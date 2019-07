KDC/ONE

KDC/ONE übernimmt ALKOS Group

Longueuil, Québec (ots/PRNewswire)

Durch die Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen in der europäischen Kosmetikindustrie wird die internationale Präsenz erweitert

Akquisition baut auf internationaler Wachstumsstrategie auf

Knowlton Development Corporation? ("KDC/EIN"), ein führender Wertschöpfungspartner für Beauty-, Gesundheits- und Körperpflege-Marken, gab heute den Erwerb von ALKOS Group ("ALKOS"), einer der Top-Kosmetikhersteller in Frankreich, bekannt. [Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.]

ALKOS Group mit Hauptsitz in Paris umfasst INTER Cosmétiques, SAGAL Cosmétiques und ALKOS Cosmétiques mit einem Portfolio von hochqualitativen, einzigartigen und innovativen in Frankreich hergestellten Produkten (Make-Up, Hautpflege, Kosmetikstifte und parfümierte Deo-Sticks und Seifen), die alle große weltweite Kosmetikmarken bedienen und zu denen der einzige französische Hersteller von Kosmetikstiften gehört. ALKOS Group beschäftigt mehr als 400 Vollzeit-Mitarbeiter in drei Einrichtungen von insgesamt mehr als 27.000 Quadratmetern. Mit der Übernahme der ALKOS Group verfügt KDC/ONE über einen erstklassigen Partner auf dem europäischen Markt und eine erweiterte globale Präsenz in der wachstumsstarken Kosmetikindustrie.

"Die ALKOS Group hat tiefe Wurzeln im Kosmetikbereich, einen ausgezeichneten Ruf für Produktqualität und Innovation sowie eine kundenorientierte Vision, die KDC/ONE einen strategischen Zugang zum europäischen Markt und einzigartige Technologien ermöglicht, die unsere Position als Marktführer im Prestige-Schönheitssegment stärken", sagte Nicholas Whitley, President und CEO von KDC/ONE. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von ALKOS und unseren Partnern bei Cornell Capital, um das gesamte Produktportfolio zu nutzen und unsere Kundenbasis weiter zu diversifizieren, um von einer Reihe von Cross-Selling-Möglichkeiten zu profitieren und allen unseren Stakeholdern greifbare Vorteile zu bieten."

Gérard Gieux, Gründungsgesellschafter der ALKOS Group, sagte: "Mit KDC/ONE erhält die ALKOS Group Zugang zu dem Kapital, das sie benötigt, um weiterhin entscheidende Investitionen in ihr Geschäft und ihre Produkte zu tätigen und ihre führende Marktposition zu festigen. Die ALKOS Group freut sich, neue Märkte zu erschließen und weiterhin Qualitätsprodukte an neue und bestehende Kunden zu liefern, zusammen mit einem vertrauenswürdigen Partner, der ähnliche Werte teilt, um die Nachhaltigkeit und das langfristige Wachstum der ALKOS Group zu gewährleisten."

KDC/ONE wurde 2002 gegründet und ist organisch und durch Akquisitionen zu einer der führenden Marken für Körperpflege, Beauty, rezeptfreie Medikamente, Haushalts-, Industrie- und Autopflegeprodukte in Nordamerika gewachsen. Im November 2018 ging KDC/ONE eine Partnerschaft mit Cornell Capital ein, einer privaten Investmentgesellschaft mit Sitz in New York und Hongkong. Dies führte zu internationalem Wachstum und verbessert die Fähigkeit von KDC/ONE, weiterhin in erstklassige Produktinnovationen und hervorragende Fertigungskapazitäten zu investieren. Die Übernahme der ALKOS Group ist die jüngste für KDC/ONE seit 2017, zu der auch Aromair Fine Fragrance und Northern Labs gehörten. Die Akquisition erfolgte im Zuge einer internationalen Wachstumsstrategie, um ihre geografische Präsenz zu erweitern und ihre globale Führungsposition zu festigen.

Über KDC/ONE

KDC/ONE wurde 2002 gegründet und ist ein Netzwerk von erstklassigen kundenspezifischen Formulierern und Herstellern von Farbkosmetik, Haarpflege, Körper- und Hautpflegeprodukten, Düften, Deodorants, Haushalts-, Gesundheits-, Industrie- und Autopflegeprodukten. KDC/ONE bietet namhaften und aufstrebenden Kosmetik-, Pflegeprodukt- und Spezialunternehmen von Küste zu Küste High-Touch-Innovationen, operative Spitzenleistungen und eine schnelle Markteinführung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Longueuil, Québec, Kanada. Es ist durch den erfolgreichen Abschluss von acht namhaften Akquisitionen in den letzten vier Jahren rasant gewachsen, zuletzt im Falle von Aromair Fine Fragrance, Northern Labs und der heutigen ALKOS Group. Einschließlich der ALKOS Group verfügt KDC/ONE nun über 13 Betriebsstätten in Nordamerika und Frankreich. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 5.200 talentierte und engagierte Mitarbeiter.

Über ALKOS Group

ALKOS Group wurde im Jahr 2008 von Gérard Gieux gegründet und umfasst heute INTER Cosmétiques, SAGAL Cosmétiques und ALKOS Cosmétiques. ALKOS Group bietet eine breite Palette an hochwertigen, innovativen Produkten die in Frankreich hergestellt werden, darunter Make-Up, Hautpflege, Kosmetikstifte und parfümierte Seifen und Deosticks, die alle für die großen weltweiten Kosmetikmarken bestimmt sind. ALKOS Group mit Hauptsitz in Paris beschäftigt mehr als 400 Vollzeitmitarbeiter an drei französischen Standorten, wo jedes Produkt entwickelt, formuliert, produziert und montiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.alkos-group.com.

Über Cornell Kapital

Cornell Capital LLC ist eine in den USA ansässige private Investmentgesellschaft mit Vermögen unter Verwaltung in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar und Büros in New York und Hongkong. In Zusammenarbeit mit starken und unternehmerisch denkenden Managementteams verfolgt das Unternehmen einen wertorientierten Ansatz für Investitionen in den Bereichen Konsumgüter, Finanzwesen und Industrie. Der Gründer und Senior Partner Henry Cornell, der vor der Gründung von Cornell Capital im Jahr 2013 als Vice Chairman der Merchant Banking Division von Goldman Sachs tätig war, leitet ein sehr erfahrenes Führungsteam mit jahrzehntelanger gemeinsamer Investmenterfahrung. Weitere Informationen finden Sie unter www.cornellcapllc.com.

Pressekontakt:

e

KDC/ONE

Valérie Gonzalo

PR Consultant

(514) 923-1549

valerie@agocom.ca

ALKOS Group

Florenz Lefeuvre

VP Sales, Marketing & Communications

+33 617 09 49 99

f.lefeuvre@alkos-group.com

Cornell Capital

Jonathan Keehner / Tim Ragones / Kate Clark

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

Original-Content von: KDC/ONE, übermittelt durch news aktuell