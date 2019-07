Wild Goose Filling Systems

Neue Kompetenzen für gelösten Sauerstoff von Wild Goose bedeuten großen Fortschritt für Brauereien und Hersteller von Spezialgetränken

Neue Möglichkeiten im Bereich gelösten Sauerstoffs (DO) sorgen für wiederholbare und messbare Senkung, die entscheidend für den Erhalt des Geschmacks abgepackter Getränke ist

Wild Goose Filling Systems, Vorreiter im Bereich der Dosen- und Flaschenabfüllsysteme für Brauereien und Hersteller von Spezialgetränken, hat umwälzende neue Funktionen seiner Dosenabfüllsysteme vorgestellt.

Weltweit sind viele tausend Füllanlagen für Dosen und Flaschen von Wild Goose in Betrieb und das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, für ihre Getränke die höchsten Qualitätsstandards einzuhalten. Der Umgang mit gelöstem Sauerstoff (Dissolved Oxygen - DO) im Ablauf des Abpackens ist von entscheidender Wichtigkeit dafür, dass Getränke wie Bier so schmecken, wie die Brauerei es sich vorstellt. Das Abfüllen von Bier auf Flaschen oder Dosen kann unabhängig vom System signifikanten Einfluss auf Geschmack und Haltbarkeit besitzen, da in diesem Prozess Sauerstoff in das Produkt eingebracht wird.

Wild Goose bietet jetzt eine neue Standardfunktion, mit der Brauer und Hersteller von Spezialgetränken gelösten Sauerstoff minimieren und die Qualität von Bier, Wein, Apfelwein und Fertiggetränken schützen können. Der neue DO Buster CO2 Tunnel wird mit neuen, automatischen Dosen-Abfüllanlagen als Standard geliefert und kann für vorhandene Systeme als Zubehör erworben werden. Er stellt eine messbare und wiederholbare Reduzierung der Aufnahme von DO bereit. Das Ergebnis ist ein abgepacktes Getränk von höherer Qualität und mit längerer Haltbarkeit.

Der neue DO Buster verfügt über eine Methode zum Aufbrechen großer, sauerstoffreicher "Froschaugen"-Blasen, bevor der Deckel geschlossen wird, und nutzt Technik für laminare Strömung, um die Schaumkrone gleichmäßig mit CO2 abzudecken. Diese Funktionen senken den Ausschuss (weniger als eine Unze (ca. 30 cm³) pro Dose), schützen den Geschmack und verlängern die Haltbarkeit.

Die einzigartige Abfülltechnik von Wild Goose vereint Strömungsmessung mit patentierter Line-Restriction-Technik und intelligenter Software, um genaues Füllvolumen und Schaumkontrolle zu gewährleisten. Mit den neuen Funktionen zur DO-Steuerung führen Abfüllsysteme von Wild Goose weniger DO ein als alle anderen Systeme auf dem Markt.

"Unsere Kunden bemühen sich darum, dem Markt Getränke mit dem bestmöglichen Geschmack anzubieten", sagt Chris Fergen, CEO von Wild Goose Filling Systems. "Für Brauereien ist es entscheidend, DO zu minimieren, um den Geschmack ihres Bieres zu erhalten. Wir geben ihnen die Möglichkeit, gelösten Sauerstoff zu minimieren und helfen so dabei, dass der Kunde genau den Geschmack erlebt, der der Brauerei vorschwebte."

Dosen-Abfüllanlagen von Wild Goose füllen pro Minute mehr als 100 Dosen und stündlich mehr als 250 Kästen.

Wild Goose Filling Systems verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich des Brauens und Abfüllens auf Dosen und Flaschen. Das Unternehmen bietet Abfüllsysteme für Bier, Apfelwein, Kombucha, Cannabis, Wein und andere trinkfertige Getränke an. Wild Goose hat die ersten Abfüllsysteme für Flaschen und Dosen für kleine Produzenten mit patentierter Technik auf den Markt gebracht, die für höchste Qualität der abgepackten Getränke sorgen. Fachkenntnis der Technik und der Schwerpunkt auf Kleinhersteller heben sie von anderen Systemen auf dem Markt ab. Wild Goose hat vielen tausend Kunden weltweit mit unerreichter Effizienz, betrieblicher Steuerung und herausragendem Kundendienst Abfüllsysteme für Dosen und Flaschen geliefert.

