Jiaozhou (Qingdao) wird die Demonstrationszone der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) - Öffnung Chinas mit umfangreichen Dimensionen voranzutreiben

Am Nachmittag des 24. Juli wurde der Gesamtplan für den Aufbau der Demonstrationszone im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) für lokale wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit auf der 9. Sitzung des Zentralkomitees zur Vertiefung der Reformen diskutiert und angenommen. Laut dem Treffen, sollte der Aufbau der Demonstrationszone für die lokale Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit zwischen China und der SOZ in Qingdao eine neue internationale Kooperationsplattform für die Belt and Road Initiative schaffen, die Zusammenarbeit in den Bereichen internationale Logistik, moderner Handel, bilaterale Investitionen, Handel, Tourismus und Kulturaustausch und anderen Sektoren ausbauen, die Rolle Qingdaos beim Aufbau des Wirtschaftskorridors für die Neue eurasische Kontinentalbrücke und der maritimen Zusammenarbeit verstärken, die Verbindungen zwischen China und anderen SOZ-Ländern verbessern und die Wirtschaftsöffnung in umfangreichen Dimensionen weiter vorantreiben.

Mit Sitz in Jiaozhou, Qingdao, die Demonstrationszone für die lokale wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und der SOZ hat 17 laufende Projekte mit Gesamtinvestitionen von 13 Milliarden Yuan und 8 Projekte mit Gesamtinvestitionen von 5,7 Milliarden Yuan, die gestartet werden sollen. Auch in diesem Jahr sind fast 100 voll beladene China-Asia-Expresszüge aus dem Transportzentrum der Demonstrationszone in die Länder der neuen Seidenstraße gefahren.

"Die Demonstrationszone bemüht sich zu einer vorbildlichen Plattform für die Zusammenarbeit zwischen China und der SOZ. Durch die Weiterentwicklung der Wirtschaftsöffnung möchte sie Beitrag zur Humanitätsverbindung der involvierten Länder leisten. Die Demonstrationszone konzentriert sich auf die Verbesserung der Logistik, den Aufbau des Handels, die Optimierung von den Kapazitäten der beinah legenden Industrieparks. Mit diesen Strategien möchte die Demonstrationszone sich zur Modellzone und Brückenturm für die lokale Wirtschafts- und Handelskooperation der SOZ-Länder entwicklen", sagte Hao Guoxin, Leiter der Lenkungsgruppe der Demonstrationszone.

