Die Revolution des Handels startet in Hannover | Eröffnung VAUND Store am 30.11.19 | Einladung zum Pre-Opening am 28.11.19

Auf 750qm präsentiert VAUND in Hannovers Top-Einkaufslage in der Georgstraße 14 ein neuartiges Shoppingerlebnis: 'Anfassen, ausprobieren, erleben' ist das Motto des Stores, in dem Konsumenten nicht nur eine fundierte Beratung erhalten, sondern die sorgfältig ausgewählten Produkte großer Hersteller und smarter Start-ups auch direkt testen können. Premiummarken wie Bosch, Jura, Teufel (HiFi), BMW, Märklin, Pelikan, SMEG sind zum Store-Launch mit an Bord und stellen innovative Erzeugnisse aus den Lebensbereichen Smart Home, eMobility, Sport & Gesundheit, Haushalt, Gaming und Tech Gadgets aus. Dazu passende Lösungen von Micro-Brands ergänzen das Portfolio. Die Produkte werden trendig in Szene gesetzt und wechseln regelmäßig, so dass Store-Besucher immer wieder Neues entdecken können.

"Uns ist es wichtig, in den VAUND-Stores die Präsentation und das Erlebnis in den Vordergrund zu stellen", erklärt Michael Volland, Geschäftsführer und einer der drei Gründer der REALTALE GmbH. "Davon profitieren Konsumenten, die Fabrikate erst einmal in Ruhe für sich ausprobieren können und eine maßgeschneiderte Beratung erhalten. Herstellern von Premiummarken kommt die optimale Inszenierung sowie das Know-how der Fachberater zugute, da Verbraucher so auf Tuchfühlung mit den Produkten und der Marke gehen können", sagt Volland.

Überzeugt das Produkt, können Shop-Besucher die Artikel direkt im Laden kaufen. Größere Produkte werden geliefert.

Das Geschäftsmodell der REALTALE ist ebenso innovativ wie die ausgestellten Erzeugnisse: Die Erlöse werden hauptsächlich über Platzierungseinnahmen sowie über Marktforschung generiert. VAUND agiert als Markenbotschafter der Hersteller und ermittelt dank technischer Lösungen relevante Insights zum Informationsverhalten sowie den Bedürfnissen und Meinungen der Konsumenten am POS. So bietet VAUND Herstellern eine hervorragende Ergänzung zum stationären Einzelhandel und eine risikolose Alternative zum eigenen Marken-Showroom.

Das Storedesign liefert den idealen Rahmen und transportiert den innovativen Charakter des Shops: Hochwertig und stilistisch außergewöhnlich präsentiert es die Produkte in einem industriellen Charme, der ohne viel Schnörkel begeistert.

"Uns war von Anfang an wichtig ein Gestaltungskonzept für VAUND zu finden, das emotionalisiert und den Gast dazu animiert, sich mit der Fläche und den ausgestellten Produkten zu beschäftigen. Beim Interior Design haben wir uns für eine Anmutung entschieden, die für eine so hochklassige und auch kommerzielle Lage eines Stores eher ungewöhnlich ist und durch diesen Bruch die Produkte umso mehr hervorhebt", erklären Joern Scheipers und David Kosock vom Berliner Design Studio VAUST.

Beteiligt an dem neuartigen Konzept ist auch die Unternehmensgruppe Messe Berlin, die eine Minderheitsbeteiligung an der REALTALE GmbH hält. "Die VAUND-Stores bieten eine dauerhaft zugängliche B2C-Plattform für Premiummarken in einem auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Umfeld. Durch die Erkenntnisse zum Konsumentenverhalten, die in den Stores generiert werden, können wir unser Know-how erweitern und erhalten Insights, um die herausragende Stellung der IFA für Handel und Konsumenten zu sichern und stetig ausbauen zu können", erklärt Jens Heithecker, IFA Executive Director.

Deutschlandweit sollen weitere VAUND-Stores in 1A-Premiumlagen folgen.

VIP-EINLADUNG ZUM PRE-OPENING

Presse und weitere VIP-Gäste sind bereits am 28.11.19 zum Pre-Opening eingeladen, um den VAUND-Store sowie interessante Vorträge zum Thema exklusiv zu erleben.

Um 16 Uhr ist Einlass, um 16:30 Uhr wird Mitgründer und Geschäftsführer Michael Volland den geladenen Gästen die Hintergründe zur Idee und Realisierung erläutern. Gastsprecher wie Dr. Christian Göke, CEO der Messe Berlin, sowie Ralph Hübner, Partner der Beratungsfirma ecom consulting, sowie Joern Scheipers und David Kosock vom VAUST Studio, die das Store Design entworfen haben, runden die Eröffnung ab.

Gern vergeben wir Interview-Termine mit den Sprechern. Um diese bestmöglich zu organisieren, bitten wir bei Interesse um eine kurze Nachricht an Saskia Müller - PR & Events, info@saskiamueller.com, Tel.: +49 178 342 15 67.

Über REALTALE / VAUND

VAUND Stores bieten ein kuratiertes Shoppingerlebnis in 1A Verkaufslagen sowie Shop-in-Shop-Lösungen im großflächigen Fachhandel. In den Stores werden wechselnde Markenwelten und dazu passende innovative Produkte perfekt in Szene gesetzt. Dabei stehen die erlebnisorientierte Präsentation, das Ausprobieren und eine fundierte Kundenberatung in trendiger Atmosphäre im Vordergrund. Die REALTALE »Shop-in-Shop Lösungen« bieten das gleiche Ausstellungs- und Verkaufskonzept allerdings als Verkaufsfläche integriert im großflächigen Fachhandel. Hier werden ausschließlich zum jeweiligen Sortiment passende Produkte ausgestellt, um so Konsumenten zielgruppengerecht in unterschiedlichen Fachhandelssegmenten anzusprechen.

Durch unterschiedliche Maßnahmen und technische Lösungen werden an beiden POS relevante Insights zum Informationsverhalten sowie den Bedürfnissen und Meinungen der Konsumenten generiert. www.realtale.de

Über die Messe Berlin

Die Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen und herausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördert und treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin. Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse für den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World. www.messe-berlin.de

Über VAUST

VAUST is a Berlin-based experimental interior design studio focusing on the manufacture of furniture-inspired objects and the development of contemporary spatial concepts. Our work aims to affect in whatever way. It wants to provoke and induce and leave its vis-à-vis altered. It is keen on keeping up with what will be while gathering inspiration from what has or could have been. In order to open well-known patterns up to reflection, we abstract and estrange them, turning them into something new.

