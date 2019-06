Aera Technology

Aera mobilisiert 80 Mio. $ in Serie-C-Finanzierungsrunde, angeführt von DFJ Growth

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Investition festigt Aeras Führungsposition bei Self-Driving Enterprise(TM) Technologie

Aera Technology hat heute eine Serie-C-Finanzierungsrunde über 80 Mio. $ gemeldet, was die Gesamtinvestition in das Unternehmen auf 170 Mio. $ bringt. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von DFJ Growth mit Beteiligung der Geschäftsführung, NewView Capital und Georgian Partners.

Aera ist die kognitive Technologie hinter dem Self-Driving Enterprise(TM). Mit eigenen Industriemodellen und Methoden für Data Crawling, Machine Learning und künstliche Intelligenz ermöglicht Aera die Automatisierung und Optimierung von Entscheidungsfindung und -umsetzung. Einige der weltweit größten Unternehmen haben die Lösungen von Aera auf breiter Basis eingeführt, um komplexe Lieferkettenentscheidungen zu steuern - von Bestandsoptimierung über berührungslose Planung bis Auftragsbearbeitung und Handelsstimulation.

"Unsere Partnerschaft mit Aera hat den Umbau unserer Lieferkette in ein digitales Ökosystem überhaupt erst möglich gemacht", sagte Marc Engel, Chief Supply Chain Officer bei Unilever.

Das neue Geld soll in Aeras Cognitive Operating System(TM), Self-Driving Skills(TM) sowie die weltweite Expansion fließen, um Unternehmen rund um den Globus bei der erfolgreichen Digitalisierung zu unterstützen.

"Aera revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen gesteuert werden. Grundlage für die disruptive Technologie sind eigene, bahnbrechende Ansätze der Datenmodellierung und erprobte Machine Learning-Konzepte, die beispielhaft für den großen Nutzen der künstlichen Intelligenz stehen", sagte John Fisher, Mitgründer und Partner bei DFJ Growth. "Aeras Fortune 100-Unternehmenskunden melden enorme Effizienzgewinne quer durch die Lieferkette. Und diese Effizienzen lassen sich möglicherweise schon bald auf weitere kritische Unternehmensfunktionen übertragen."

John Fisher wird Vorstandsmitglied von Aera.

"Ich begrüße den Beitritt von John Fisher zu unserem Vorstand. DFJ Growth beteiligt sich schon seit vielen Jahren erfolgreich an den disruptivsten Unternehmen in Silicon Valley, und es ist mir eine Ehre, erneut mit diesem wunderbaren Team zusammenzuarbeiten", sagte Frederic Laluyaux, CEO von Aera Technology.

Neu von Aera ist auch das sogenannte Cognitive Decision Board(TM) zur Überwachung der operativen Entscheidungsfindung in allen Unternehmensbereichen. Dabei wird die Wirkung gemessen und sichergestellt, dass sie schnell umgesetzt werden.

"Für uns ist der größte Zugewinn der Kollaboration mit Aera, dass wir den Unternehmen parallel zur menschlichen Entscheidungsfindung ein Gehirn geben", sagte Saqib Mehmood, Global SVP Business Solutions & Insights, Hygiene Home, RB. "Uns geht es nicht nur darum, intelligentere Entscheidungen zu treffen, sondern auch um den Erhalt dieses Wissens innerhalb des Unternehmens."

"Führungskräfte verstehen den drängenden Handlungsbedarf, um dem Unternehmen ein digitales Herz einzusetzen", ergänzte Laluyaux. "Mit Aeras Cognitive Decision Board(TM) wird dafür das Fundament gelegt und zugleich das gesamte Betriebskonzept umgestaltet."

Informationen zu Aera Technology

Aera Technology hat das Cognitive Operating System(TM) für das Self-Driving Enterprise(TM) entwickelt. Aera versteht, wie Betriebe funktionieren und gibt Empfehlungen in Echtzeit, sagt Ergebnisse voraus und handelt dabei autonom. Mit eigenen Industriemodellen und Methoden für Data Crawling, Machine Learning und künstliche Intelligenz revolutioniert Aera die Beziehung zwischen Menschen und Daten und die Art und Weise, wie Organisationen funktionieren. Aera mit Sitz in Mountain View (Kalifornien) betreut einige der weltgrößten Unternehmen über seine regionalen Niederlassungen in San Francisco, Bukarest, Cluj-Napoca, Paris, München, London, Pune und Sydney. Weitere Informationen zu Aera finden Sie unter www.aeratechnology.com.

