Mindshare Medical gibt CE-Kennzeichnung für RevealAI-Lung bekannt: erste KI-basierte Lösung für die Radiologiediagnostik in Europa

Seattle (ots/PRNewswire)

Mindshare Medical gab heute bekannt, dass sein Produkt RevealAI-Lung zur Nutzung in Kombination mit CT-Scans der Lunge in Europa zugelassen wurde (CE-Zeichen).

Das Produkt, eine computergestützte Diagnosesoftware (CADx) zur Identifikation von Lungenkrebs, ist die erste diagnostische Plattform, die in ihrer Klasse eine behördliche Freigabe erhält. RevealAI-Lung kann bei nahtloser Integration in bestehende Bildablage- und Kommunikationssysteme (Picture Archiving and Communication Systems; PACS) den ärztlichen Diagnoseerfolg deutlich verbessern und Empfehlungen in Bezug auf Folgeuntersuchungen optimieren.

Mindshare hat das Potenzial, sowohl das Auftreten falscher Positivbefunde als auch den Zeitraum der Diagnostizierung zu reduzieren, womit Patienten weniger unnötigen Bildgebungsverfahren und in manchen Fällen Biopsien ausgesetzt sind, während gleichzeitig die Aussicht besteht, Lungenkrebs in einem früheren Stadium behandeln zu können.

Lungenkrebs ist die führende Todesursache bei Männern und Frauen weltweit, mit 376.000 Todesfällen in Europa im Jahr 2017, was 20 % aller Krebstodesfälle ausmacht. Es gehen außerdem pro Jahr 3,2 Millionen um Behinderungen bereinigte Lebensjahre aufgrund von Lungenkrebs verloren.

Unter Berücksichtigung der 5-Jahres-Nettoüberlebensrate in Europa, die 18 % beträgt, könnte die Fähigkeit, einen bösartigen Knoten Monate zuvor zu identifizieren und zu behandeln, den Patienten einen erheblichen Nutzen bringen. Zusätzlich zu diesen klinischen Vorteilen führt die Reduzierung unnötiger Verfahren durch falsche Positivbefunde in den Gesundheitssystemen zu erheblichen finanziellen Einsparungen. RevealAI von Mindshare kann eine Schlüsselrolle bei der Einführung einer wertbasierten Gesundheitsversorgung spielen und die Umsetzung von Lungenkrebs-Screening-Programmen in ganz Europa verstärken.

"Wir bei Mindshare freuen uns sehr, RevealAI als erstes freigegebenes CADx-Produkt auf den europäischen Markt zu bringen. Unsere Partner im Vereinigten Königreich und auf dem ganzen Kontinent haben den Wert erkannt, den Mindshare für das Management von Lungenknoten mit sich bringen kann. Von der Radiologie bis hin zur Thoraxchirurgie sind die Auswirkungen weitreichend, und wir freuen uns, Patienten zu helfen und Gesundheitssysteme in ihren Versorgungsaufgaben unterstützen zu dürfen."

Michael Calhoun, PhD. CEO, Mindshare Medical

Mindshare Medical entwickelt revolutionäre, evidenzbasierte klinische Technologien zur Entscheidungsunterstützung, die eine personalisierte Diagnostik ermöglichen und als Leitfaden für effektivere Nachfolgeverfahren und Behandlungen dienen. Dieser präzisionsmedizinische Radiomics-Ansatz soll die Patientenergebnisse drastisch optimieren und die finanzielle Belastung für Gesundheitsorganisationen verringern. Die Lösungen von Mindshare sind so konzipiert, dass sie in bestehende klinische Arbeitsabläufe passen und dem Arzt effektive Einblicke liefern.

