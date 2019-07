Bird & Schulte

Jetzt geschäftsführend bei Havas Life Bird & Schulte: Sabine Baur und Georg Maier

Freiburg (ots/PRNewswire)

Erweiterung der Geschäftsführung im Hause Havas Life Bird & Schulte in Freiburg: Die langjährigen Mitarbeiter Sabine Baur und Georg Maier, zuletzt bereits in der Geschäftsleitung tätig, wurden jetzt in die Geschäftsführung berufen.

Seit fast 10 Jahren gehören Baur und Maier zum Kernteam der Freiburger Kreativagentur. Georg Maier als Chef der Beratung und des Account Managements, Sabine Baur in der Leitung des strategischen Kommunikation, New Business und der Eventbereichs. Gemeinsam können die beiden in den letzten Jahren auf eine hervorragende Erfolgsbilanz zurückblicken. Neugeschäft durch Pitchgewinne, langfristiger Auf- und Ausbau bestehender Etats, Erweiterung des Teams auf über 50 Kollegen sowie einige preisverdächtige Kreativ-Kampagnen (u.a. 7x Shortlist beim diesjährigen Comprix) entstanden im Team unter ihrer Leitung.

Für Dr. Monika Schulte und Jeremy Bird, Gründer und Geschäftsführer der Havas Life Bird & Schulte, ein Glücksfall: "Verantwortung auf mehrere Schultern zu übertragen gibt uns ein gutes Gefühl für die Zukunft, um den wachsenden Aufgaben gerecht zu werden. Wenn man sich über viele Jahre kennt und vertraut, erleichtert das die Sache sehr."

Im laufenden Geschäftsjahr sollen bereits die nächsten Schritte eingeläutet werden. Dazu gehören die Verstärkung der medizinischen Beratung und der Ausbau digitaler Services. "Die Multichannel-Strategie unserer Kunden wollen wir nicht nur bedienen, sondern aktiv mitgestalten," sind sich die Freiburger einig. Neben einem gut aufgestellten Team sicher ein bedeutender Erfolgsfaktor für die nächsten Jahre.

John Hackney, CEO Europe von Havas Health & You kommentiert: "Ich freu mich sehr für die beiden - zwei hochtalentierte und erfahrene Manager. Es zeigt auch, dass Havas Life Bird & Schulte mit diesem Führungsteam in die Zukunft investiert."

Informationen zu Havas Life Bird & Schulte

Havas Life Bird & Schulte bietet als Full-Service-Healthcare- und Pharma- Kommunikationsagentur das gesamte Spektrum von Werbung über Medical Education bis zu Veranstaltungen/Event und Digital Media sowohl für verschreibungs- als auch für nicht verschreibungspflichtige Produkte an.

Havas Life Bird & Schulte verfügt über alles, was für den Erfolg von Pharma-, Healthcare- und Biotechnologiemarken erforderlich ist. Mit der Erfahrung von über 20 Jahren und mehr als 55 Kollegen am Freiburger Standort konzipiert das Unternehmen multimediale Kommunikationsstrategien für nationale und internationale Kunden.

In dem sich immer schneller verändernden Healthcare-Markt liegt der Schwerpunkt von Havas Life Bird & Schulte auf maximaler Flexibilität. Schlanke Strukturen und kurze Entscheidungswege sind für die Gründer der Agentur dabei die Basis für effektives Handeln.

Informationen zu Havas Health & You

Havas Health & You vereint Havas Life, Health4Brands (H4B), Lynx, Havas Life PR und Havas Health Plus mit den zielgruppenorientierten Geschäftsbereichen und Prozessen der Havas Creative Group. Die Gruppe besteht aus durchweg unternehmenseigenen Gesundheits- und Kommunikationsnetzwerken. Der kundenorientierte Ansatz des Unternehmens basiert auf hoher Kompetenz der Teams, Nachhaltigkeit im Handeln und den Einsatz neuer Technologien, auf die Unternehmen, Marken und Mitarbeiter der Healthcare- und Wellnessbranche verstärkt setzen, um unter heutigen Marktbedingungen Erfolg zu haben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.HavasHealthandYou.com.

Pressekontakt:

Jeremy Bird · bird@bird-schulte.de

Original-Content von: Bird & Schulte, übermittelt durch news aktuell