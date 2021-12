TRON Foundation

Justin Sun ist als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten und hat seine Ernennung zum Botschafter angenommen

Singapur (ots)

Justin Sun, der Gründer von Tron hat seinen Rücktritt angekündigt. Infolge des Rücktritts von Justin Sun von der Stiftung stürzt der Tron-Kurs ab.

Justin Sun ist nun der neu ernannte Botschafter und Ständige Vertreter des ostkaribischen Inselstaates Grenada bei der WTO.

H.E Sun hat seine zukünftigen Karrierepläne dargelegt, einschließlich der Abgabe eines Teils seiner Macht auf der Tron-Blockchain und der Förderung von Blockchain und Krypto in Ländern wie Grenada. Zur Werbung für die Einführung von Kryptowährungen unternahm Justin Sun nach der Annahme seiner Ernennung eine Reise durch einige lateinamerikanische Länder. Aufgrund des Krypto-Verbots in China im vergangenen Jahr hat er offenbar neue Ziele im Ausland ins Auge gefasst.

Die Legitimierung der Blockchain-Technik auf nationalstaatlicher Ebene könnte eine ziemliche Herausforderung und gleichzeitig sinnvoll sein. Insbesondere dann, wenn die Menschheit an der Schwelle zur totalen digitalen Transformation steht, können diesbezüglich weitere hoheitliche Faktoren einbezogen werden.

H.E Sun erkannte, dass die Industrie nicht alles auf die US-Perspektiven setzen sollte. Er stützte sich dabei auf die Signale, die der Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses in der vergangenen Woche ausgesendet hatte. Die amerikanischen Gesetzgeber haben ihr Zögern und ihre konservativen Standpunkte zur Legalisierung von Kryptowährungen zum Ausdruck gebracht.

Nachdem die rasche und mitreißende Legitimierung des Bitcoins in Salvador im 3. Quartal beobachtet wurde, schien Grenada, ein weiterer souveräner Staat in der Region, einem ähnlichen Versuch durch die Einführung von Führungskräften der Branche stattzugeben, um das Unternehmen zu fördern. Deren Zusammenarbeit mit H.E Sun auf Regierungsebene ist daher verständlich.

Beim Erstellen eines Profils von Grenada werden eine Vielzahl von Vorteilen ersichtlich, welche die Einführbarkeit der Krypto-Industrie bestätigen. Die Landessprache Grenadas ist Englisch. Die Insel liegt geografisch nahe an den US. Das durchschnittliche Bildungsniveau vor Ort ist akzeptabel, hinsichtlich der Akzeptanz des Blockchains. Grenada kann vor allem auf eine innovative Regierung zurückgreifen, die sich aktiv für neue technische Reformen einsetzt.

Ein indirekter Ansatz wird von führenden Industrieunternehmen wie H.E Sun verfolgt.

Viele führende Vertreter der Industrie, darunter auch H.E Sun, gehen davon aus, dass die erfolgreiche Legitimierung der Blockchain-Industrie in Ländern wie Salvador und Grenada die US und China dazu bewegen könnte, ihre Entscheidungen zu Blockchains zu fördern oder zu überdenken.

Im Juli 2021 hat China den Krypto-Handel und das Mining landesweit vollständig verboten. Unterdessen behält die US-Börsenaufsicht SEC ihre konservative Haltung gegenüber der Zulassung von Bitcoin-ETF bei.

Durch die Entwicklung der Branche außerhalb der chinesischen und amerikanischen Märkte könnte der gesamte Krypto-Markt neue Impulse erhalten, um die aktuelle Unsicherheit zu überwinden. Es fragen sich immer mehr Gleichgesinnte: "Ist es überhaupt sinnvoll, den US-Markt über die Krypto-Werte entscheiden zu lassen?" Die Industrie muss möglicherweise die Beteiligung der Öffentlichkeit in den ständig vernachlässigten Ländern weiter ermöglichen.

Die Ernennung des Botschafters H.E Sun könnte eine neue Runde der Debatte über die umstrittene Krypto-Agenda auf globaler Ebene anstoßen. Warten wir es ab.

