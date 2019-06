Matsui Shuzo An Unlimited Partnership

Japanische Whisky-Manufaktur räumt internationale Preise, versetzt Whisky-Welt in Staunen

San Francisco (ots/PRNewswire)

In diesem Jahr wurde Matsui Shuzo bei den World Whiskies Awards, der San Francisco World Spirits Competition und der International Whisky Competition in den USA mit den höchsten Preisen geehrt.

Matsui Whisky hat sich bei strengen Blindverkostungen in renommierten internationalen Wettbewerben durchgesetzt, bei denen nur Spitzen-Whiskys der höchsten Qualität eine Chance haben.

Matsui Shuzo wurde zum ersten Mal mit internationalen Preisen ausgezeichnet und hat auch zum ersten Mal teilgenommen. Dieser große Erfolg spiegelt die hohe Handwerkskunst von Matsui Shuzo und die überragende Qualität seiner Produkte wider.

Preise und Gewinner

World Whiskies Awards (WWA) 2019

Pure Malt Whisky in Geschmackskategorie KURAYOSHI AGED 8 YEARS : Gewinner KURAYOSHI AGED 12 YEARS : Gold KURAYOSHI AGED 18 YEARS : Gold

San Francisco World Spirits Competition (SWSC) 2019

Pure Malt Whisky in Geschmackskategorie KURAYOSHI : Silber KURAYOSHI SHERRY CASK : Silber KURAYOSHI AGED 8 YEARS : Silber KURAYOSHI AGED 12 YEARS : Gold

Blended Whisky in Geschmackskategorie

TOTTORI BOURBON BARREL : Silber

Single Malt Whisky in Geschmackskategorie MATSUI SAKURA CASK : Bronze MATSUI MIZUNARA CASK : Doppeltes Gold MATSUI THE PEATD : Gold

Likör in Geschmackskategorie WHISKY UMESHU (Pflaumenlikör) : Silber BRANDY UMESHU (Pflaumenlikör): Silber

International Whisky Competition (IWC) 2019

Bester japanischer Whisky KURAYOSHI SHERRY CASK : 1. Platz (92,6 Punkte) KURAYOSHI AGED 18 YEARS : 3. Platz (91,6 Punkte)

Bester japanischer Whisky ohne Altersangabe KURAYOSHI SHERRY CASK : 1. Platz (92,6 Punkte) MATSUI SAKURA CASK : 2.Platz (90,1 Punkte) MATSUI THE PEATED : 3. Platz (89,9 Punkte)

Bester japanischer Single Malt Whisky KURAYOSHI SHERRY CASK : 1. Platz (92,6 Punkte) KURAYOSHI AGED 18 YEARS : 2. Platz (91,6 Punkte) KURAYOSHI AGED 8 YEARS : 3. Platz (91 Punkte)

Whiskies of the World (WoW) 2018

Pure Malt Whisky in Geschmackskategorie

KURAYOSHI AGED 12 YEARS : Gold

Informationen zu Matsui Shuzo und Matsui Whisky

Matsui Shuzo ist der älteste eingetragene Betrieb in der Präfektur Tottori. Die Brennerei ging aus Ogawa Shuzo hervor, eine alte Familie, die in der Edo-Zeit (17.-19. Jahrhundert) eine Sake-Brauerei führte.

Die Brennerei Kurayoshi befindet sich in der Stadt Kurayoshi in der Präfektur Tottori. Die malerische Region hat einen unerschöpflichen Vorrat an frischem Wasser, das reichlich durch die Schneeschmelze im Daisen-Gebirge geliefert wird. Das subtropische Klima lässt sich teilweise durch die Nähe zum Japanischen Meer erklären.

Anstatt sich nur auf den Geschmack einiger Blender zu verlassen, fragt Matsui Shuzo hunderte Whisky-Enthusiasten und andere Profis nach ihrem Geschmackserlebnis.

Und genau nach diesem Feedback entwickelt Matsui Shuzo den Matsui-Whisky.

Am besonderen Reifeprozess der Matsui-Whiskys sind nicht nur die besonders geformten Kupferbrennkessel beteiligt, sondern auch die Umgebungsbedingungen.

Im Zuge der Innovation testen wir beispielsweise unterschiedliche Lagerbedingungen und experimentieren mit Fassarten. Matsui Shuzo ist bestrebt, durch Whisky den Menschen Freude zu bringen.

Matsui Shuzo An Unlimited Partnership 656-1, Kamifurukawa, Kurayoshi City, Tottori, Japan +81-6-6809-6494 (Osaka Office) Mail: info@matsuiwhisky.com HP: https://matsuiwhisky.com/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/929259/Whisky_line_up.jpg

