Zeitarbeitsverbot wird Pflegenotstand weiter verschärfen

Bundesratsinitiative für Verbot von Leiharbeit in der Pflege für 2020 geplant

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) möchte Leiharbeit in der Pflege verbieten lassen. Gegenüber regionalen Medien erklärte sie jüngst ihre Pläne, Anfang 2020 dafür eine Bundesratsinitiative starten zu wollen. Für die ohnehin vom Fachkräfte- und Expertenmangel gebeutelten Pflegeeinrichtungen wäre das fatal.

Ein zentraler Beweggrund für die Initiative sei die zunehmende Abwanderung von festangestellten Pflegekräften in die Leiharbeit, wo sie höhere Löhne bekämen und die weniger beliebten Nacht- und Wochenendschichten umgingen. Unter den häufigeren Wechseln der Einsatzorte leide zudem die Qualität und sogar die Patientensicherheit, so die Senatorin.

"Statt die eigentlichen Missstände im Bereich Pflege zu benennen und anzugehen, wird alles auf die Zeitarbeiter abgewälzt", analysiert Julia Adelung, Betriebsleiterin der AGENTAMED GmbH, einem Unternehmen der IF-Gruppe. "Oft werden enorm kurzfristig neue Arbeitskräfte gebraucht. Unsere Personaldisponenten suchen und finden schnell geeignete, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter und überbrücken so den Engpass. Davon profitieren alle - nicht zuletzt die Patienten."

Zeitarbeit verhindert berufliche Umorientierung

Claudia Kaps, stellvertretende Niederlassungsleiterin von AGENTAMED in Berlin, ist sich sicher: "Ein Verbot der Zeitarbeit würde den Pflegenotstand noch weiter verschärfen - denn gerade die Zeitarbeit sorgt ja dafür, dass Pflegekräfte ihrer Berufung treu bleiben können und wollen."

Eine junge Mutter, die den ständig wechselnden Schichtdienst nicht mehr stemmen kann, orientiert sich neu. Ein dualer Student, der Zeit für die Hochschule braucht, kann nicht jeden Dienstplan akzeptieren. Zahlreiche Beispiele wie diese zeigen: Ohne die Anstellung in Zeitarbeit gehen fähige und motivierte Fachkräfte der Branche verloren.

Pflegebranche braucht umfassende Reform

"Die Zeitarbeit ist nicht das eigentliche Problem der Branche - sie verdeutlicht vielmehr, woran es wirklich fehlt: ausreichend Stammpersonal, bessere Entlohnung, mehr Auszubildende", sagt Julia Adelung. Laut Bundesagentur für Arbeit beträgt der Anteil der Leiharbeiter in der Alten- und Krankenpflege lediglich zwei Prozent. Doch die Branche ist in Bewegung: Der Bundestag hat jüngst ein Gesetz für bessere Löhne in der Pflege beschlossen und steckt mitten in den Verhandlungen mit der Gewerkschaft Ver.di über einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege.

