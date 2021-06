Fibank

Frische Unterstützung für grüne Projekte: Fibank und Mastercard starten einen nachhaltigen Lady-Fonds

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire)

Der Smart Lady Club, der Unternehmerinnen in Bulgarien unterstützt, ist zurück! An der ersten Live-Veranstaltung des Clubs in diesem Jahr nahmen 26 erfolgreiche Geschäftsfrauen teil, die über ihre Pläne, aktuellen und zukünftigen Projekte und Visionen für die Geschäftsentwicklung diskutierten. Das Thema der Veranstaltung, die von der First Investment Bank organisiert wurde, war: "Innovative Ideen mit einer Mission: Die Umwelt schützen."

Während des Treffens wurde der nachhaltige Lady-Fonds als Teil des Smart Lady-Programms vorgestellt. Der Fonds hat das Ziel, innovative grüne Projekte bulgarischer Unternehmerinnen zu unterstützen und wurde von der First Investment Bank in Partnerschaft mit Mastercard gegründet.

Ab dem 23. Juli können sich Damen, die Teil des Fonds werden wollen, vollständig online über die Webseite von Smart Lady bewerben, und eine kompetente Jury wird ihre Vorschläge bewerten. Die bestplatzierten Projekte in zwei Kategorien erhalten eine Förderung in Höhe von jeweils 5.000 BGN für die Umsetzung der mutigsten und nachhaltigsten Projekte. Die glücklichen Gewinner werden bei einer besonderen Zeremonie im Oktober in der Hauptstadt Sofia bekannt gegeben. Einen Monat später planen die Organisatoren auch eine sozial verantwortliche Initiative zur Unterstützung der Aktivitäten des Fonds für das Jahr 2022, um noch mehr innovative Ideen zum Schutz der Umwelt zu unterstützen.

"Das Sustainable Lady-Programm wird weiter entwickelt und ausgebaut, um den Bedürfnissen unserer Kunden und ihrer innovativen, umweltfreundlichen Unternehmen gerecht zu werden. Noch nie war es so wichtig, Verantwortung nicht nur füreinander, sondern auch für zukünftige Generationen zu zeigen, und unsere Bank wird sich dafür stark machen. Jeden Tag!", lautete der Kommentar der First Investment Bank.

Mastercard ist davon überzeugt, dass Innovationen bedeutungslos sind, wenn sie das Wohlbefinden der Menschen und des gesamten Planeten nicht radikal verbessern. Im Jahr 2020 hat sich Mastercard verpflichtet, 25 Millionen Unternehmerinnen weltweit zu unterstützen, damit sie bis 2025 in die digitale Wirtschaft einbezogen werden können. Das gemeinsame Projekt mit Fibank ist Teil dieses langfristigen globalen Engagements. Sustainable Lady ist auch eine der ersten Initiativen des grünen Netzwerks globaler und lokaler Projekte von Mastercard zur Unterstützung der Umwelt.

"Das Zeitalter der Digitalisierung hat nicht nur uns, sondern auch die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, verändert. Ich bin hier, um Unternehmerinnen zu unterstützen, die den Mut haben, etwas Neues, etwas Eigenes zu beginnen. Wir bei Mastercard fördern neue Ideen, und auch wenn sie sich auf den Umweltschutz konzentrieren, stehen wir fest dahinter", sagte Vanya Manova, Mastercard-Managerin für Bulgarien, Nordmazedonien, Albanien und den Kosovo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

