot zum Frühstück.

Neben den praktischen Anwendungen bieten die Bushbox Outdoor-Kocher viele weitere Vorteile. Allen voran: Das unglaublich kleine Packmaß in Verbindung mit der enormen Gewichtseinsparung, denn alle Bushboxen sind für den Betrieb mit natürlichem Brennmaterial wie etwa Holz, Rinde und Laub optimiert, was beispielsweise die Mitnahme schwerer und sperriger Gaskartuschen überflüssig macht. Gleichzeitig sind alle Bushbox-Kocher mehrstoff-fähig, können also je nach Bedarf und Umgebung auch mit Spiritus, Gas oder Brennstofftabletten befeuert werden. Zurück bleibt eine saubere Koch- und Feuerstelle, denn der integrierte Ascherost fängt etwaige Brennrückstände in der Box auf. Diese arbeitet nach dem Kamin-Prinzip, sodass ein Feuer oder die Zubereitung von warmen Getränken oder Speisen unter sehr geringem Einsatz von Ressourcen und in kürzester Zeit gelingen. Damit sind die Bushboxen nicht nur für den Gebrauch im Alltag ideal, sondern auch für Extrem-Abenteurer mit hohen Ansprüchen geeignet.

Alle Kocher von Bushcraft Essentials sind "Made in Germany" aus hochwertigstem Edelstahl oder reinem Titan und dürfen gemäß den Vorschriften für offenes Feuer sowie an öffentlich ausgewiesenen Grillplätzen verwendet werden. Die Bushboxen sind im gut sortierten Outdoor-Handel sowie über Amazon und unter www.bushcraft-essentials.com erhältlich.

Weitere Informationen zu Bushcraft Essentials und den Produkten finden Sie unter www.bushcraft-essentials.com sowie hier: facebook.com/BushcraftEssentials youtube.com/user/bushcraftessentials twitter.com/BushcraftE instagram.com/bushcraftessentials/

Über Bushcraft Essentials

Bushcraft Essentials wurde 2012 mit der Vision gegründet, der stetig wachsenden Bushcraft-Bewegung und allen Menschen, die gerne in der Natur unterwegs sind, grundlegende und gleichzeitig funktionelle und qualitativ hochwertige Ausrüstungsgegenstände an die Hand zu geben.

Insbesondere hat sich Bushcraft Essentials dem Thema Hobo-Kocher bzw. Mehrstoff-Kocher verschrieben. Auf diesem Gebiet hat Bushcraft Essentials mit innovativen Produkten und durch überragende Qualität "Made in Germany" in sehr kurzer Zeit Weltruf erlangt. Die Kocher von Bushcraft Essentials sind heute auf allen Kontinenten und in über 50 Ländern im Einsatz.

Die Kocher sind leicht und zeichnen sich durch minimales Packmaß, große Vielseitigkeit und hochwertige Verarbeitung aus. Alle Kocher werden ausschließlich in Deutschland produziert und mit umweltschonenden Verfahren hergestellt. Dabei wird bewusst auf Oberflächenveredelungen verzichtet, da diese meist umweltbelastend sind. Auch der Einsatz von Plastik wird weitestmöglich vermieden, die Produkte werden in Papierverpackungen oder Baumwolltaschen verpackt.

Alle Produkte von Bushcraft Essentials sind auf vielseitige Verwendbarkeit, Stabilität und lange Lebensdauer ausgelegt. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Produkte auch bei Menschen hochgeschätzt sind, denen es auf Zuverlässigkeit ankommt und die ihnen ihr Leben anvertrauen: So haben die Kocher Expeditionen in die Arktis und in Wüsten begleitet und sind bei Sondereinheiten mehrerer Länder im Einsatz.

Pressekontakt:

Bushcraft Essentials GmbH

Michelle Besser

Friedrichstr. 19

D - 85435 Erding

Tel. +49 (8122) 95 65 960

Fax +49 (8122) 95 65 962

info@bushcraft-essentials.com

Original-Content von: Bushcraft Essentials GmbH, übermittelt durch news aktuell