Eckstein Public Relations

Neu: AIRWAVES KOFFEIN

Dein Koffein-Kick* zum Kauen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Du fühlst Dich unkonzentriert? Ein Fall für den neuen Koffein-Kaugummi von AIRWAVES®. Das in ihm enthaltene Koffein hilft die Aufmerksamkeit zu verbessern. Der handliche Kaugummi ist praktisch für unterwegs, zuckerfrei und genau das Richtige für zwischendurch, egal, ob bei der Arbeit, beim Lernen, unterwegs.

Alle AIRWAVES®-Produkte stehen für einen besonderen Frischekick. Der Neue im Team geht noch einen Schritt weiter: Zwei AIRWAVES® KOFFEIN Dragees enthalten in etwa so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee**. Jeder Kaugummi ist zuckerfrei, ermöglicht eine einfache Kontrolle der Koffeinmenge, und passt in jede Hosentasche. Übrigens schmeckt der coole Gum nicht etwa nach Kaffee, sondern nach Minze oder Frucht.

AIRWAVES® KOFFEIN: dein Koffein-Kick* zum Kauen.

* Koffein hilft die Aufmerksamkeit zu verbessern. **Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (1596 mg/100 g). 2 Dragees = 75mg Koffein. Pro Tag aus allen Quellen nicht mehr als 400 mg Koffein aufnehmen (Schwangere/Stillende: 200 mg).

© Mars Wrigley

Produktinfo: AIRWAVES® KOFFEIN gibt es in den Geschmacksrichtungen Minz und Fruchtgummi, jeweils als Einzelpackung mit 8 Dragees. Weitere Informationen sind erhältlich auf www.mars.de. Folge uns auf: twitter.com/MarsDeutschland, facebook.com/mars, youtube.com/mars.

Ihre Fragen beantworten wir gern:



Eckstein Public Relations

Mulackstraße 11

10119 Berlin

Telefon: 030 - 56588873

Fax: 030 - 56588974

Email: kontakt@ecksteinpr.de

Original-Content von: Eckstein Public Relations, übermittelt durch news aktuell