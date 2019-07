Mybudapester.com

Auf internationalem Wachstumskurs: Mybudapester.com expandiert nach China

Berlin (ots)

Mit vier Mitarbeitern und einem eigenen Büro in Beijing startet mybudapester.com seine Internationalisierung auf dem asiatischen Markt. Durch die Präsenz in China will der Retailer sein Geschäft im boomenden Luxusmarkt Asiens maßgeblich vorantreiben. Nächster Schritt ist die Eröffnung eines Onlineshops vor Ort, die Ende dieses Jahres erfolgen soll.

Die Übersetzung der Website, des Shops sowie aller unternehmensrelevanter Inhalte in Mandarin ist abgeschlossen. Nun soll das in China ansässige Team in den kommenden Monaten um weitere Mitarbeiter wachsen. Auch den Ausbau von Kooperationen mit Partnern und asiatischen Investoren forciert der Retailer für Designer- und Markenprodukte.

"Unser neuer Standort in China ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Unternehmenshistorie", so Matthias Nebus, Mit-Gründer von mybudapester.com. "Wir reagieren so umgehend auf den Boom im Luxussegment und sind unseren Marktbegleitern mindesten einen Schritt voraus."

Gute Aussichten für den chinesischen Markt Laut einer Studie von Bain & Company hat sich China mit seiner enormen Kaufkraft im internationalen Luxusgeschäft etabliert. Die Prognosen sind mehr als gut, da die Kauflust der asiatischen Konsumenten ungebremst scheint. Maßgeblichen Einfluss auf das boomende Luxusgeschäft hat zusätzlich die wachsende Mittelschicht aus Vietnam oder Indonesien.

Mybudapester.com ist seit seiner Gründung im Jahr 2015 kontinuierlich gewachsen und plant für dieses Jahr eine Verdopplung seines Umsatzes auf 20 Millionen Euro.

Über mybudapester.com

Mybudapester.com wurde im Juli 2015 gegründet und hat sich als namhafter Retailer für Designermarken etabliert. Mybudapester.com ist aber auch eine Plattform für den stationären Handel im Bereich Luxusartikel bzw.- Premiumprodukte. Händler, die weder Zeit noch technisches Know-how haben, erhalten einen Onlineshop im eigenen Corporate Design, einen Zugang zu einem größeren Warensortiment und können auf ausgereifte Versandprozesse von mybudapester.com zugreifen. Die Kundenbindung bleibt erhalten. Die Vergütung erfolgt über ein Provisionsmodell.

