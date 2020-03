Mybudapester.com

So greift Mybudapester.com in Zeiten von Corona dem stationären Handel unter die Arme

Berlin

Der Retailer für Designermarken ruft stationäre Händler dazu auf, ihre Waren online auf mybudapester.com zu verkaufen - ohne Mehraufwand und zusätzliche Kosten. Ziel dieser Aktion ist es, aktiv dem Umsatzverlust entgegenzuwirken und sich in diesen turbulenten Zeiten gegenseitig zu unterstützen.

So stärkt die Aktion den Offline-Handel:

1. Stationäre Händler können sich unter https://www.mybudapester.com/notfall-partnerprogramm per Kontaktformular an mybudapester.com wenden.

2. Nach dem ersten Austausch verschickt der Händler seine Ware, die online verkauft werden soll, direkt an den Retailer.

3. Mybudapester.com fotografiert die Produkte und bietet diese samt weiteren Informationen in seinem Onlineshop zum Verkauf an.

4. Nach der Bestellung erfolgt der Versand an den Kunden ebenfalls durch den Retailer.

Da die Produkte zum eigentlichen Portfolio von mybudapester.com passen müssen, werden mit dieser Aktion explizit stationäre Händler angesprochen, die Designer- und Markenprodukte aus den Bereichen Schuhe, Taschen und Accessoires verkaufen. Es fallen keinerlei Set-up-Gebühren an. Nur bei Verkauf der Ware behält mybudapester.com 25% Umsatzprovision ein.

Die Vorteile für stationären Händler:

- Kein Umsatzverlust, die Waren bleiben nicht im Laden oder Lager liegen - Minimaler Aufwand durch Versand der Ware an mybudapester.com - Keine versteckten Kosten - Weltweiter Versand - 150.000 kaufbereite Kunden, auch in Krisenzeiten - Reichweitenstarker Onlineshop mit zahlreichen Verkaufskanälen - 35 Jahre Expertise im stationären Handel aufgrund der Übernahme der Marke Budapester und die Eröffnung von Ladengeschäften in konsumstarken Städten

"Wir mussten selbst unsere gut florierenden Geschäfte in Berlin und Hamburg schließen, können unseren Onlineshop dennoch weiter betreiben", so die Gründer von mybudapester.com Matthias Nebus, Tomasz Rotecki und Andreas Schläwicke. "Die derzeitige Krise sehen wir als Chance, vielen Händlern den Weg in die digitale Welt zu ebnen, erst einmal ganz einfach und ohne viel personellen wie zeitlichen Aufwand."

Alle Infos unter: https://www.mybudapester.com/notfall-partnerprogramm

