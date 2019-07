Tsinghua University

Offizielle Einführung des Stipendienprogramms von Amgen an der Tsinghua University

Peking (ots/PRNewswire)

Das Stipendienprogramm von Amgen (Amgen Scholars Program, ASP), das von der Amgen Foundation ins Leben gerufen wurde, wurde im Rahmen einer offiziellen Zeremonie an der Tsinghua University eingeführt.

Im vergangenen September wurde die Tsinghua University als erste und einzige chinesische Gastinstitution für das ASP ausgewählt. Sie zählt u.a. neben der Harvard University, Stanford University und der University of Cambridge zu den 24 weltweit führenden Universitäten.

Das ASP ist ein Sommerforschungsprogramm für Studierende, das von der Amgen Foundation eingeführt und über einen Zeitraum von 16 Jahren mit einer Investition von 74 Millionen USD gefördert wird. Durch dieses acht bis zehn Wochen praxisorientierte Programm sollen herausragende Studierende aus aller Welt angeworben werden, die ein starkes Interesse an biomedizinischer Forschung, Biowissenschaften oder verwandten Gebieten haben, um in erstklassigen Laboren und Institutionen hochmoderne Forschungsarbeiten durchzuführen.

Das Tsinghua Amgen-Stipendienprogramm wird von der pharmazeutischen Fakultät (School of Pharmaceutical Sciences, SPS) ausgerichtet. Der internationale Auswahlwettbewerb für die Tsinghua Amgen-Stipendiaten läuft bereits seit vergangenem November. Bis zum 1. Februar dieses Jahres gingen beinahe 300 Bewerbungen aus über 50 Ländern ein, wobei nach intensiver Bewertung von den Fakultäten nur 15 Kandidaten für die Stipendiatengruppe 2019 ausgewählt wurden. Die erfolgreichen Bewerber kommen aus elf Ländern (u.a. Vereinigte Staaten, Deutschland, Portugal, Korea, Indien, Malaysia, Indonesien, Vietnam und Japan) und studieren derzeit an führenden Universitäten wie der Harvard University, Yale University, Princeton University, University of Oxford, University of Edinburgh, Nagoya University und anderen Institutionen.

Ab dem 1. Juli werden die Tsinghua Amgen-Stipendiaten für acht Wochen unter strenger Anleitung eines Fakultätsmitglieds der SPS an spezifischen Forschungsprojekten arbeiten. Da die Forschung an der SPS sehr interdisziplinär ausgerichtet ist und eine Reihe therapeutischer Modalitäten umschließt, wie z. B. Kleinmoleküle, biologische Präparate, Gentherapie, Zelltherapie und Medizinprodukte, werden diese Projekte ein breites Spektrum an Themen aus den Gebieten Grundlagenbiologie, Chemie, pharmazeutische Technologien sowie Krankheitsforschung und -Targeting abdecken. Darüber hinaus werden die Stipendiaten in verschiedene akademische Aktivitäten eingebunden, darunter ein Besuch des Global Health Drug Discovery Institute (GHDDI) in Peking - eine translationale Plattform für die Entdeckung transformativer Wirkstoffe, die sich den weltweit dringendsten Krankheitsproblemen in Entwicklungsländern annimmt - sowie die Teilnahme am ASP-Symposium an der National University of Singapore, wo sie Kommilitonen treffen und Vorträge führender Wissenschaftler hören können. Außerdem werden sie die Möglichkeit erhalten, die reiche Kultur der Universität sowie die Stadt Peking kennenzulernen.

