Voller Erfolg für "Venture Tianfu" im ungarischen Budapest

Die Veranstaltung "Venture Tianfu in Budapest" wurde am Nachmittag des 28. Juni 2019 erfolgreich in der wundervollen Bibliothek der Eötvös-Loránd-Universität durchgeführt. Mehr als 100 Teilnehmer, darunter Vertreter des ungarischen Parlaments, der ungarischen Agentur für Exportförderung, von ungarischen Technologieunternehmen und führenden Universitäten sowie Führungskräfte aus der chinesischen Wirtschaft, internationale Erfinder, anerkannte Fachleute und ebenso innovative Newcomer und Jungunternehmer-Teams aus Chengdu und Budapest, waren zusammengekommen, um neue Trends und Chancen zur Zusammenarbeit bei weltweiten Innovationen und Unternehmen zu erkunden und sich darüber auszutauschen.

Teilnehmer bei der Veranstaltung waren der stellvertretende Vorsitzende des kommunalen Ausschusses von Chengdu der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, Herr Hao Kangli, das Mitglied des ungarischen Parlaments, Herr Lajos Olah, die stellvertretende Generalsekretärin des kommunalen Ausschusses von Chengdu der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, Frau Huang Yuanyong, der stellvertretende Direktor der ungarischen Agentur für Exportförderung, Herr Roland Lajtai, der Vorsitzende des Bezirksausschusses von Chengdu-Longquanyi der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, Herr Sun Bo, der stellvertretende Generaldirektor des Büros für Wissenschaft und Technik in Chengdu bei der der Verwaltung für Angelegenheiten für ausländische Fachkräfte in Chengdu, Herr Chen Xu, der stellvertretende Direktor des Büros für wissenschaftlich-technische Innovationen und neue Wirtschaftsbereiche (IPR Bureau) in Chengdu des Verwaltungsausschusses der TFNA in der Provinz Sichuan, Herr Huang Lei, der Direktor des Büros für Wissenschaft und Technik in Chengdu sowie des Büros für geistiges Eigentum der Abteilung für Hightech-Entwicklung und Industrialisierung in Chengdu, Herr Shen Lin. Ziel des Events war es, mehr Ressourcen für Innovationen zu bündeln, die treibenden Kräfte für das Unternehmertum zu stärken und einen innovativen Kanal zwischen Chengdu und den exzellenten Universitäten, Unternehmen und Institutionen in Ungarn aufzubauen, über den sich hochtalentierte Fachkräfte austauschen und neue Anwendungen entwickelt werden können sowie eine Umgestaltung des Marktumfelds erreicht werden kann.

Erfolgreich war diese Veranstaltung aber nicht nur, weil hier zum Wohle von Innovationen und Unternehmertum eine Plattform für den Austausch und für Kooperationen zwischen Chengdu und Budapest etabliert wurde, sondern weil hier die beiderseitige Kooperation für Innovationen und Unternehmertum verbreitert und vertieft werden konnte. Fortschritte gab es auch beim Fachkräfteaustausch, der Vertiefung der Integration von Universitäten und Hochschulen, der Weiterentwicklung von neuen Wirtschaftsbereichen sowie beim Wirtschafts- und Handelsaustausch. Zudem wurden Abkommen und Kooperationsvereinbarungen getroffen, die eine gute Grundlage für die Förderung und den beschleunigten Aufbau des wirtschaftlichen Umfelds und für eine innovative, umweltfreundliche Wertschöpfungskette in Chengdu schaffen und diese dank des internationalen Einflusses ins Zentrum von Innovationen und Unternehmertum rücken.

