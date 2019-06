The Publicity Department of Hezhou Municipal CPC Committee

Hezhou, Guangxi: Einrichtung eines Erholungs- und Urlaubsziels im Buchtgebiet Guangdong-Hongkong-Macao

Hezhou, China (ots/PRNewswire)

Am 4. Juni richteten die Volksregierung der Stadt Hezhou, Guangxi, und die Shunfeng Tourism Group die Unterzeichnungszeremonie für das Shunfeng Hot Spring Erholungs- und Tourismus-Entwicklungsprojekt in der Guposhan Industrial Zone in Dongrong Villa, Hezhou, aus, meldete die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Hezhou Kommunalausschusses der VRC.

Hezhou liegt im Grenzgebiet der Provinzen Guangdong, Guangxi und Hunan und grenzt an das Buchtgebiet Guangdong-Hongkong-Macao an. Es ist das erste Demonstrationsgebiet für die Integration von Guangxi und dem Buchtgebiet Guangdong-Hongkong-Macao an der Goldenen Tourismuspassage Honkong-Macao-Guangzhou-Hezhou-Guilin. Hezhou ist zu 72,9 % bewaldet und die Heimat von beinahe 500 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind. Somit hat die Region vom International Population Ageing and Longevity Guide Committee sowie der Kommission für Gesundheit und Umwelt der Internationalen Geographischen Union den Beinamen "Weltstadt der Langlebigkeit" erhalten. Hezhou möchte getreu dem Motto "Eco Hezhou, Longevity Resort" (etwa: "Öko-Hezhou, Resort für ein langes Leben") sämtliche Bedürfnisse in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Tourismus und Erholung decken, die Entwicklung einer Freizeit-, Tourismus- und Gesundheitsbranche beschleunigen sowie das Buchtgebiet in ein beliebtes Tourismusziel wandeln.

Die Strecken Guiyang-Guangzhou und Guangzhou-Hezhou sind bereits durch eine Hochgeschwindigkeitseisenbahnverbindung bzw. eine Schnellstraße erschlossen. Darüber hinaus wurde mit dem Bau einer Autobahn zwischen den Städten Guangdong, Lianshan und Hezhou begonnen, die das Buchtgebiet einschließt und in den 2-Stunden-Wirtschaftskreis des Buchtgebiets integriert ist. Durch sie sollen Investitionen gefördert sowie verschiedene Kultur-, Tourismus- und Gesundheitsprojekte in die Wege geleitet werden, wie z. B. das Shunfeng Hot Spring Erholungs- und Tourismus-Entwicklungsprojekt, die "Mengli Huangyao" Cultural Tourism Innovation Town, die Huangyao Longmen Street, das Nanxiang Xixi Forest Hot Spring Resort, der Zhuangmei Nanxiang Recreational Garden sowie der Huangyao Dongtanling Medical and Health Integration Demonstration Park. In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Guangxi soll die Huangyao Ancient Town Cultural Tourism Industry Demonstration Zone gebaut sowie der National 5A Scenic Spot in der Huangyao Ancient Town und der Gupo Mountain Scenic Spot realisiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, den Gupo Mountain Scenic Spot, die Huangyao Ancient Town und Hezhou Hot Spring in eine Tourismusmarke zu wandeln und eine "Diamond"-Tourismusroute in Hezhou zu gestalten.

Im April vergangenen Jahres und im Mai dieses Jahres gründeten das Hezhou Culture and Tourism Bureau und China Travel Service (Hongkong) gemeinsam die Hezhou Tourism Marketing Center in Hongkong und Macao, führten Werbekampagnen zur Förderung des Tourismus in Hezhou durch und planten die Hezhou-Tourismusroute. Gleichzeitig wurde die Zusammenarbeit mit der Guangzhou Tourism Association, der Shenzhen Tourism Association und der Guangdong Self-Driving Tourism Association aufgenommen. Die Stadt Hezhou veröffentlichte letzten März die Unterstützungsmaßnahmen und Zuschüsse für den vollständigen Bau der Tourism Demonstration Zone in Hezhou. Reiseveranstalter aus Guangdong, Hongkong und Macao sandten große Teams nach Hezhou, um den Tourismusmarkt in Guangdong, Hongkong und Macao weiter zu stärken und zu erweitern.

Hezhou gewinnt unter Touristen aus Guangdong, Hongkong und Macao zunehmend an Bekanntheit. Die Huangyao Ancient Town und der Gupo Mountain Scenic Spot wurden bei der Guangdong International Tourism Industry Expo 2017 in Guangdong zu den beliebtesten Touristenzielen gewählt. Laut Statistiken wurde Hezhou 2018 von 32,158 Millionen inländischen Touristen besucht (von denen etwa 7 Millionen auch das Buchtgebiet besuchten) und erzielte 38,49 Milliarden Yuan Tourismuseinnahmen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 47,85 % bzw. 46,44 % entspricht. Im ersten Quartal dieses Jahres empfing Hezhou 10,5501 Millionen inländische Touristen, einschließlich 7,06 Millionen Touristen des Buchtgebiets, und nahm 11,689 Milliarden Yuan durch Tourismus ein, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 30,06 % bzw. 31,24 % entspricht.

