Jeddah Season

Bühne frei: Jeddah Season sorgt für multikulturelle Erfahrungen in Saudi Arabien

Jeddah, Saudi Arabien (ots/PRNewswire)

#JeddahSeason

Bahnbrechendes Festival läutet neue Ära für das Königreich als internationales Reiseziel ein

In den vergangenen Jahren konnten in Saudi Arabien einige grundlegende Veränderungen beobachtet werden. Im Einklang mit den Zielen von Vision 2030, der beeindruckende Regierungsplan für die Zukunft des Landes, ist das Königreich stark um wirtschaftliche und kulturelle Diversifizierung bemüht. Im Mittelpunkt dieser Pläne steht die weitere Entwicklung des Reise- und Tourismussektors. Dafür unternimmt das Königreich drastische Schritte, um sein ungenutztes Potenzial als Reiseziel für Freizeittouristen zu erschließen. Saudi Arabien, das bislang durch seinen religiösen Tourismus einen steten Strom internationaler Besucher anziehen konnte, möchte sich nun als globales Reiseziel mit einzigartigem Reiz etablieren und führt dazu eine Reihe aufregender Attraktionen und erstklassiger Unterhaltungsevents ein.

Die Küstenstadt Jeddah, die als kulturelle Hauptstadt von Saudi Arabien gilt, ist der aktuelle Schauplatz dieses Unterfangens, um die Position des Königreichs als Touristenziel mit zahlreichen Angeboten für Besucher aus aller Welt zu festigen. Jeddah, von wo aus Pilger traditionell ihren Besuch der heiligen Städte Mekka und Medina starten, rühmt sich durch seine atemberaubende Lage sowie reiche kulturelle Vielfalt und wird liebevoll als "Braut des Roten Meeres" bezeichnet. Dieses pulsierende Reiseziel möchte nun durch Jeddah Season, eine spannende Veranstaltungsreihe für musikalische, künstlerische und kulturelle Höhepunkte, international noch mehr Anklang finden.

Eine Saison für Meer und Kultur

Jeddah Season, das vom 8. Juni bis 18. Juli 2019 stattfindet, ist eines der Saisonprogramme, die dieses Jahr im Rahmen der "Saudi Seasons"-Initiative stattfinden. Hierbei handelt es sich um eine einjährige Veranstaltungsreihe, durch die das Königreich sich einen festen Platz in der internationalen Tourismuslandschaft sichern möchte. Das Festival, inspiriert durch den Ruf der Stadt als Topdestination für Wasseraktivitäten sowie aufgrund seiner Geschichte als Multikulti-Treffpunkt für internationale Reisende, findet unter dem Motto "Meer und Kultur" statt. Auf Besucher und Einwohner wartet eine Vielzahl aufregender Ereignisse von Live-Konzerten, Theaterdarbietungen und Kunstausstellungen bis hin zu Stand-Up-Comedy und großen Sportveranstaltungen.

Insgesamt finden an den fünf zentralen Schauplätzen der Stadt über 150 Veranstaltungen statt: In Obhor können Besucher Wassersport, die öffentlichen Strände und alle anderen Aktivitäten genießen, die Küstenstädte zu bieten haben. Im historischen Viertel von Jeddah, das zum UNESCO Weltkulturerbe zählt, kann die authentische, stimmungsreiche Atmosphäre des klassischen Jeddah erlebt werden. AlJohara ist ein internationaler Knotenpunkt für Sport mit hochmodernen Einrichtungen. An der Jeddah Waterfront, wo sich unzählige Parks und Restaurants befinden, können diverse Wasseraktivitäten unternommen werden. AlHamra ist für seine beeindruckende Corniche bekannt, wo unzählige Boutiquen, Einkaufszentren und Restaurants erkundet werden können und auch Jeddah Fountain, der weltweite größte Springbrunnen, ist zweifelsohne sehenswert.

Unterhaltung von Weltrang mit einzigartigem Reiz

Sportfans dürfen sich auf Basketball- und Beachvolleyball-Turniere sowie auf einen Boxkampf mit dem international bekannten Box-Champion Amir Khan freuen. Gleichzeitig bringt "Le Teatro Circus" zum ersten Mal spannungsgeladene Akrobatik, westliche Theaterdarbietungen und Live-Musik nach Saudi Arabien. Weitere Attraktionen umschließen ein Open-Air-Kino, eine tägliche Autoparade und das "XJED Festival" an der Jeddah Waterfront, eine frohe Mischung aus Pop-up-Restaurants, Entertainment und verschiedenen Aktivitäten.

Zum Line-up dieser Saison zählen internationale Künstler, darunter die amerikanische Kult-Boygroup Backstreet Boys, die K-Pop-Stars Super Junior und EDM DJs, wie Martin Garrix, Afrojack und Marshmello. Rang und Name der teilnehmenden internationalen Künstler spiegeln deutlich die Bemühungen des Königreichs wider, Besuchern erstklassige Unterhaltung zu bieten und gleichzeitig den Geschmack des einheimischen Publikums zu treffen.

Das kulturelle Gleichgewicht halten

Trotz seines bahnbrechenden Ansatzes geht es bei Jeddah Season nicht nur um international ausgerichtete Attraktionen. Das Festival betont durch Veranstaltungen wie eine tägliche saudische Folklore-Show, Paraden und Darbietungen lokaler Künstler auch die einzigartige Kultur und die besonderen Traditionen des Königreichs. Dieses Zusammenspiel von Tradition und Moderne veranschaulicht, wie Saudi Arabien erfolgreich internationale Unterhaltung einführt und gleichzeitig sein stolzes Erbe feiert.

Die Welt ist herzlich willkommen

Um Saudi Arabien für internationale Besucher noch attraktiver zu gestalten, wurden kürzlich die Visabestimmungen gelockert, sodass Touristen problemloser als jemals zuvor die Schönheit des Königreichs entdecken können. Besucher, die für Jeddah Season 2019 nach Saudi Arabien reisen, können nun ihr Touristenvisum direkt über die Sharek E-Visa-Webseite (sharek.sa) erhalten, was die Bearbeitung der E-Visa von Besuchern in drei Minuten oder weniger möglich macht. Dieses schnelle und unkomplizierte Verfahren kann als Symbol eines weltoffeneren Ansatzes gedeutet werden, mit dem Besucherzahlen in Rekordhöhe erzielt werden sollen.

Durch die Förderung des Reise- und Tourismussektors, während gleichzeitig das einzigartige Erbe samt seiner Traditionen gewahrt wird, eröffnet Saudi Arabien spannende Möglichkeiten für einen lebhaften kulturellen Austausch und eine beschleunigte wirtschaftliche Entwicklung. Initiativen wie Jeddah Season zeigen der Welt, dass Gäste aus aller Herren Länder willkommen sind und eine neue Ära für das Königreich eingeläutet wurde, die zuversichtlich in die Zukunft blickt und den Weg für dauerhaften Wohlstand ebnet.

#JeddahSeason

www.Jeddah.sa

@jed_season

Pressekontakt:

Medienanfragen richten Sie bitte an: Walid Majzoub

TRACCS

E-Mail: walid.majzoub@traccs.net

24-Stunden-Medien-Hotline: +966 55 977 8859

Original-Content von: Jeddah Season, übermittelt durch news aktuell