IMI- und GustoMSC-Taufzeremonie: IMI-2030

International Maritime Industries (IMI) gab heute die offizielle Bezeichnung der neuen, von GustoMSC-konzipierten Hubbohrinsel als "IMI-2030" bekannt. Dies erfolgte nach etwas mehr als einem Monat, als IMI eine Lizenzvereinbarung mit GustoMSC, einem NOV-Unternehmen, unterzeichnete.

Fathi K Al Saleem, CEO von IMI, kommentierte die Taufzeremonie wie folgt: "Die Taufe dieser Hubbohrinsel ist ein wichtiger Schritt für IMI. Die Verwendung von "2030" im Namen war dem Managementteam wichtig, da er von der Vision des Königreichs für 2030 inspiriert war. IMI und der King Salman Complex sind wichtige Projekte als Teil einer umfassenden Strategie."

Nils van Nood, Managing Director von GustoMSC, fügte hinzu: "Die Mitwirkung an der Saudi-Vision 2030 ist eine großartige Gelegenheit für uns, wichtige Kunden in Saudi-Arabien und der Region zu betreuen. Angesichts der Bedeutung der Saudi-Vision 2030 für IMI und für GustoMSC war der Name sehr passend. Wir sind stolz auf diese Partnerschaft und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Grund- und Designphase und darüber hinaus."

GustoMSC wird eine seiner etablierten Hubbohrinseln der CJ-Serie maßschneidern und sich dabei auf die modernen Fertigungskapazitäten von IMI konzentrieren. Es wird geschätzt, dass diese Kombination die Bauzeit erheblich verkürzen wird.

GustoMSC agiert als unabhängiges Bohrinsel-Design-Unternehmen und ermöglicht IMI und seinen Kunden einen offenen Ansatz gegenüber allen großen Anbietern, die Teil des bevorstehenden Bauprogramms werden möchten. Vor etwa einem Jahr kündigte ARO Drilling Pläne an, mindestens 20 Bohrvortriebe für den IMI-Bau zu bestellen. Es wird erwartet, dass die Bestellung der Bohrinsel in der zweiten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen sein wird.

Informationen zu IMI

International Maritime Industries, mit Sitz im The King Salman Complex for International Maritime Industries & Services in Ras Al-Khair, Saudi-Arabien, wird die größte maritime Full-Service-Anlage in der MENA-Region sein. Nach Abschluss des Baus wird die jährliche Kapazität der Anlage vier (4) neu gebaute Offshore-Bohrinseln und über 43 neu gebaute Schiffe, einschließlich Supertanker, umfassen und mehr als 260 maritime Produkte bedienen. Die erste Phase des Produktionsbetriebs soll gegen Ende 2020 beginnen, wobei die Anlage bis 2022 ihre volle Produktionskapazität erreichen wird. International Maritime Industries ist ein Joint Venture zwischen Saudi Aramco, Lamprell, Bahri und Hyundai Heavy Industries.

