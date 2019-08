Wild Goose Filling Systems

Wild Goose Filling Systems baut Partnerschaft mit Iron Heart Canning weiter aus

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire)

Iron Heart Canning investiert in die 50. Abfülllinie von Wild Goose und erweitert damit seine Kapazitäten im Bereich der mobilen Getränkedosenabfüllung

Wild Goose Filling Systems, Pioniere auf dem Gebiet der Dosen- und Flaschenabfüllung für Hersteller von Craft-Bieren und Spezialgetränken, baut seine Partnerschaft mit Iron Heart Canning aus und liefert die 50. Dosenabfülllinie an das Unternehmen, das sich auf die mobile Dosenabfüllung spezialisiert.

Seit 2013 arbeiten Wild Goose und Iron Heart als Geschäftspartner zusammen, um mehr als 600 Kunden von Iron Heart mobile Abfülldienste anzubieten. Iron Heart startete mit einer ersten platzsparenden und mobil konzipierten Abfülllinie von Wild Goose, als die Nachfrage nach Dosenbier ihren Aufschwung nahm, und bietet kostengünstige, qualitativ hochwertige Lösungen für die Befüllung von Aluminiumdosen in kleineren Stückzahlen.

In den letzten sechs Jahren sind Iron Heart und Wild Goose gemeinsam gewachsen und entwickeln Maschinen, die speziell für den mobilen Markt entworfen werden. Die Partnerschaft legt Wert auf kontinuierliche Verbesserung und optimalen Kundenservice. Diese Woche erwarb Iron Heart von Wild Goose die 50. Dosenabfülllinie, um der Nachfrage eines wachsenden Kundenstamms nachkommen und Dienstleistungen auf weitere Märkte ausweiten zu können. Iron Heart betreibt derzeit 23 Depots in 22 Bundesstaaten in Neuengland, den Mittelatlantikstaaten, im Südosten der Vereinigten Staaten sowie in Ohio.

"Wir werden in diesem Jahr geschätzte 70 Millionen Dosen abfüllen", sagte Tyler Wille, CEO und Gründer von Iron Heart Canning. "Die Dosenabfüllsysteme von Wild Goose sind ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Perfekte Konstruktion, mobiles Design und Flexibilität ermöglichen es uns, unseren Kunden Verpackungen höchster Qualität zu bieten. Unser Fokus liegt nicht nur auf der Entwicklung hochwertiger Geschäftsbeziehungen, sondern auch darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Geschäfte weiter auszubauen. Unsere Partnerschaft mit Wild Goose gibt uns die Möglichkeit, erschwingliche Lösungen für die Abfüllung von Bier, Wein, Seltzer, Fertigcocktails und viele andere Produkte zu liefern."

Chris Fergen, CEO von Wild Goose, hatte Folgendes zum kürzlich erreichten Meilenstein zu sagen: "Wir von Wild Goose freuen uns sehr, den Verkauf unserer 50. Maschine an Iron Heart Canning bekanntgeben zu dürfen. Diese Transaktion steht für die hervorragenden Leistungen von Iron Heart im Bereich der Dosenabfüllung und unterstreicht die Fähigkeit dieses Unternehmens, seinen Kunden beim Ausbau ihrer Vertriebsoptionen zu helfen."

Iron Heart und Wild Goose genießen eine Partnerschaft, die für beide Unternehmen äußerst wichtig ist. Wenn ein Unternehmen eine mobile Lösung benötigt, aber noch nicht bereit ist, in ein eigenes System zu investieren, steht Iron Heart als Anbieter von Abfülldiensten vor Ort zur Verfügung. Sobald jedoch ein Craft-Getränkehersteller sich dazu entscheidet, in ein eigenes Abfüllsystem zu investieren, kann Wild Goose diverse Optionen für maßgeschneiderte Systeme anbieten, die ganz spezifischen Anforderungen entsprechen.

Matt Monahan, Chief Executive Officer der Other Half Brewing Company, sagte: "Die Bierabfüllung ist ein Kernstück unseres Geschäfts. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Iron Heart für die mobile Abfüllung setzten wir Abfülllinien von Wild Goose zum ersten Mal ein. Dadurch konnten wir uns von einer kleinen Brauerei zu dem Betrieb entwickeln, der wir heute sind. Um mit unserer ständig wachsenden Nachfrage Schritt zu halten, benötigten wir bald eine eigene Dosenabfülllinie und setzten dabei auf Wild Goose. Es ist ein sehr gut konzipiertes Unternehmen, mit dem man unkompliziert zusammenarbeiten kann und das uns dabei unterstützt, die steigende Nachfrage nach unseren Produkten zu erfüllen. Ohne Iron Heart und Wild Goose wären wir nicht das, was wir heute sind."

Chris Wecht, Betriebsleiter bei Carton Brewing, sagte: "Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit Iron Heart, als das Unternehmen gegründet wurde, und konnten eine Partnerschaft schaffen, im Rahmen derer wir fünf Jahre lang überlegt und stetig gewachsen sind. Wir waren in der Lage, unsere Reichweite quer durch den gesamten Bundesstaat auszudehnen, und das von einem Standort aus, der weder die Kapazitäten für eine Abfüllanlage noch für die Lagerung von fertigen Dosen hatte. Mit Hilfe von Iron Heart machten wir mit Stolz Boat Beer zum ersten aus New Jersey stammenden Craft-Bier aus der Dose, das sich seither zu einem beliebten Produkt unter Jerseys Craft-Biertrinkern entwickelt hat. Nachdem wir genug gewachsen waren und uns entschieden haben, eine eigene Abfülllinie zu kaufen, haben wir uns, ganz ohne Zweifel, für Wild Goose entschieden. Das System ist aufgrund seines unkomplizierten Designs einfach zu verstehen und zu bedienen, und auch Störungen lassen sich bei Bedarf rasch beheben. Dank der vernünftigen Preisgestaltung gehen wir derzeit außerdem von einer Amortisationszeit von weniger als einem Jahr aus. Wir glauben, dass aktuell kein vergleichbares System auf dem Markt ist."

