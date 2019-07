Propeller TV

Jilin TV wird in Großbritannien gesendet

London (ots/PRNewswire)

Am 27. Juni wurde in London die Jilin (China) TV and Film Conference UK 2019 und eine Feier zur Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Provinz Jilin und Großbritannien abgehalten. Die Veranstaltung wurde vom Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Jilin organisiert und vom China Intercontinental Communication Centre, Culture China Media und Propeller TV ausgerichtet.

Teilnehmer der Veranstaltung waren unter anderem die Kulturdelegation der Provinz Jilin, ein Vertreter der chinesischen Botschaft in Großbritannien, der CEO von Propeller TV und der CEO von Vision 247.

Während der Rede bei der Eröffnungsfeier betonte der CEO von Propeller TV die große Bedeutung der Jilin TV and Film Conference für die Förderung des kulturellen Austauschs in der Fernseh- und Filmindustrie sowie die Stärkung des gegenseitigen Verständnisses zwischen den Menschen in China und Großbritannien.

Laut dem Leiter der Kulturdelegation aus der Provinz Jilin gab es in den letzten Jahren häufigen Austausch und Kommunikation zwischen der Provinz Jilin und dem Vereinigten Königreich. Es wurden lohnende Ergebnisse und stetige Fortschritte in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Kultur, Sport und Tourismus erzielt.

Bei der Feier wurde eine Absichtserklärung zwischen Jilin Television und Propeller TV unterzeichnet, um den internationalen kulturellen Austausch und die Zusammenarbeit zu stärken. Die Jilin Internet Media Company und Vision 247 haben ebenfalls eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre internationale Kommunikation zu verbessern. Alle Parteien kamen überein, langfristige Mechanismen für die Zusammenarbeit in Form von Ressourcentransfer, Besuchsprogrammen und Kanalerweiterungen einzurichten, um die Medien in beiden Ländern weiter zu unterstützen.

Propeller TV sendet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zweisprachige chinesische und englische Inhalte in den gängigen britischen Medien, die über 10 Millionen Haushalte in Großbritannien abdecken. Es ist eine Full-Media-Plattform, die sich der Förderung der chinesisch-britischen Kultur und der internationalen Kulturkommunikation widmet. Durch die Jilin (China) TV and Film Conference UK 2019 werden dem britischen Publikum 7 Dokumentationen über die Provinz Jilin von Propeller TV vorgestellt.

Während dieses Besuchs tauschte die Kulturdelegation der Provinz Jilin auch Meinungen und Erfahrungen mit Vertretern der BBC, The Telegraph und Film London aus. Sie sprachen über Themen zur Filmproduktion und Medienintegration, die wertvolle Hinweise und Anregungen für die zukünftige Verbesserung der internationalen Kommunikationskapazitäten der Medien in der Provinz Jilin lieferten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/943328/Propeller.jpg

Pressekontakt:

Xiao Yueqi

yueqi.xiao@propellertv.co.uk

+44 (0)7460 722873

Original-Content von: Propeller TV, übermittelt durch news aktuell