BMI, Standard Industries

Standard Industries ernennt Justin Skala zum CEO der BMI Group

New York (ots/PRNewswire)

Standard Industries, ein globales Industrieunternehmen und der weltweit größte Hersteller von Dachsystemen und Abdichtungslösungen, gab heute die Ernennung von P. Justin Skala zum CEO der BMI Group mit Wirkung zum 1. September 2019 bekannt. Tom Anderson wird als President und COO im Unternehmen bleiben und sich auf die Bereiche Fertigung, Lieferkette sowie Forschung und Entwicklung konzentrieren.

David Winter, Co-CEO von Standard Industries, erklärt "Die Positionierung von BMI als führender Lösungsanbieter für unsere Kunden steht auch weiterhin im Mittelpunkt unserer Strategie, und unsere Priorität war immer, die ideale Führungspersönlichkeit für die Umsetzung dieser Strategie zu finden. Wir glauben, dass Justin mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz als Leiter von Teams für den Aufbau und die Skalierung von innovativen, kundennahen globalen Unternehmen der richtige Mann ist, um ein starkes und nachhaltiges Wachstum bei BMI voranzutreiben, während wir mit innovativen und überlegenen Produkten unseren Kurs im Markt fortsetzen".

Skala kommt von Colgate-Palmolive zu BMI, wo er als Executive Vice President, Chief Growth and Strategy Officer alle Aspekte der Bereiche kommerzielles Wachstum und Nachhaltigkeitsengagement des 15 Milliarden USD-Konzerns leitete. Skala zeichnete vor dieser Zeit als Chief Operating Officer für Nordamerika, Europa, Afrika und Eurasien verantwortlich und hatte in seinen 37 Jahren bei Colgate zahlreiche Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung in allen Regionen und Geschäftsbereichen inne. Er ist seit 2016 Independent Director bei Yum! Brands, Inc.

"Es ist ein Privileg, in dieser entscheidenden Phase, an der sich das Unternehmen schnell weiterentwickelt, um neue Chancen zu nutzen und gleichzeitig seine Marktführerschaft zu stärken, bei BMI zu sein", sagt Justin Skala. "Mich inspiriert die Zielsetzung von Standard Industries, einen moderneren Ansatz für die Industrie zu verfolgen, und ich freue mich darauf, dazu beizutragen, dass BMI sein volles Potenzial als weltweit führender Anbieter in der Bedachungs- und Abdichtungsbranche ausschöpfen kann".

"Justin ist mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz, außerordentliche Spitzenkräfte anzuziehen und anzuleiten, um ein globales Unternehmen erfolgreich zu entwickeln, ideal geeignet, BMI in die Zukunft zu führen", erklärt David Millstone, Co-CEO von Standard Industries. "Gepaart mit seinem einzigartigen Background in den Bereichen Strategie, Produktinnovation und Nachhaltigkeit wird Justin der BMI Group sowohl in Europa als auch im Rest der Welt neue Möglichkeiten erschließen".

Informationen zu Standard Industries

Standard Industries ist ein globaler Industriekonzern mit über 15.000 Beschäftigten in mehr als 80 Ländern. Zu unseren branchenführenden Unternehmen zählen GAF, BMI Group, Schiedel, Siplast, SGI und GAF Energy. Wichtige Unternehmenspartner sind die strategischen Beteiligungsgesellschaften 40 North sowie Winter Properties, eine Gesellschaft für die Verwaltung und Entwicklung von Immobilieninvestments. Mit Forschung und Entwicklung, Innovationen, der Optimierung von Lieferketten und sozialem Engagement leisten wir der Transformation der Branchen, in denen wir tätig, Vorschub. Weitere Informationen finden Sie unter www.standardindustries.com.

Informationen zu BMI

Die BMI Group, ein Unternehmen von Standard Industries, ist der europaweit größte Hersteller von Flach-, Steildach- und Abdichtungslösungen. Mit 128 Produktionsstätten und Standorten in Europa sowie in Teilen Asiens und Afrikas verfügt das Unternehmen über mehr als 165 Jahre Erfahrung. Seine mehr als 9.500 Beschäftigen arbeiten kundennah und stehen für Marken wie Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Everguard, Monarflex, Redland, Sealoflex, Siplast, Vedag, Villas, Wierer und Wolfin. Die BMI Group hat ihren Hauptsitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter www.bmigroup.com.

BMI Group Kontakt:

Christopher Hunter-Ward, +44-203-761-4186

christopher.hunterward@bmigroup.com

Standard Industries Kontakt:

Clayton McGratty, +1 (212)-821-1604

clayton.mcgratty@standardindustries.com

Original-Content von: BMI, Standard Industries, übermittelt durch news aktuell