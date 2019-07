Mindtree Limited

Führungswechsel bei Mindtree nach Kontrollwechsel

Warren, New Jersey und Bangalore (ots/PRNewswire)

Mindtree, ein globaler Dienstleister im Bereich Technologie und digitaler Wandel, gab bekannt, dass Krishnakumar Natarajan, Executive Chairman, N S Parthasarathy, Executive Vice Chairman und Chief Operating Officer und Rostow Ravanan, CEO und Managing Director, ihre Rücktritte als Vorstandsmitglieder von Mindtree Ltd und als Mitarbeiter des Unternehmens eingereicht haben. Sie bleiben bis zum 17. Juli 2019 als Vorstandsmitglieder und im Einklang mit ihren Arbeitsverträgen als Mitarbeiter tätig, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Darüber hinaus haben sie zusammen mit den anderen Firmengründern das Unternehmen gebeten, sie nach geltendem Recht als Promotoren zu deklassieren.

Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit ein neues Führungsteam bekannt geben.

"Mindtree hat in den letzten zwei Jahrzehnten durch seine differenzierte Strategie und seine einzigartige Kultur außergewöhnliche Leistungen für alle unsere Stakeholder erbracht. Wir sind allen unseren Kunden, Mindtree Minds und externen Stakeholdern für ihre unerschütterliche Unterstützung auf unserem Weg dankbar", so Krishnakumar Natarajan, Executive Chairman bei Mindtree. "Wir wünschen dem neuen Führungsteam von Mindtree alles Gute."

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Kunden in 17 Ländern dabei hilft, agiler und konkurrenzfähiger zu arbeiten und Wachstum zu erzielen. Wir nutzen die Vorteile unseres Continuous-Delivery-Modells, unsere digitale Expertise, unser Industriewissen und unsere Forschung in aufkommenden Technologien, um für mehr als 349 Kunden Effizienzgewinne zu erzielen und geschäftliche Innovation zu ermöglichen.

Mindtree wird immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Getragen wird dies von unseren teamorientierten und engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist, die unserer besonderen Unternehmenskultur der Spitzenleistung, Innovation und kollaborativen Lösungsentwicklung ein Gesicht geben.

Safe-Harbour-Erklärung

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unserer künftigen Wachstumsperspektiven sind vorausschauende Aussagen und unterliegen daher zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Umfang von den in vorausschauenden Aussagen vorweggenommenen Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der mitunter von uns selbst bzw. in unserem Namen getätigten vorausschauenden Aussagen.

