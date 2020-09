DriveNets

AT&T stellt DriveNets Network Cloud in ihrem Next-Gen-Kern bereit

Raanana, Israel (ots/PRNewswire)

DriveNets ist Teil des disaggregierten Netzwerks von AT&T, einem Meilenstein bei der Transformation des Netzwerkmarktes zu einer offenen Cloud-Architektur

DriveNets, das Netzwerksoftware-Unternehmen, gab heute bekannt, dass DriveNets Network Cloud die softwarebasierte Core-Routing-Lösung für AT&T bereitstellt - das größte Rückgrat in den USA.

Die Covid-19-Pandemie hat Notwendigkeit deutlich gemacht, dass die Infrastruktur flexibel skaliert werden kann und die exponentiellen Anforderungen von 5G-, Breitband- und Unterhaltungsinhaltsdiensten sowie KI- und Edge-Anwendungen vermittelt werden muss. Die DriveNets Network Cloud-Lösung passt perfekt zu AT&Ts Vision und anderen führenden Dienstleistern und Cloud-Hyperscalern, damit die Entwicklung des Netzwerks offen, agil, kostengünstig und softwarebasiert ist.

DriveNets Network Cloud ist eine cloudnative Software, die das physische Netzwerk in eine gemeinsame Ressource verwandelt, die mehrere Netzwerkdienste auf die effizienteste Weise unterstützt. Es läuft auf Standard-White-Boxen basierend auf dem Jericho2 Chipsatz von Broadcom, die von ODM-Partnern wie UfiSpace gebaut sind und AT&T die White-Boxen zur Verfügung gestellt haben. Dieser Ansatz schafft ein neues Wirtschaftsmodell für die Netzwerkindustrie, senkt die Kosten pro Bit und verbessert die Netzwerkrentabilität.

"Wir freuen uns über diese Gelegenheit, mit AT&T an ihrem Next-Gen-Core-Netzwerk zu arbeiten, und sind stolz auf unsere Ingenieure, die den strengen Zertifizierungsprozess von AT&T durchlaufen haben, der die Qualität unserer Lösung vor Ort beweist", sagte Ido Susan, CEO von DriveNets. "Diese Ankündigung zeigt denjenigen, die das disaggregierte Netzwerkmodell in Frage gestellt haben, dass unsere Network Cloud skalierbarer und kostengünstiger ist als herkömmliche Hardware-zentrierte Router. DriveNets transformiert das Netzwerk auf die gleiche Weise wie VMware die Rechen- und Speicherbranche transformiert hat."

"Ich bin stolz, heute bekannt geben zu können, dass wir jetzt eine Next-Gen-IP/MPLS-Core-Routing-Plattform in unserem Produktionsnetzwerk auf der Grundlage der offenen Hardware-Designs bereitgestellt haben, die wir OCP im vergangenen Herbst vorgelegt haben", sagte Andre Fuetsch, AT&Ts CTO von Network Services, in seinem vielbeachteten Vortrag auf dem Open Networking and Edge Summit (ONES). "Wir haben uns für DriveNets, einen innovativen Anbieter, entschieden, um die Network Operating System (NOS)-Software für diesen Kernanwendungsfall bereitzustellen."

DriveNets Network Cloud bietet extreme Kapazität und Skalierung für Netzwerkdienstanbieter und Cloud-Hyperscaler und unterstützt kleine bis größte Kern-, Aggregations- und Peering-Netzwerkdienste. DriveNets Network Cloud läuft über skalierbare physische Cluster von 4 Tbit/s (Einzelbox) bis 768 Tbit/s (großer Cluster mit 192 Boxen) und fungiert als eine einzelne Routerentität. Dieses Modell wurde entwickelt, um sowohl die Flexibilität bei der Netzwerkskalierung zu bieten, ähnlich wie bei Cloud-Architekturen, als auch die Möglichkeit, neue Service-Angebote hinzuzufügen und diese effizient im gesamten Netzwerk zu skalieren.

"Wir freuen uns über die großflächige Einführung von Jericho2-Produkten in der gesamten Netzwerkbranche in Kombination mit der innovativen Network Cloud-Software von DriveNets", sagt Ram Velaga, Senior Vice President und Geschäftsführer der Core Switching Group, Broadcom. "Die Unterbreitung der Whitebox-Architektur Distributed Disaggregation Chassis auf Basis von Jericho2 durch AT&T hat großen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Netzwerkbranche."

"UfiSpace gehört zu den ersten, die sich verpflichtet haben, das Netzwerkmodell zu öffnen, angefangen bei unseren disaggregierten Cell-Site-Gateway-Routern, die wir bereits mit AT&T auf dem Open Networking Summit (ONS) im vergangenen April demonstriert haben", sagte Vincent Ho, CEO von UfiSpace. "Wir sind stolz darauf, dass die Core-Routing-Plattform von AT&T unsere White-Box-Lösung nutzen wird, wo wir am größten disaggregierten Live-Netzwerk der Welt teilnehmen können."

DriveNets Network Cloud ist der beste Router auf dem heutigen Markt, wenn es um Stabilität, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit geht. DriveNets arbeitet mit 18 Dienstleistern und Hyperscalern zusammen und ist bereits auf dem Weg, einer der führenden Netzwerkanbieter auf dem Markt zu werden. Vergangene Woche kündigte DriveNets eine Laborprüfung eines verteilten Routers mit 192 Tbps durch einen europäischen Betreiber an.

DriveNets Network Cloud hat ein neues SaaS-basiertes wirtschaftliches Netzwerkmodell entwickelt, das das Netzwerkwachstum von den Netzwerkkosten trennt, die Kosten pro Bit senkt und die Netzwerkrentabilität verbessert. Dieses innovative Geschäftsmodell unterstützt Dienstleister und Cloud-Hyperscaler bei der Reduzierung von CapEx und OpEx im Netzwerk.

