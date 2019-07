BYHOURS

BYHOURS - die Sommerferien genießen, ohne die Umwelt zu belasten

BYHOURS, die erste Online-Plattform und mobile Anwendung auf internationaler Ebene, die es Kunden ermöglicht, Mikroaufenthalte in mehr als 3000 Hotels in 3-, 6- und 12-Stunden-Paketen zu buchen, wird einer Studie über Nachhaltigkeitstrends für den Sommer unterzogen. Bei Untersuchungen stellte sich heraus, dass Urlaub machen eine der Hauptursachen für die Zunahme der Umweltverschmutzung ist. Laut einer Studie der OMPE ist der Tourismus für 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Das Fliegen, die bevorzugte Transportmethode, gilt leider nicht als umweltfreundlich, da Flugzeuge mehr CO2/km emittieren als jede andere Transportmethode (285g/Personen/km). Auch der Wasser- und Stromverbrauch steigt in den heißen Sommermonaten, da wir versuchen, unsere Flüssigkeitszufuhr zu erhöhen und Räume kühl zu halten. Um das Problem noch schlimmer zu machen, verbrauchen wir in den Ferien zu viel und produzieren mehr Abfall als sonst.

Der menschliche Fußabdruck ist intensiver und ausgeprägter, als wir denken. Ist es dennoch möglich, während unseres verdienten Urlaubs respektvoll mit der Umwelt umzugehen? Ein neuer Trend zeigt, dass nachhaltiger Urlaub möglich ist. Hier sind einige Pläne für einen Null-Kilometer-Urlaub.

- Entfliehen Sie dem Stadtzentrum, um auf dem Land zu wandern, Seen und Wasserfälle zu entdecken und die traditionelle Gastronomie in Ihrer Umgebung zu erleben. Viele Plattformen ermöglichen es Ihnen, einen lokalen Reiseleiter zu engagieren oder einen organisierten Ausflug mit verschiedenen Interessen (historische, gastronomische, Weintouren usw.) zu buchen. - Genießen Sie Schwimmbäder in Hotels in Ihrer eigenen Stadt. Für nur wenige Stunden können Sie einen Pool, ein Spa, eine Terrasse, ein Fitnessstudio und viele andere Dienstleistungen in Ihrer eigenen Stadt genießen, ohne übernachten zu müssen. Mit der Microstays App BYHOURS können Sie sogar die Zeit wählen, die Sie für den Aufenthalt in einem Hotel benötigen und es wird Ihnen nur die Zeit berechnet, die Sie im Zimmer (und Pool) verbringen. Dies ist ein großartiger Plan für den Urlaub, auch wenn Sie einen freien Tag mitten in der Woche haben und einen Tagesausflug genießen möchten. - Es gibt viele Hobbys, die Übung erfordern, wie Yoga, Meditation, Malen, Kochen, Schmuck, Sprachen, Önologie, Permakultur. Der Sommer ist eine gute Zeit, um sich neue Ziele zu setzen, etwas Neues zu lernen, sich für einen Sommerkurs anzumelden oder einfach nur sich zu entspannen.

BYHOURS ist die erste und einzige Online-Plattform und mobile Anwendung auf internationaler Ebene, die es Ihnen ermöglicht, Microstays in mehr als 3000 Hotels in 3-, 6- und 12-Stunden-Paketen zu reservieren. BYHOURS wurde 2012 von Christian Rodríguez und Guillermo Gaspart in Barcelona gegründet und führt das Pay-per-Use-Modell in Hotels in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten an. BYHOURS hat kürzlich ein zweites Büro in Mexiko eröffnet, um sein Geschäft in der lateinamerikanischen Region auszubauen, und wird in Kürze ein Büro ein den USA eröffnen. Die Anwendung hat bereits mehr als 250.000 internationale Kunden.

