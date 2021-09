Ascent Aerospace

Ascent Aerospace begrüßt neue Führungsspitze zur Unterstützung des weiteren Aufstiegs und Wachstums des Unternehmens

Macomb, Michigan (ots/PRNewswire)

Ascent Aerospace ("Ascent"), ein weltweit tätiger Anbieter von Werkzeug- und automatisierten Montagesystemen für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie, hat heute bekannt gegeben, dass Andy Jones, Vice President und General Manager, mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde und in den Vorstand von Ascent aufrückt.

In dieser Funktion ist Jones für Strategien verantwortlich, die das Wachstum vorantreiben, die betriebliche Leistung steigern und den Kundenservice in der gesamten globalen Präsenz des Unternehmens verbessern. Jones ist seit mehr als 6 Jahren in immer verantwortungsvolleren Positionen bei Ascent tätig und leitete zuletzt die globalen kaufmännischen und technischen Funktionen sowie die Fertigungsbetriebe in den beiden Werken in Michigan.

Jones ist ein strategischer Vordenker mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Automatisierung und Werkzeugbau und war bei Ascent in leitenden Positionen in den Bereichen Technik, Vertrieb und Geschäftsführung tätig. Bevor er zu Ascent kam, leitete Jones diese Funktionen bei Applied Manufacturing Technologies, Comau und Kawasaki Robotics. Jones kam 2015 als General Manager zu Ascent, um die Integration der damals neu erworbenen Flow Aerospace zu leiten. Nach seiner Beförderung zum Vizepräsidenten im Jahr 2016 integrierte er Brown Aerospace. Seit 2017 leitet er das weltweite Handelsgeschäft von Ascent. Zuletzt übernahm Jones im Mai 2021 die Verantwortung für die Fertigung an den Standorten von Ascent in Michigan. In all seinen Funktionen hat sich Jones bei der Leitung komplexer Teams mit dem Schwerpunkt auf kontinuierlicher Verbesserung und datengestützter Entscheidungsfindung ausgezeichnet.

Andy Jones hat einen Bachelor of Science in Elektrotechnik von der Lake Superior State University und einen MBA von der Ross School of Business an der University of Michigan.

"Ich bin überzeugt, dass Andy in der Lage sein wird, Ascent zu leiten und ein erstklassiges Team aufzubauen, um die Effizienz zu steigern und die Ergebnisse zu verbessern", meint Joel Rotroff, Vorstandsmitglied von Ascent. "Andy hat bei Ascent eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorzuweisen. Sein sympathischer Führungsstil und sein Streben nach kontinuierlicher Verbesserung werden dem Unternehmen zugute kommen."

"Ich freue mich unglaublich darauf, Ascent zu leiten, während sich die Erholung des Luft- und Raumfahrtmarktes beschleunigt", so Jones. "Wir sind mit einer starken Bilanz und einem wachsenden Auftragsbestand in den Bereichen Handel, Verteidigung und Raumfahrt gut aufgestellt. Ich freue mich darauf, weiterhin mit unseren Angestellten und Kunden zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation der Luftfahrt durch Innovation und Betriebseffizienz als der Werkzeug- und Ausrüstungslieferant der Wahl zu inspirieren."

Informationen zu Ascent Aerospace

Ascent Aerospace ist ein weltweit anerkannter Komplettanbieter von Produktions- und automatisierten Montagesystemen für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie. Als größte Werkzeugbaugruppe der Branche stellt Ascent ein komplettes Sortiment an Formen und Montagewerkzeugen für die Luft- und Raumfahrtindustrie her, darunter die größten Invar-Formen, die jemals für die Luft- und Raumfahrt hergestellt wurden. Als Anbieter von Automatisierungslösungen und Integrator von Produktionssystemen arbeitet Ascent mit seinen Kunden zusammen, um deren Projekte zu entwickeln und sie von der Verfahrenstechnik über den Bau bis hin zur Installation zu begleiten, damit eine effiziente und kostengünstige Lösung gewährleistet ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ascentaerospace.com.

