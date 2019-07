Stadt Qingdao

Globale Elite versammelt sich auf der Konferenz zum Aufbau einer kreativen Stadt Qingdao

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Qingdao, am Vormittag des 28. Juni, Pekinger Zeit, fand im Qingdao International Conference Center die Konferenz zum Aufbau einer kreativen Stadt Qingdao statt, an der mehr als 500 Menschen aus der ganzen Welt teilnahmen, darunter internationale Hochschulen, international hochrangige Think-Tank-Experten und Wissenschaftler. Gastgeber der Eröffnungszeremonie war Meng Fanli, Bürgermeister der Stadt Qingdao.

Die Konferenz zum Aufbau einer kreativen Stadt Qingdao hat zum Ziel, eine offene Plattform für kreativen Austausch und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu schaffen. Sherali Saidamir Jonon, stellvertretender Generalsekretär der Shanghai Cooperation Organization, und Xu Zhengzhong, stellvertretender Chefredakteur der Volkszeitung, sowie über zehn weitere Gäste hielten jeweils Reden.

In seiner Ansprache sagte Sherali Saidamir Jonon, dass der SCO-Gipfel in Qingdao im Juni letzten Jahres die Konnotation der neuen Ära des "Shanghai Spirit" gegeben und die internationale Popularität der Provinz Shandong und der Stadt Qingdao erheblich gesteigert habe. Derzeit baut Qingdao eine regionale Demonstrationszone für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und der SCO auf, die eine neue Plattform für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den SCO-Mitgliedstaaten bietet.

Xu Zhengzhong wies darauf hin, dass eine kreative Stadt Qingdao in der Gesamtsituation und im Freien geplant werden müsse, um eine eigene Position durch Planung und durchbrechende Reformen erreichen zu können. Die Innovationsressourcen der Welt können, sagte Xu, in Qingdao an Fahrt aufnehmen, wofür alle institutionellen Mängel, die Innovation und Entwicklung behindern beseitigt werden müssen.

Wang Qingxian, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Parteikomitees der Provinz Shandong und Sekretär des Parteikomitees der Stadt Qingdao, sagte: "Qingdao baut eine internationale Metropole mit offener, moderner, dynamischer und stilvoller Persönlichkeit. Die Förderung der Stadt ist nicht nur ein strategischer Dreh- und Angelpunkt für Shandongs offenes neues Hochland, sondern auch ein wichtiges Fenster und ein Kanal für die Öffnung nach Norden Chinas. Wir laden alle herzlich dazu ein, der Stadt Qingdao dabei zu helfen ihren Horizont zu erweitern, Vorschläge zu machen und mit uns zusammenzuarbeiten, um die Stadtentwicklungsplanung von Qingdao verbessern und erweitern zu können. Nur so können die nationalen Ziele der Arbeit an Qingdao besser in die Praxis umgesetzt werden und ein Beitrag zur Entwicklung des Landes im Einklang mit der Ressourcenausstattung von Qingdao geleistet werden.

Die Konferenz zum Aufbau einer kreativen Stadt Qingdao umfasste insgesamt drei parallel verlaufende Konferenzen: die New Highland Construction Conference, das technologieführende Stadtbautreffen, sowie die internationalen Stadtbautrendkonferenz.

Original-Content von: Stadt Qingdao