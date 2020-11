Stadt Qingdao

Warum ist Qingdao eine der glücklichsten chinesischen Städte?

Qingdao, China

Am 18. November 2020 wurde auf dem "Forum über die glücklichen chinesischen Städte 2020" in Hangzhou die Liste der glücklichsten Städte Chinas in diesem Jahr veröffentlicht. Auch Qingdao war auf dieser Liste vertreten. Dies ist die derzeit einflussreichste derartige Umfrage in chinesischen Städten, an der mehr als 1 Milliarde Menschen teilgenommen haben.

Nach der Anforderung des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping an Qingdao, "eine Konferenz gut zu veranstalten und eine Stadt zu beleben", eine moderne internationale Metropole aufzubauen und eine neue Plattform für die internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative zu schaffen und diese in den ökologischen Umweltschutz und die qualitativ hochwertige Entwicklung im Einzugsgebiet des Gelben Flussbeckens zu integrieren, hat Qingdao die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung mit einem höheren Maß an Öffnung beschleunigt. Als positive Folge davon ist auch der Index für städtisches Glück und Lebensqualität allmählich gestiegen. In den vergangenen Jahren haben das Parteikomitee der Stadt Qingdao und die Stadtregierung gemeinsam eine glückliche Atmosphäre für die Bürger geschaffen. Während die Infrastruktur-Einrichtungen der Stadt ("Hard Power") verbessert wurden, gelang es ihnen zeitgleich auch, eine menschlichere, glücklichere Atmosphäre ("Soft Power") in der Stadt zu schaffen. Qingdao hat den Bau einer offenen, modernen, dynamischen und modischen internationalen Metropole beschleunigt, indem es thematische praktische Aktivitäten organisiert hat. Dazu gehört unter anderem die Kampagne "Mit brennender Leidenschaft einen Beitrag für Qingdao leisten" durchgeführt hat. Die finanziellen Investitionen werden den Menschen verstärkt zu Gute kommen, das Niveau der Modernisierung des Regierungssystems und der Regierungsfähigkeit der Stadt wird weiter verbessert, das Ansehen und die Attraktivität der Stadt werden weiter erhöht, und das Gefühl der Teilhabe an den Früchten der Entwicklung sowie das Glücks- und Sicherheitsgefühl der Bevölkerung werden immer größer.

Für die "Umfrage und Auswahl der glücklichsten Städte in China" unter dem Motto "Volksstadt, Glück und Wohlstand" war in diesem Jahr die aktive Integration der Städte in den "dualen Kreislauf", die weitere Verbesserung der Regierungsfähigkeit und des Regierungsniveaus und die beschleunigte Verbesserung des städtischen Energieniveaus ein besonderer Fokus. Denn auf diese Weise kann der Aufbau einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand umfassend vollendet und eine qualitativ hochwertige Entwicklung erreicht werden. Dabei wurde das Glücksgefühl chinesischer Städte weiter untersucht und die lebendige Praxis der qualitativ hochwertigen Entwicklung glücklicher Städte gefördert. Durch umfangreiche Datenerfassung, Fragebogenerhebung, Materialdeklaration, Feldforschung, Expertengespräche und andere Methoden wurde schließlich die "Liste der glücklichsten Städte Chinas im Jahr 2020" erstellt.

"Als wichtige Küstenstadt und internationale Hafenstadt Chinas zählt Qingdao in Bezug auf Lebensqualität, städtische Attraktivität und Bildungsressourcen zu den besten." Dou Dejing, Direktor des Labors für Big Data und Geschäftsintelligenz des Forschungsinstitutes von Baidu, analysierte die Vorteile von Qingdao bei dieser Umfrage und Auswahl der glücklichsten Städte aus der Perspektive von Big Data.

