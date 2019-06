Liby

LIBY, die führende Marke für Waschmittel aus China, präsentierte ihr neuestes Produkt in London mit Experten aus der ganzen Welt

Liby, die führende Marke für Wäschepflegeprodukte aus China, stellte gestern in London zusammen mit weltbekannten Branchenexperten ein Premium-Waschmittel für den Rest der Welt vor: Liby Laundry Detergent Essence. Dieses revolutionäre Produkt, das 7 Essenzen enthält und die Reinigungskraft um das Dreifache und die Pflegekraft um das Vierfache erhöht, ist ein Wegbereiter bei der Umwandlung eines Waschmittels in eine flüssige Essenz. Experten aus verschiedenen Bereichen, darunter Lady Penny Mountbatten, Botschafterin für British Royal Warranty- und Traditionsmarken, die preisgekrönte Parfümeurin Calice Becker, das Supermodel Lara Stone und die Modedruck-Tutorin und Künstlerin aus Central Saint Martins Natalie Gibson stellten zusammen mit Liby deren neues Produkt vor.

Liby ist die erste chinesische Waschmittelmarke, die ihr Produkt in Großbritannien einführt. Diese bahnbrechende Aktion ist zweifellos auf die außergewöhnliche Markenstärke und den Bekanntheitsgrad von Liby in der Bevölkerung Chinas zurückzuführen: "Liby wird in sieben von zehn Haushalten in China verwendet und generiert damit einen Verkauf, der die Branche in zehn aufeinander folgenden Jahren im Land anführt", so Mars Wu, Chief Brand Officer von Liby, der Liby den Gästen und Medienteilnehmern vorstellte.

Liby wurde 1994 gegründet und hebt sich durch seine enorme Größe und Wettbewerbsfähigkeit vom chinesischen Markt ab. Derzeit liegt das Unternehmen auf Platz 1 bei allen Verkäufen in China und global auf Platz 4. Sie übertreffen multinationale Unternehmen, die eine mehr als 100-jährige Geschichte haben und die chinesische Wäschepflegeindustrie anführen. Herr Wu enthüllte einige "Geheimnisse" hinter Libys Erfolg.

"Libys Mission ist es seit jeher, Gesundheit und Glück in jede Familie zu bringen, und wir setzen uns dafür ein, unseren Kunden gesundheitsfördernde, umweltfreundliche und technologisch innovative Produkte anzubieten." Liby investiert jährlich über 4 % seines Gesamtumsatzes in Technologie und Produktentwicklung. Gleichzeitig reduzierten sie durch die Kondensation von normalem Waschmittelpulver in eine konzentriertere Form das Verpackungsmaterial um 25 % und den jährlichen Kunststoffverbrauch um 2000 Tonnen.

Liby baut auf dem Konzept auf, "den Verbrauchern qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Produkte anzubieten". Bereits 2016 brachte das Unternehmen sein revolutionäres, hautfreundliches Wäschepulver auf den Markt, gefolgt von Waschmitteln ohne Zusatz von Leuchtbleichmitteln, einer natürlichen Wäscheseife und vielen anderen Produkten, die das Konzept verkörpern und den Anforderungen entsprechen. Liby erhielt auch die Ehre, offizieller Sponsor der Olympischen Spiele 2008 in Peking und des "International Carbon-Value Award" 2018 zu sein.

Auf globaler Ebene hat Liby eine Position als hochinnovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen mit hoher Kompetenz. Liby schätzt die Bedeutung innovativer Technologien und baut weiterhin strategische Partnerschaften mit etablierten internationalen Unternehmen auf, darunter Givaudan, Firmenich, Novozymes, DOW, BASF, Clariant und Nouryon. Ihr neuestes Produkt, Liby Laundry Detergent Essence, vereint Technologien und innovative Ideen aus der ganzen Welt.

Bei der Einführung des neuen Produkts erklärte Herr Wu, dass der Grund für die Entwicklung dieses Produkts darin besteht, dass Liby die Notwendigkeit sieht, die Möglichkeiten des Waschens, der Stoffpflege und der Parfümierung von allgemeinen Waschmitteln auf heimischen Märkten zu verbessern. Dieses Produkt wird das Wäsche waschen zu einem angenehmen Erlebnis machen. Mit diesem Produkt wird die Suche von Verbrauchern nach einem Waschmittel neu gestaltet: vom "Waschen" zu "Waschen und Pflegen" und von der "täglichen Notwendigkeit" zum "Lifestyle".

Lady Penny Mountbatten, Botschafterin für British Royal Warranty- und Traditionsmarken, hat eine hohe Meinung über Liby. Sie sagte: "Ich bin mir der Hartnäckigkeit, mit der Liby seit der Gründung der Marke auf dem Konzept Wash & Care in 1 besteht, bewusst und es passt eindeutig zu den Konzepten der Wäschepflege, die ich und der Königliche Haushalt vertreten. Beim Waschen mit dem Waschmittel Liby Laundry Detergent Essence kann die Kleidung ihren Glanz und ihre Weichheit bewahren, ohne dass zusätzliche Weichspüler verwendet werden müssen. Das hat mich wirklich überrascht und ich bin sehr zufrieden damit."

Libys leitende Wissenschaftlerin Kitty Zhang demonstrierte während der Veranstaltung die außergewöhnlichen Eigenschaften dieser Waschmittel-Essenz. Es zeigte eine hervorragende Leistung in seiner Fähigkeit zu reinigen und die Weichheit der Kleidung zu erhalten, und es liefert einen lang anhaltenden Duft, der alle Teilnehmer überraschte und beeindruckte.

Als internationales Supermodel verlangt Lara einen hohen Standard für Wäschepflegekonzepte höchster Qualität, den sie durch ihren Kontakt mit High-End-Designern aufgebaut hat. "Diese Waschmittel-Essenz besteht aus 7 Essenzen, die die Kleidung ebenso pflegen wie teure Kosmetik die Haut pflegt. Als Mutter ist mir nicht nur die Reinigungswirkung wichtig, sondern besonders auch die Sicherheit und Gesundheit der Familie. Nachdem ich mich darüber informiert hatte, dass alle Liby-Produkte den offiziellen Kosmetiktest als nicht hautreizendes Produkt bestanden haben, wähle ich nun zufrieden und zuversichtlich Liby Laundry Detergent Essence für mich und meine Familie.

Die innovative Technologie von Liby Laundry Detergent Essence hat auch die Zustimmung anderer Branchenexperten erhalten. Natalie Gibson, Expertin für Textil- und Textilfarben aus Central Saint Martins: "Viele Waschmittel auf dem Markt beschädigen den Stoff und seine Farbe bei der Entfernung starker Flecken. Die weichen Pflegepolymere und die innovative Ionenrückgewinnungstechnologie in diesem Produkt trugen dazu bei, nicht nur die natürliche Weichheit der Kleidung wiederherzustellen, sondern auch den extradentären Zustand des Gewebes aufrechtzuerhalten. Dies ist eine erstaunliche Leistung." Sie setzt ihre Hoffnung auf Liby, um der globalen Wäschepflegeindustrie und den Verbrauchern durch ihre Innovationsfähigkeit in der Technologie weiterhin mehr Überraschungen zu bieten.

Ein weiteres Highlight des Produkts ist ein 72 Stunden lang anhaltender Duft. Dies wird durch den Einsatz der Mikrokapseltechnologie erzielt, mit der die Duftessenz in einer dünnen Schicht auf der Oberfläche des Gewebes fixiert wird. Diese Technologie kommt oft nur bei der Herstellung von hochwertigen Parfümprodukten zum Einsatz. Die französische Parfümeurin Calice Becker, die viele klassische und preisgekrönte Parfüms entworfen hat und oft mit Luxusmarken wie Dior, Tom Ford und so weiter zusammenarbeitete, zeigte eine hohe Wertschätzung für das natürliche Aroma dieser Essenz und ihrer weltweit führenden Technologie zur Erhaltung von Düften. "Ich denke, dass eine gute Essenz für diesen Zweck diejenige sein sollte, die durch ihren lang anhaltenden Duft ein Gefühl der Freude vermitteln kann." Sie freut sich auf weitere potenzielle Partnerschaften in der Zukunft, um den Verbrauchern durch Wäschepflegeprodukte bessere Dufterlebnisse zu bieten.

Liby Laundry Detergent Essence wird Sie nicht nur durch seine Leistungsfähigkeit, sondern auch durch sein Verpackungsdesign beeindrucken. Die Flasche wurde in Zusammenarbeit mit der renommierten britischen Designfirma Pearl Fisher entworfen. Durch die Linse der Kunst wird es zu einem Lifestyle-Kunstwerk und zu einer einzigartigen Möglichkeit, die Lebensqualität zu verbessern. Durch die Sammlung von Expertenideen aus der ganzen Welt leitet Liby eine Produktrevolution, um Kunden ein besseres Wascherlebnis im Alltag zu bieten.

