DIE NEUE LANCÔME-MARKENBOTSCHAFTERIN EMMA CHAMBERLAIN

Die zugänglichste Gen Zer tritt in der ersten Webserie von Lancôme auf, spricht über ihr Selbstbild – und darüber, wie man zur authentischen Version seiner selbst wird

Lancôme freut sich, das neue Gesicht der Marke bekannt zu geben: Emma Chamberlain, amerikanische Gen Zer, Stilikone und Unternehmerin, die für das 21. Jahrhundert steht.

AN DER SPITZE DER „SEI DU SELBST"-HALTUNG

Mit ihrer gewinnenden Persönlichkeit und ihrem entspannten Auftreten wurde Emma zu einer weltweiten Sensation, die sich als eine der beliebtesten Mode-Ikonen und unangestrengt coole Content-Erstellerin etablierte. Kurz nach dem Start ihres YouTube-Kanals im Alter von 16 Jahren gelang Emma der rasante Durchbruch in den Sozialen Medien. Der Erfolg ihres Social-Media-Contents kam dadurch zustande, dass Emma eine authentische Version von sich selbst zeigte, was sie als „Game Changer" in der Masse der Content-Ersteller hervortreten ließ. Die Fans von Chamberlain finden ihre Inhalte nicht nur unterhaltsam und witzig, sondern auch tröstlich, weil sie spüren, dass sie nicht allein sind.

Seitdem hat Emma den People's Choice Award in der Kategorie Pop-Podcast gewonnen und wurde von Forbes in die Liste der „30 Under 30 - Social Media" des Jahres 2021 aufgenommen. Ihr einzigartiger Videostil wurde vielfach nachgeahmt und prägte einen neuen Vlogging-Stil, der sich realistisch gibt.

Ihre Modernität und Eigenwilligkeit fließt in die französische Beauty-Brand ein. Emma sagt dazu: „Ich hatte schon immer meine eigene Vorstellung von Schönheit und konnte mich nicht in die Beauty-Branche hineinversetzen, weil ich ambivalent bin und es mag, Komfort mit gutem Aussehen zu kombinieren. Als Lancôme auf mich zukam, fühlte ich mich unglaublich geehrt und war begeistert, dass die Marke verstand und schätzte, wer ich bin."

Françoise Lehmann, Präsidentin von Lancôme International, erklärt: „Ich bin stolz darauf, Emma in der Lancôme-Familie willkommen zu heißen. Abgesehen davon, dass sie so jung schon so viel erreicht hat, wird Emma von einer ganzen Generation für die Perspektiven verehrt, die sie vermittelt. Wir können ihren authentischen Ton und den Humor, mit dem sie bedeutsame Themen angeht, nur begrüßen."

Die Gruppe der Lancôme-Botschafterinnen ergänzt Emma mit ihrem unwiderstehlichen Witz und ihrer Einzigartigkeit. Gemeinsam mit Lancôme wird sie die Werte der Marke – positive und kraftvolle Schönheit – weiter verbreiten und eine ganze Generation dazu animieren, von innen heraus zu strahlen.

Doch Emma ist nicht nur eine bekannte Creatorin, die die Probleme ihrer Generation offen angeht. Sie ist auch Unternehmerin und hat im Jahr 2020 ihre eigene Marke „Chamberlain Coffee" gegründet. Als Stimme einer Generation betreibt Emma ihren eigenen Podcast, „Anything Goes with Emma Chamberlain", in dem sie ungefiltert zu Wort kommt.

Mit fast 30 Millionen Followern in den Social Media ist Emma zu einer der einflussreichsten, nahbarsten und beliebtesten Persönlichkeiten geworden. Sie ist Vorbild für ihre Generation, die nach ihren eigenen Überzeugungen lebt.

DIE HAUPTROLLE IN DER ALLERERSTEN WEBSERIE VON LANCÔME

Wer Emma dabei beobachten möchte, wie sie ganz unbefangen durch die Straßen von Paris schlendert und die Türen der Lancôme-Büros öffnet, wird nicht enttäuscht werden. Die einzigartige Webserie „How do you say beauty in French", die am 12. Januar auf dem YouTube-Kanal von Lancôme veröffentlicht wurde, steckt voller (manchmal auch augenzwinkernder) Überraschungen, die Emmas frische Perspektive und modernen Humor zeigen. Schauen Sie sich jetzt an, wie Lancôme Emma die Schlüssel zu allen Büros überreicht hat ... und seien Sie gewarnt: Sie kann damit machen, was sie will!

