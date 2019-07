ConTIPI Medical Ltd

ConTIPI Medical erhielt die FDA-Zulassung für den Vertrieb eines einzigartigen Produktes zur Behandlung von Vorfall der Beckenorgane bei Frauen

ConTIPI Medical Ltd. erhielt diese Woche die Zulassung der amerikanischen Nahrungs- und Arzneimittelbehörde (FDA) für den Vertrieb ihres neuen, Produktes, des ersten seiner Art, für die Behandlung des Vorfalls von Beckenorganen bei Frauen (wie beispielsweise Gebärmutter und Harnblase).

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2014 von Dr. Elan Ziv, dem Gründer und heutigen Geschäftsführer der Gesellschaft, und Zeev Bronfeld ins Leben gerufen. Dr. Ziv ist Facharzt für Gynäkologie und Uro-Gynäkologie. Er entwickelte das erste Produkt der Gesellschaft für das weltweite Unternehmen Kimberly Clark, Zeev Bronfeld ist sehr bekannt durch seine Tätigkeit im Bereich der Biotechnologie. Beide verfügen über Anteile an der Gesellschaft. Weitere Investoren der Gesellschaft sind, unter anderem, Boris Krasny, Capital Point Ltd. und Neopharm Ltd. Der Investitionsumfang in die Gesellschaft beträgt bisher über 13 Millionen Dollar.

ConTIPI Medical Ltd. ist ein israelisches Biotechnologie-Unternehmen, das nicht-invasive Einweg-Instrumente für die Behandlung von Funktionsstörungen des Beckenbodens bei Frauen entwickelt. Bisher hat die Gesellschaft aus einer Vielfalt der auf ihrem Namen eingetragenen Patente zwei hauptsächliche Produkte entwickelt. Das erste Produkt, vorgesehen für die Behandlung von Harninkontinenz, wurde im Jahr 2013 an das weltweite Unternehmen Kimberly-Clark verkauft und wird heute in Nordamerika frei als Standardprodukt verkauft. Das zweite Produkt, das sich seit über vier Jahren in der Entwicklung befindet, dient, wie gesagt, der Behandlung des Vorfall von Beckenorganen, hat bereits vor zwei Jahren die europäische Verkaufszulassung (CE) erhalten und nun auch die Verkaufsfreigabe in den USA (FDA).

Die Entwicklungen der Gesellschaft bilden einen maßgeblichen Durchbruch auf einem in den letzten Jahren stark vernachlässigten Markt, für den in den letzten 20 Jahren jegliche bedeutende klinische Innovation fehlte. Fachärzte schätzen die Anzahl der Frauen weltweit, die zu einem gewissen Grad vom Vorfall der Beckenorgane betroffen sind, auf über 100 Millionen, davon etwa 10 Millionen oder mehr Frauen, die darunter leiden und an Diagnose und Behandlung interessiert sind. Der Markt der Behandlung des Vorfalls von Beckenorganen wird zurzeit auf etwa 20 Milliarden Dollar jährlich geschätzt, doch wird für die kommenden Jahre aufgrund zunehmenden Bewusstseins bei Frauen und erhöhter Lebenserwartung eine wesentliche Steigerung erwartet. Die Produkte der Gesellschaft gelten als soziale Revolution, da sie Frauen ermöglichen, die Kontrolle über dieses medizinische Problem in absolut diskreter Weise in ihre eigenen Hände zu nehmen, mit nur begrenztem Involvement des Gesundheitssystems. Die behandelte Frau entscheidet selbst über die Behandlung und deren Verfügbarkeit, und sie verwendet das Instrument (ähnlich der Einführung eines Tampons) an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, die ihr genehm sind.

Dr. Elan Ziv, Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft, führt an: "Seit vielen Jahren sind wir sehr aktiv in der Förderung von Lösungen und Produkten im Bereich des Beckenbodens, die jeder Frau helfen werden, ein normales Leben zu führen und ihren medizinischen Zustand unter eigenständiger Kontrolle zu haben. Es handelt sich um ein innovatives, bahnbrechendes Produkt, das Frauen ermöglicht, ihr medizinisches Problem zu kontrollieren und wir nehmen an, dass das Produkt in der nächsten Zeit Millionen Frauen weltweit, die an einer Behandlung interessiert sein werden, zu Verfügung stehen wird."

