Fibank-Kunden können jetzt Google Pay mit ihrer Visa-Karte nutzen

Die Fibank (First Investment Bank) bietet ihren Kunden jetzt die Möglichkeit, ihre Visa-Debit- oder -Kreditkarten mit dem Dienst Google Pay zu digitalisieren. Mit dieser schnellen und sicheren Zahlungsmethode können sie kontaktlose Zahlungen am Point of Sale (POS) in physischen Geschäften, In-App-Käufe mit Android-Apps oder Kartenzahlungen bei Online-Händlern vornehmen.

Google Pay ist eines der beliebtesten Zahlungssysteme der Welt. Der Dienst ist für Android-Geräte und Desktop-Computer verfügbar und kann in vielen Browsern verwendet werden. Das Hinzufügen einer Karte zu Google Pay dauert nur ein paar Minuten. Mobile Geräte müssen mit Android Version Lollipop 5.0 oder höher laufen und über Google Play Services verfügen; für das kontaktlose Bezahlen im Handel müssen sie außerdem NFC-fähig sein. Das Bezahlen ist so einfach wie das Entsperren Ihres NFC-fähigen Smartphones und das Halten an das kontaktlose Lesegerät der Kasse. Der Dienst ist überall dort verfügbar, wo das Google Pay-Symbol oder das Symbol für kontaktloses Bezahlen angezeigt wird.

Der Google Pay-Dienst von Fibank nutzt die Tokenisierungstechnologie von Visa. Diese Technologie ersetzt die sensiblen Kontoinformationen auf Zahlungskarten, wie z. B. die 16-stellige Kontonummer, das Ablaufdatum und den Sicherheitscode, durch einen eindeutigen digitalen Bezeichner, den "Token", der für die Abwicklung von Zahlungen verwendet werden kann, ohne die tatsächlichen Kontodaten preiszugeben.

Die Partnerschaft zwischen Fibank und Google unter Verwendung der Visa-Technologie für die Tokenisierung ist eine logische Fortsetzung des sich abzeichnenden Trends zur Digitalisierung von Bankprodukten, Dienstleistungen und Zahlungsmitteln. Vor einem Monat hat die Bank in Zusammenarbeit mit Visa ein innovatives Projekt zum kontaktlosen Bezahlen mit Fitbit Smartwatches gestartet.

